Chủ tịch Đà Nẵng: Mọi việc sẽ rõ vụ đe dọa tin nhắn

Sáng 20/8, trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết ông mới nghe thông tin việc Bộ Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Đào Tấn Cường (ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, là anh trai ông Đào Tấn Bằng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng) qua báo chí và nhiều người hỏi thăm.



Ông Huỳnh Đức Thơ (bìa phải) trong lần thị sát ở quận Hải Châu