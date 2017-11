Thú “chơi ngông” của tỷ phú: Chi 300 triệu USD mua đảo ở Hawaii

Tỷ phú Larry Ellison, người sáng lập Oracle đã chi 300 triệu USD để mua lại 98% hòn đảo Lanai tại Hawaii. Ông cũng mua lại toàn bộ các cửa hàng lớn, nhỏ trên đảo, sân golf, hồ bơi công cộng, một công ty cung cấp nước và cả một nghĩa trang, hai khu nghỉ dưỡng của Four Seasons, với mong muốn xây dựng một thiên đường nghỉ dưỡng, là tụ điểm của nhiều dự án công nghệ. Du khách ghé thăm nơi đây sẽ được phục vụ như những ông hoàng, bà chúa với hàng loạt các hoạt động giải trí hấp dẫn và những khu nghỉ dưỡng sinh thái. Larry Ellison cũng nỗ lực gìn giữ những nét văn hóa đặc sắc của địa phương thông qua cách trang trí độc đáo và những bộ sưu tập nghệ thuật. Larry Ellison muốn biến hòn đảo Lanai trở thành miền đất hứa của các dự án công nghệ. Trong khu nghỉ dưỡng có bể bơi ngoài trời. Sân golf lớn. Du khách có thể cưỡi ngựa tham quan hòn đảo. Cảnh quan tuyệt đẹp, ấn tượng. Hòn đảo Lanai khá tách biệt và hoang sơ, chỉ có 3.200 cư dân và khoảng 48km đường trải nhựa. Hòn đảo có rất nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn từ hạng sang tới bình dân cho du khách dễ dàng lựa chọn. Làng chài Kaunolu trên đảo được hình thành từ thế kỷ 15, có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì và bảo tồn văn hóa địa phương. Mỏm đá Puu Pehe, nơi gắn liền với câu chuyện cổ về chuyện tình của chàng chiến binh dũng cảm và công chúa xinh đẹp bị giam cầm, cũng là một trong những điểm đến đặc sắc tại hòn đảo này. Garden of the Gods (tạm dịch: Khu vườn của các vị thần) là khu vực được bao phủ bởi nhiều dung nham đỏ. Huyền thoại Hawaii kể rằng khi chăm sóc khu vườn của mình, các vị thần đã ném đá từ trên trời xuống khiến khu vực này được hình thành. Du khách có thể bắt gặp một số sinh vật biển tại khu vực hồ thủy triều trên đảo Lanai. Gần đó, tại bãi biển Hulopoe, du khách có thể lặn biển và ngắm nhìn cá heo. Khu vực Munro Trail, điểm cao nhất của Lanai với độ cao hơn 1.000m. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của hẻm núi Maui, Mokolai, Big Island và Oahu.

