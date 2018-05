Chiêu lừa đảo dưới mác "cô đồng, thánh hiện" online

Khi hoàn tất thao tác trên, cô đồng sẽ bắt đầu phán những vấn đề mọi người quan tâm chung như: Vận hạn làm ăn, tài lộc, tình duyên... Tại đây, những người này tùy theo đối tượng sẽ phán khách hàng có vận hạn nặng hay vận hạn tốt. Theo đó, nếu các "thánh" phán khách hàng có vận xấu, họ sẽ gợi ý giúp đỡ, hướng dẫn làm lễ cúng bằng tiền thẻ cào điện thoại.

Hoa luôn livestream để xem tử vi và giải hạn.

Chị Nguyễn Thị Loan (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) là một nạn nhân của loại hình lừa đảo trên và mất số tiền 3 triệu đồng. Chị cho biết, lúc rảnh rỗi, chị lên mạng facebook đọc tin tức và thấy nhiều thầy tử vi, cô đồng livestream xem số, ban lộc.



Vì tò mò, chị nhắn tin thông tin vào nickname tên Ngọc Hoa. Sau đó, chị được người này phán: “Vợ chồng con làm ăn thuận lợi, con cái đủ nếp đủ tẻ, chăm ngoan học giỏi. Tuy nhiên, hai tuổi khắc khẩu... năm nay sao Thái Bạch chiếu hai vợ chồng gặp hạn nặng, không nhanh giải hạn, vợ chồng đường ai nấy đi”.

Quá lo lắng, chị Loan nhờ Ngọc Hoa giải hạn và được người này hướng dẫn gửi 3 triệu đồng tiền thẻ điện thoại. Lúc nhận tiền, Hoa động viên: “Chiều cô làm lễ xong sẽ xin ông Hoàng, bà Bảy cho con ít lộc bằng một số đề để con kiếm vốn làm ăn. Để con số cô cho linh thiêng, con không được nói cho ai biết việc chiều nay cô làm lễ”. Đến đầu giờ chiều, Hoa tiếp tục nhắn tin cho chị Loan cho biết, do "căn quả" hai vợ chồng nặng, cần cúng lễ thêm với chi phí 10 triệu đồng nữa mới đủ.

Trước việc “cô đồng” đòi thêm tiền lễ, chị Loan trả lời đang nuôi con nhỏ, không có tiền. Ngay lập tức, chị bị chặn facebook. Sau đó, chị vào trang facebook nhóm “mẹo nuôi bé” chia sẻ vụ việc. Tại đây, chị ngỡ ngàng phát hiện rất nhiều chị em phụ nữ cũng là nạn nhân của Hoa. Trong đó, chị Vũ Hường (29 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) bị Hoa lừa 3 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Đ. (quê tỉnh Hà Nam) mất 5 triệu đồng...

Hoa dùng chiêu đòi thêm tiền để cúng lễ.

Chị Đ. tâm sự, thấy Hoa tham gia nhóm và nói, muốn làm mẹ "mà căn cao quá", phải ngồi hầu đồng nên không lấy chồng được. Khi đó, chị cũng comment động viên an ủi. Sau đó, Hoa tiếp cận chị, phán tướng số gia đình chị sắp có rủi ro. Nghe “thánh phán”, chị Đ. giấu chồng mua 3 triệu đồng tiền thẻ điện thoại gửi làm lễ. Nhận tiền xong, Hoa nhắn tin nói quên lễ nhiều vị thánh khác nên yêu cầu chị Đ gửi thêm tiền. Lúc này, chị Đ. đoán mình đã bị lừa nên đòi tiền. Biết việc, Hoa đáp lời chị Đ đầy khiêu khích: “Không làm lễ nữa, không ban lộc nữa, mai cô trả lại tiền”.



Tiếp tục vào các nhóm, cộng đồng trên mạng xã hội tìm hiểu, PV gặp “cô đồng” Ngọc Hoa và nhiều đối tượng thầy tử vi , phong thủy khác sử dụng chiêu trò "câu" like, lừa đảo tương tự. Các đối tượng này thường đăng hình đại diện mặc trang phục ngồi đồng làm lễ, xem số tử vi miễn phí. Tuy nhiên, việc giải hạn phải mất phí. Một số đối tượng còn “ban lộc” bằng cách giảm 50% phí lễ giải hạn.

Với chiêu thức này, nhiều chị em phụ nữ đã trở thành nạn nhân vì niềm tin mù quáng. Ngoài lừa tiền bằng cách lấy thẻ điện thoại, các "thầy, bà" còn bán hàng online khi phán "con mồi" có vận hạn sức khỏe, mạng yểu cần đeo vòng đá chống gió, tượng phật trừ tà, vòng ngọc chống độc... và, dĩ nhiên, các loại vật phẩm "trừ tà" này đều do các "thầy, bà" cung cấp, buôn bán.

Rất nhiều nạn nhân mắc bẫy Hoa.

Chia sẻ về sự việc, một cán bộ công an thuộc cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50- bộ Công an khuyến cáo: "Mạng xã hội phát triển rộng rãi làm xuất hiện nhiều loại tội phạm công nghệ cao. Chỉ cần ngồi điều khiển máy tính, điện thoại, sử dụng mạng xã hội, chúng có thể chiếm đoạt tiền của người dân nhẹ dạ cả tin, kém hiểu biết. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn giả danh “tổng đài” gọi điện thông báo trúng thưởng, quà tặng... và yêu cầu gửi tiền phí vận chuyển quà".



GS.TS Vũ Gia Hiền, Giám đốc trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hoá – Du lịch phân tích: "Khi trò chuyện với thầy bói, cô đồng, mọi người thường mang tâm lý tò mò, có cảm giác muốn biết trước những gì xảy ra trong tương lai. Người tin thì tin đến cùng, người không tin thì cho rằng đó là mê tín dị đoan. Nếu như loại bỏ các trường hợp về tâm linh (khoa học cũng chưa giải thích hết được), sẽ nhận ra: thầy bói phán gì cũng đúng! Sở dĩ có rất nhiều thầy bói "giỏi" như vậy là nhờ một thủ thuật tâm lý cực kỳ hay, đó là "đọc nguội" - Cold reading".

"Đọc nguội là một chuỗi các thủ thuật tâm lý khác nhau, được áp dụng lên một hoặc nhiều đối tượng để họ tin rằng ta cực kỳ hiểu về họ (nhưng thực ra không phải như thế). Thông tin của đối tượng lại do chính đối tượng cung cấp mà họ không nhận ra. Chỉ dựa trên quan sát và lời nói, cử chỉ, "đọc nguội" có thể biết được rất nhiều thông tin từ đối tượng dù trước đó chưa từng gặp mặt. Đây cũng là lý do vì sao các nhà thôi miên và tâm lý học đều cực kỳ am hiểu thủ thuật này....", GS.TS Vũ Gia Hiền nói thêm.