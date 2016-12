Chân dung đại gia sắp thành tỷ phú USD sau ông Phạm Nhật Vượng

Nếu tính cả các cổ phiếu mà ông Nhơn và gia đình sở hữu, ông Bùi Thành Nhơn sắp trở thành tỷ phú USD thực sự thứ hai trên sàn chứng khoán, chỉ sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: Báo Pháp Luật. Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) cho biết, ngày 28/1, cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland sẽ niêm yết gần 590 triệu cổ phiếu phổ thông với giá tham chiếu chào sàn là 50.000 đồng/cp, thấp hơn so với mức giá 60.000 đồng đang giao dịch trên thị trường tự do. Ảnh: Internet. Trước khi lên sàn, ông Nhơn và con trai (ông Bùi Cao Nhật Quân) và vợ trực tiếp và gián tiếp nắm giữ hơn 65% cổ phần Novaland (NVL). Nếu cổ phiếu NVL tăng giá 20% trong phiên đầu tiên theo biên độ cho phép lên 60.000 đồng/cp như trên thị trường OTC, thì nhà ông Nhơn có khối tài sản tính theo cổ phiếu này lên tới 23,4 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD. Ảnh: Internet. Nếu tính riêng, ông Nhơn đứng thứ 4 trên sàn chứng khoán về mức độ giàu có, sau ông Phạm Nhật Vượng, ông Trịnh Văn Quyết (chủ tịch Faros ROS) và ông Trần Đình Long (chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát HPG). Còn tính cả các cổ phiếu mà ông Nhơn và gia đình sở hữu, ông chủ Novaland đứng ở vị trí thứ hai, sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trong hình là tỷ phú Phạm Nhật Vượng và ông Bùi Thành Nhơn. Ảnh: Vietnamnet. Giống như ông Vượng, ông Nhơn là chủ một doanh nghiệp đang sở hữu rất nhiều đất vàng và dự án BĐS đình đám. Ông Nhơn là một doanh nhân khá kín tiếng và là người đi lên trong lĩnh vực kinh doanh thuốc thú y. Ảnh: Enternews Sau khi tốt nghiệp Đại học Dartmouth, Mỹ, năm 1992, tỷ phú Bùi Thành Nhơn, đã khởi nghiệp kinh doanh bằng việc thành lập Công ty TNHH Thương Mại Thành Nhơn với số vốn điều lệ 400 triệu đồng để kinh doanh thuốc thú y, nguyên liệu dược, hóa chất. Ảnh: Enternews. Những năm 2006-2007, khi thị trường địa ốc “sốt nóng”, ông Nhơn cũng như nhiều doanh nhân khác đã tìm đến bất động sản. Từ đây, Novaland ra đời để đầu tư một dự án bất động sản cao cấp tại quận 7. Ảnh: Youtube. Tập đoàn Novaland của ông Nhơn nổi tiếng với hàng chục dự án trải khắp các địa bàn TP HCM như Sunrise City, Suriseview, Sunrise Riverside, Golden Mansion, Orchard Parkview, Newton Residence, Duxton Residence, The Sun Avenue... Ảnh: Cafef.

Nếu tính cả các cổ phiếu mà ông Nhơn và gia đình sở hữu, ông Bùi Thành Nhơn sắp trở thành tỷ phú USD thực sự thứ hai trên sàn chứng khoán, chỉ sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: Báo Pháp Luật. Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) cho biết, ngày 28/1, cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland sẽ niêm yết gần 590 triệu cổ phiếu phổ thông với giá tham chiếu chào sàn là 50.000 đồng/cp, thấp hơn so với mức giá 60.000 đồng đang giao dịch trên thị trường tự do. Ảnh: Internet. Trước khi lên sàn, ông Nhơn và con trai (ông Bùi Cao Nhật Quân) và vợ trực tiếp và gián tiếp nắm giữ hơn 65% cổ phần Novaland (NVL). Nếu cổ phiếu NVL tăng giá 20% trong phiên đầu tiên theo biên độ cho phép lên 60.000 đồng/cp như trên thị trường OTC, thì nhà ông Nhơn có khối tài sản tính theo cổ phiếu này lên tới 23,4 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD. Ảnh: Internet. Nếu tính riêng, ông Nhơn đứng thứ 4 trên sàn chứng khoán về mức độ giàu có, sau ông Phạm Nhật Vượng, ông Trịnh Văn Quyết (chủ tịch Faros ROS) và ông Trần Đình Long (chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát HPG). Còn tính cả các cổ phiếu mà ông Nhơn và gia đình sở hữu, ông chủ Novaland đứng ở vị trí thứ hai, sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trong hình là tỷ phú Phạm Nhật Vượng và ông Bùi Thành Nhơn. Ảnh: Vietnamnet. Giống như ông Vượng, ông Nhơn là chủ một doanh nghiệp đang sở hữu rất nhiều đất vàng và dự án BĐS đình đám. Ông Nhơn là một doanh nhân khá kín tiếng và là người đi lên trong lĩnh vực kinh doanh thuốc thú y. Ảnh: Enternews Sau khi tốt nghiệp Đại học Dartmouth, Mỹ, năm 1992, tỷ phú Bùi Thành Nhơn , đã khởi nghiệp kinh doanh bằng việc thành lập Công ty TNHH Thương Mại Thành Nhơn với số vốn điều lệ 400 triệu đồng để kinh doanh thuốc thú y, nguyên liệu dược, hóa chất. Ảnh: Enternews. Những năm 2006-2007, khi thị trường địa ốc “sốt nóng”, ông Nhơn cũng như nhiều doanh nhân khác đã tìm đến bất động sản. Từ đây, Novaland ra đời để đầu tư một dự án bất động sản cao cấp tại quận 7. Ảnh: Youtube. Tập đoàn Novaland của ông Nhơn nổi tiếng với hàng chục dự án trải khắp các địa bàn TP HCM như Sunrise City, Suriseview, Sunrise Riverside, Golden Mansion, Orchard Parkview, Newton Residence, Duxton Residence, The Sun Avenue... Ảnh: Cafef.