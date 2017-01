Cuộc sống giàu có của Lý Hùng và dàn “người tình” màn ảnh

Lý Hùng là nam diễn viên nổi tiếng từ thập niên 90 với nhiều vai diễn đáng nhớ. Mới đây Lý Hùng và gia đình anh đã chuyển đến căn biệt thự mới có diện tích sàn 700 m2 ở quận Tân Bình, TP. HCM. Nam diễn viên cất công mua sắm nhiều đồ nội thất đắt tiền. Anh còn đặt mua từ Mỹ cầu nâng xe đủ chỗ cho 2 xe hơi vì không muốn để xe dưới tầng hầm sợ ngập nước mùa mưa. Trước đó nam tài tử Lý Hùng sống cùng gia đình tại một căn hộ lớn trên đường 3/2 quận 10 TP HCM. Đây cũng là trụ sở của hãng sản xuất phim do cha anh đứng tên. Cha của Lý Hùng là võ sư kiêm diễn viên điện ảnh một thời – Lý Huỳnh. Căn phòng riêng của Lý Hùng trong căn nhà trước đây khá đơn giản (Ảnh). Trong căn biệt thự mới, Lý Hùng chọn lựa thiết kế mới mẻ, trẻ trung hơn. Giáng My – hoa hậu Đền Hùng - cũng là mỹ nhân đóng cùng Lý Hùng trong một số phim, trong đó đáng nói đến là Sài Gòn trong mắt em. Hiện tại cô có cuộc sống hưng thịnh nhờ vào việc kinh doanh và hiếm khi đóng phim. Biệt thự của Giáng My nằm ngay trên đường Quốc Hương - Thảo Điền - Quận 2 TP. HCM, gồm một sảnh rộng và 4 tầng, với sức chứa 200 người ở sảnh lớn. Không gian tiếp khách trong biệt thự của Giáng My được trang hoàng rất sang trọng. Người đẹp Hoa hậu Đền Hùng nhiều lần tổ chức sự kiện có cả quan khách nước ngoài ngay tại biệt thự của mình. Nội thất xa hoa trong nhà của Giáng My cho thấy cuộc sống sung túc khiến nhiều người thèm muốn. (Ảnh: Khánh Phạm) “Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My gắn liền với không ít bộ phim từ thời “phim mỳ ăn liền”. Người đẹp không tuổi giờ đây có cuộc sống sung túc bên chồng và các con ở khu biệt thự tại Thảo Điền có vị trí đắc địa nằm ven sông Sài Gòn. Lối đi vào căn biệt thự của Diễm My khiến khách mời ngỡ như bước vào không gian của một nhà vườn ở phương Tây. Ngôi biệt thự của gia đình “nữ hoàng ảnh lịch” có 2 tầng, rộng hơn 1000 m2, màu sắc tươi sáng. Một góc hiên bên nhà cũng được trang trí cây xanh để tạo không gian mát lành. Biệt thự nhà Diễm My bố trí bể bơi ngoài trời là nơi nghỉ dưỡng cho gia đình, bạn bè. Gia đình nữ diễn viên còn sở hữu du thuyền hạng sang. Không ít bộ ảnh đẹp được cô thực hiện tại đây. Việt Trinh cũng là mỹ nhân nổi tiếng thời đóng cặp cùng Lý Hùng. Hiện tại cô chọn cho mình không gian sống yên tĩnh ở vùng ngoại ô thuộc tỉnh Bình Dương. Căn biệt thự của Việt Trinh rộng và thoáng với màu xanh của thiên nhiên. Nữ diễn viên cũng xây dựng nhiều không gian để tĩnh tâm, hướng về Phật pháp. Khi thu hoạch, Việt Trinh mang về rất nhiều trái cây, rau xanh vừa tươi vừa sạch. Khu vườn là nơi thoáng đãng, thư giãn nhất trong biệt thự của Việt Trinh. Các lối đi từ nhà ra vườn kéo dài hơn 6-7 m. Tại đây vừa là nơi tĩnh tâm để đọc sách, thưởng ngoạn khí trời, vừa là nơi tiếp đón bạn bè người thân. Nữ diễn viên bố trí không gian riêng để xe hơi phía sân nhà.

