Ảnh: Bộ sưu tập vỏ trứng của thầy giáo về hưu

Suốt 15 năm nay, ông Nguyễn Thành Tâm (66 tuổi, quận Gò Vấp, TP.HCM) vẫn say sưa sáng tác các hình tượng nhân vật từ vỏ trứng. Vốn là một giáo viên tiếng Anh, khi về hưu vào năm 1990 ông Tâm dạy kèm ngoại ngữ cho học trò cho đến bây giờ. Để truyền hứng thú cho học trò và có hình minh họa cho những bài giảng, ông nảy ra ý tưởng tạo những nhân vật, vật dụng… có trong bài học ở sách. Ban đầu ông Tâm làm những con thú bằng gốm, giấy bồi, giấy bìa, mút, giấy báo nhồi. Tuy nhiên, tất cả đều không như ý cho đến khi ông phát hiện ra vỏ trứng có thể tạo hình cho hầu hết nhân vật. Ông lấy lòng trứng bằng cách đục nhỏ hai đầu rồi thổi ra. Các loại trứng vịt, gà, chim cút là phổ biến nhất trong công việc tạo hình của ông. "Công việc này không chỉ đòi hỏi sự khéo tay mà còn phải có tính kiên nhẫn. Nhiều khi tôi làm gần xong thì chẳng may làm rơi vỡ, lại phải làm lại từ đầu", ông Tâm chia sẻ. Ngoài ra ông còn sử dụng cả trứng chim sẻ, ba ba, đà điểu, ngỗng. Trong ảnh là tạo mẫu nhân vật ông già Noel bằng trứng đà điểu và trứng chim sẻ. Những tác phẩm đơn giản dễ làm nhất là các con vật chỉ làm bằng một quả trứng, người nghệ nhân này chỉ mất khoảng 2 tiếng để hoàn thành. Tuy nhiên có những tác phẩm đòi hỏi sự kỳ công, sáng tạo cao. "Tôi từng nghĩ sẽ không làm được con rồng. Nhưng bằng việc đập vỏ trứng thành nhiều mảnh, cắt ghép sơn phết cũng ra được con rồng nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội", ông chia sẻ. Các tạo hình của ông đủ thể loại, nhiều nhất là các con thú. Ngoài ra, ông Tâm còn làm hình tượng người như Tổng thống Obama, Nick Vujicic, Thánh Gióng, Đinh Bộ Lĩnh… Đặc biệt, mỗi năm ông lại tạo ra bộ sưu tập con giáp riêng. Hiện tại, người thầy giáo đang miệt mài chế tạo đủ giống gà trong ngoài nước với nhiều kích cỡ khác nhau. Một trong những tác phẩm về gà ông ưng ý nhất là gà Đông Tảo được làm từ trứng đà điểu. "Mỗi tác phẩm của tôi đều có ý nghĩa riêng như để minh họa cho ca dao, nhân vật truyện tranh, game hay linh vật của Sea Games, World Cup…", ông Tâm nói. Những con vật, nhân vật ngộ nghĩnh từ trang sách, phim hoạt hình, báo chí... dưới óc tài hoa và đôi bàn tay khéo léo của ông Tâm đã bước ra đời sống thực, trở nên gần gũi, sống động và có hồn. Các tác phẩm của ông đều được trưng bày gọn gàng trong tủ kính. Thậm chí ngay cả cánh cửa cũng được thiết kế làm nơi trưng bày sản phẩm nghệ thuật. "Lúc mới làm vợ than hoài vì làm tốn thời gian lại không có tiền nhưng thấy tôi mê quá nên bà ấy cũng chịu thua. Bây giờ bà ấy còn phụ làm, con gái tôi cũng biết tạo hình vỏ trứng", ông cười nói. Sau 15 năm tạo hình, đến nay ông đã có hơn 700 tác phẩm và được trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận là người tạo hình vỏ trứng nhiều nhất. Từ mục đích dạy học trò, giờ đây việc tạo hình vỏ trứng đã trở thành niềm vui tuổi già của ông. Ông hy vọng sẽ có người tiếp nối niềm đam mê cũng như có một nơi trưng bày riêng để bảo quản tốt những tâm huyết cả cuộc đời mình. "Có người hỏi mua nhưng tôi không bán vì cái này đắt quá cũng kỳ mà rẻ thì hoài công làm", thầy giáo Tâm chia sẻ.

