Ông chủ Facebook, Alibaba tư duy thế nào về tiền?

"Mục tiêu của tôi không phải chỉ là xây dựng một công ty mà còn là tạo ra điều thực sự làm thay đổi thế giới" - Tỷ phú trẻ Mark Zuckerberg, CEO Facebook. "Tôi sẽ cho bạn biết làm giàu như thế nào: Hãy đóng cửa lại. Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi họ sợ hãi" - Warren Buffett, chủ tịch, CEO của Berkshire Hathaway. "Có rất ít người trên thế giới xây dựng một công ty như thế này. Tôi nghĩ nếu bán nó đi vì một vài lợi ích trước mắt thì sẽ thật vô vị', Evan Spiegel, CEO của Snap Inc., nói về việc không bán công ty cho Facebook. "Lý do giúp tôi giàu có là tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu vào tiền bạc, dù chỉ một phút", Oprah Winfrey, nữ hoàng truyền thông Mỹ. “Tôi cho rằng bạn cho một người càng nhiều tiền thì họ sẽ càng tiêu nhiều hơn. Còn nếu họ không tiêu thì họ sẽ đầu tư. Đầu tư tiền bạc là một cách để tạo ra việc làm. Tiền đầu tư vào các quỹ tương hỗ hay tổ chức tài chính sẽ trở thành các khoản vay và chúng ta cần làm vậy", Michael Bloomberg, CEO Bloomberg LP. "Nếu làm vì tiền thì chúng tôi đã bán công ty và đang nghỉ ngơi ở bãi biển từ lâu rồi", Larry Page, đồng sáng lập Google, CEO của Alphabet Inc. "Tôi cho rằng sự cơ cực, cũng như những hạn chế là động lực cho sự đổi mới. Một trong số ít cách để thoát khỏi cái kén chật chội là tự tìm cách vượt ra", tỷ phú Jeff Bezos, CEO Amazon. “Bạn thường được nghe nói rằng tiền không mua được hạnh phúc. Nhưng trong thâm tâm tôi luôn cho rằng thật nhiều tiền có thể mua được cho bạn một chút hạnh phúc. Dù điều đó không thực sự đúng", Sergey Brin, đồng sáng lập Google, Chủ tịch của Alphabet Inc. "Ngày nay kiếm tiền rất đơn giản. Nhưng kiếm tiền một cách bền vững đồng thời có trách nhiệm với xã hội và làm thế giới tốt đẹp hơn lại rất khó", Jack Ma, Chủ tịch tập đoàn Alibaba. “Tiền sẽ làm bạn bộc lộ bản thân mình", Sara Blakely, nhà sáng lập Spanx. “Tôi khá chặt chẽ trong chi tiêu. Tôi luôn xem xét kỹ khi tiêu tiền cho bản thân và tự hỏi liệu các khách hàng của IKEA có thể chi trả cho điều đó không... Tôi có thể thường xuyên đi máy bay vé hạng nhất, nhưng nhiều tiền không có nghĩa là nên lãng phí. Lãnh đạo giỏi là phải trở thành tấm gương tốt. Tôi phải làm vậy vì tất cả nhân viên của IKEA", Ingvar Kamprad, nhà sáng lập IKEA. “Tôi cho rằng bạn phải hiểu được tình hình của một công ty trước khi đưa ra chiến lược, và bạn phải hiểu chiến lược của mình trước khi xây dựng tổ chức. Nếu đi ngược thứ tự này, bạn sẽ thất bại", Michael Dell, CEO Dell Inc. “Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc trở nên giàu có. Chưa bao giờ. Động lực thực sự của tôi là cố gắng hoàn thành một điều gì đó", Sheldon Adelson, Chủ tịch, CEO của Las Vegas Sands Corporation.

"Mục tiêu của tôi không phải chỉ là xây dựng một công ty mà còn là tạo ra điều thực sự làm thay đổi thế giới" - Tỷ phú trẻ Mark Zuckerberg, CEO Facebook. "Tôi sẽ cho bạn biết làm giàu như thế nào: Hãy đóng cửa lại. Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi họ sợ hãi" - Warren Buffett, chủ tịch, CEO của Berkshire Hathaway. "Có rất ít người trên thế giới xây dựng một công ty như thế này. Tôi nghĩ nếu bán nó đi vì một vài lợi ích trước mắt thì sẽ thật vô vị', Evan Spiegel, CEO của Snap Inc., nói về việc không bán công ty cho Facebook. "Lý do giúp tôi giàu có là tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu vào tiền bạc, dù chỉ một phút", Oprah Winfrey, nữ hoàng truyền thông Mỹ. “Tôi cho rằng bạn cho một người càng nhiều tiền thì họ sẽ càng tiêu nhiều hơn. Còn nếu họ không tiêu thì họ sẽ đầu tư. Đầu tư tiền bạc là một cách để tạo ra việc làm. Tiền đầu tư vào các quỹ tương hỗ hay tổ chức tài chính sẽ trở thành các khoản vay và chúng ta cần làm vậy", Michael Bloomberg, CEO Bloomberg LP. "Nếu làm vì tiền thì chúng tôi đã bán công ty và đang nghỉ ngơi ở bãi biển từ lâu rồi", Larry Page, đồng sáng lập Google, CEO của Alphabet Inc. "Tôi cho rằng sự cơ cực, cũng như những hạn chế là động lực cho sự đổi mới. Một trong số ít cách để thoát khỏi cái kén chật chội là tự tìm cách vượt ra", tỷ phú Jeff Bezos, CEO Amazon. “Bạn thường được nghe nói rằng tiền không mua được hạnh phúc. Nhưng trong thâm tâm tôi luôn cho rằng thật nhiều tiền có thể mua được cho bạn một chút hạnh phúc. Dù điều đó không thực sự đúng", Sergey Brin, đồng sáng lập Google, Chủ tịch của Alphabet Inc. "Ngày nay kiếm tiền rất đơn giản. Nhưng kiếm tiền một cách bền vững đồng thời có trách nhiệm với xã hội và làm thế giới tốt đẹp hơn lại rất khó", Jack Ma, Chủ tịch tập đoàn Alibaba. “Tiền sẽ làm bạn bộc lộ bản thân mình", Sara Blakely, nhà sáng lập Spanx. “Tôi khá chặt chẽ trong chi tiêu. Tôi luôn xem xét kỹ khi tiêu tiền cho bản thân và tự hỏi liệu các khách hàng của IKEA có thể chi trả cho điều đó không... Tôi có thể thường xuyên đi máy bay vé hạng nhất, nhưng nhiều tiền không có nghĩa là nên lãng phí. Lãnh đạo giỏi là phải trở thành tấm gương tốt. Tôi phải làm vậy vì tất cả nhân viên của IKEA", Ingvar Kamprad, nhà sáng lập IKEA. “Tôi cho rằng bạn phải hiểu được tình hình của một công ty trước khi đưa ra chiến lược, và bạn phải hiểu chiến lược của mình trước khi xây dựng tổ chức. Nếu đi ngược thứ tự này, bạn sẽ thất bại", Michael Dell, CEO Dell Inc. “Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc trở nên giàu có. Chưa bao giờ. Động lực thực sự của tôi là cố gắng hoàn thành một điều gì đó", Sheldon Adelson, Chủ tịch, CEO của Las Vegas Sands Corporation.