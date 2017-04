Chân dung “bà trùm” ma túy đất Cảng xinh đẹp vừa sa lưới

Như Dân Việt đã đưa tin: Khoảng 8h30 sáng 6.4, tại số 110 Đà Nẵng (phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) phối hợp các lực lượng chức năng đã bắt quả tang Phạm Thị Thu Huyền (SN 1988, ở tại nhà số 28/16 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền) khi đang nhận 12.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc).

Hai đối tượng Phạm Thị Thu Huyền và Lê Văn Mang tại Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng. Ảnh: Nhân Dân Kẻ giao số ma túy khủng này cho Huyền là Lê Văn Mang (SN 1987, đăng ký thường trú tại Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau; hiện ở tại đường Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, TP.HCM). Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà Huyền, lực lượng phá án tiếp tục thu giữ thêm 0,55kg ma túy đá (ketamine). Theo Nhân Dân: Huyền vốn xinh đẹp, trẻ trung nhưng lại là một “đại lý” ma túy lớn. Huyền thường mua bán và phân phối lượng ma túy lớn có giá trị hàng tỷ đồng bao gồm cả ketamine và thuốc lắc. Việc bắt quả tang Huyền cùng lượng ma túy lớn là cả một quá trình dày công vất vả của lực lượng công an. Đây chính là một “mắt xích” tiếp theo trong tấn công, truy quét tội phạm ma túy, mở rộng điều tra theo chuyên án 983M được thiết lập trước đó. Ma túy được đóng gói trong các gói cà phê. Ảnh: VOV

Theo VOV: Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Huyền và Mang khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, do quy mô, tính chất phức tạp của chuyên án, Công an quận Hồng Bàng đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP.Hải Phòng để phối hợp điều tra làm rõ.

Cụ thể, tháng 3 vừa qua, Công an TP.Hải Phòng đã phá chuyên án 983M, bắt quả tang đối tượng Đoàn Văn Nghĩa (SN 1991, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) thu giữ hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp. Việc đấu tranh khai thác mở rộng chuyên án gặp rất nhiều khó khăn vì các đối tượng đã xác định tâm lý khi mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, phương thức thủ đoạn vận chuyển “cái chết trắng” của các đối tượng đã được làm rõ.

Ban chuyên án xác định việc chặt đứt "vòi bạch tuộc" Nghĩa - đại lý cung cấp hàng với số lượng khủng đồng nghĩa với việc “thị trường” ma túy tại Hải Phòng bị khan hiếm trầm trọng. Các con nghiện và đầu mối bán lẻ ma túy tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận sẽ “lao đao” vì không tìm được địa chỉ cung cấp hàng tin cậy. Lợi nhuận kếch sù của việc mua bán ma túy sẽ là ma lực để các đối tượng tranh nhau giữ vai trò siêu đại lý ma túy như Nghĩa. Do đó, các trinh sát nhanh chóng được tung xuống địa bàn để chuẩn bị kéo một mẻ lưới lớn.

Đúng như nhận định, qua công tác nắm tình hình và rà soát các đối tượng có dấu hiệu, biểu hiện liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, một đối tượng nữ nhanh chóng nổi lên như một “bà trùm” đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát.

Tập trung xác minh, Công an quận Hồng Bàng đã làm rõ đó là Phạm Thị Thu Huyền. Xinh đẹp, trẻ trung nhưng chán cảnh chồng mất sớm, một nách 2 con, không công ăn việc làm và có con chung với một gã đàn ông đã có gia đình khiến Huyền nhanh chóng lao vào vòng xoáy của ma túy. Huyền thường mua bán và phân phối ma túy với số lượng rất lớn.

Các phi vụ làm ăn được Huyền lên kế hoạch chi tiết, Huyền trực tiếp đi giao nhận “hàng” và mỗi lần giao nhận với một đối tượng khác nhau nhằm đảm bảo bí mật tuyệt đối. “Hàng” được đóng gói cẩn thận trong các gói cà phê mà mắt thường khó phân biệt đâu là cà phê đâu là ma túy nhằm qua mắt các cơ quan chức năng trong quá trình vận chuyển.

Mặc dù thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt nhưng không thể qua mặt được các trinh sát kỳ cựu trong chuyên án.

Với quyết tâm chặn đứng các “vòi bạch tuộc” cung cấp “cái chết trắng” trên địa bàn, kế hoạch phá chuyên án khẩn trương được triển khai. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được bố trí cắm chốt tại các nút giao thông quan trọng trên địa bàn thành phố và khu vực nhà đối tượng Huyền sinh sống nhằm mật phục bắt quả tang khi đối tượng phạm tội.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.