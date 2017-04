10 cậu ấm cô chiêu “có tí tuổi” đã trở thành tỷ phú

1. Hoàng tử George Alexander Louis

Ước lượng giá trị tài sản: 1 tỉ đô la (khoảng 22,5 nghìn tỉ đồng)

Đứng đầu trong danh sách những đứa trẻ có khối tài sản “kếch xù” trong năm 2015 phải nói đến Hoàng tử George Alexander Louis - con trai của hoàng tử William và công nương Kate Middleton. Từ khi vừa lọt lòng, hoàng tử bé này đã có trong tay khối lượng tài sản kếch xù lên tới 1 tỉ đô la và là tỉ phú trẻ tuổi nhất thế giới, đứng thứ 3 trong danh sách những người thừa kế ở Hoàng gia Anh. 2. Knox và Vivienne Jolie Pitt

Ước lượng giá trị tài sản: 67,5 triệu đô la (1,5 nghìn tỉ đồng)

Knox và Vivienne sinh ngày 12/7/2008 là cặp song sinh của hai ngôi sao điện ảnh hàng đầu Hollywood Angelina Jolie và Brad Pitt. Bố mẹ là những ngôi sao nổi tiếng, thu nhập cao nhất trong ngành, nên 2 bé đã có sẵn một quỹ ủy thác. Do vậy, hiện nay tài sản 2 bé sở hữu lên đến 67,5 triệu đô la. Ngoài ra, sáu người con của cặp đôi quyền lực của Hollywood này cũng sẽ được thừa kế khoản tài sản lên đến 270 triệu đô la, cùng với những bất động sản có giá trị trên toàn thế giới. 3. Dannielynn Hope Marshall Burkhead

Ước lượng giá trị tài sản: 59 triệu đô la (khoảng 1,3 nghìn tỉ đồng)

Dannielynn là con gái của người mẫu Playboy Anna Nicole Smith - người có trong tay 10 triệu đô la tài sản khi còn sống. Dannielynn có một tuổi thơ không mấy may mắn khi mẹ của cô bé đột ngột qua đời vào năm 2007. Cô bé là người thừa kế duy nhất khối tài sản mà người mẹ quá cố để lại. Đặc biệt, Dannielynn đã nhận thêm gần 49 triệu đô la trong một vụ kiện thay mặt mẹ của cô bé. Với những gì mà mẹ để lại, cô bé đã trở thành một trong 3 đứa trẻ giàu nhất hành tinh khi sở hữu khối tài sản có giá trị lên đến 59 triệu đô la. 4. Nick D’aloisio

Ước lượng giá trị tài sản: 30 triệu đô la (khoảng gần 700 tỉ đồng)

Nick D’aloisio là một “thiên tài” kiếm tiền. Cậu bé là một trong những triệu phú tự lập trẻ tuổi nhất trên thế giới, khi sở hữu khối tài sản trị giá 30 triệu đô la. Nick D’Aloisio là người đứng đằng sau ứng dụng đọc tin tức Summly. Đây là ứng dụng từng được Yahoo mua lại với mức giá không tưởng 30 triệu đô la. Lúc bấy giờ, cậu bé này mới bước sang tuổi 17. Ngoài ra, thần đồng người Úc này từng xuất hiện trong top 30 người trẻ tài năng (dưới 30 tuổi) của tạp chí Forbes, top 100 người đàn ông giỏi công nghệ do tạp chí GQ bình chọn. 5. Valentina Paloma Pinault

Ước lượng giá trị tài sản: 12 triệu đô la (khoảng 270 tỉ đồng)

Valentina Paloma Pinault là con gái của nữ diễn viên nổi tiếng Salma Hayek và chủ tịch tập đoàn Kering ở Pháp Francois Henri Pinault. Chính vì sở hữu khối bất động sản trị giá 12 triệu đô la, cô bé lọt vào top những đứa trẻ giàu có nhất thế giới. Điều làm mọi người ngạc nhiên về cô bé nữa là khi mới 3 tuổi, em đã có thể nói được 3 ngôn ngữ khác nhau. 6. Abigail Breslin

Ước lượng giá trị tài sản: 12 triệu đô la (khoảng 270 tỉ đồng)

Vào năm 2002, Abigail từng được chọn đóng bộ phim "Sign" của đạo diễn M. Night Shyamalan. Sau đó, cô liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim khác như "Little Miss Sunshine", "Raising Helen", "Zombieland", "KittKettridge", "Zombieland"... Chính nhờ tài năng thiên phú về diễn xuất đã mang về cho cô bé một đề cử giải Oscar trong bộ phim "Little Miss Sunshine" và khối tài sản không ít người mơ ước. 7. Jaden Smith

Giá trị tài sản: 8 triệu đô la (khoảng 180 tỉ đồng)

Jaden Smith là một diễn viên và ca sĩ. Cậu bé đã tích lũy cho mình được giá trị tài sản riêng lên đến 8 triệu đô la. Jaden nổi tiếng từ khi hát rap ca khúc "Never Say Never" với Justin Bieber. Ngoài ra, vai diễn trong bộ phim "The Pursuit of Happiness", Jaden đóng cùng cha mình là Will Smith đã giành được giải thưởng cho Vai diễn đột phá tại MTV Movie Awards năm 2007. 8. Elle Fanning

Ước lượng giá trị tài sản: 5 triệu đô la (khoảng 112,5 tỉ đồng)

Elle Fanning là em gái của nữ diễn viên Hollywood Dakota Fannin - người xuất hiện trong nhiều bộ phim lớn. Elle bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn là một đứa trẻ. Khi đó, cô đóng vai thời thơ ấu của chị gái mình trong "I Am Sam". Giá trị tài sản hiện tại của cô là 5 triệu đô la. 9. Rico Rodriquez

Ước lượng giá trị tài sản: 4 triệu đô la (khoảng gần 90 tỉ đồng)

Rico Rodriquez tham gia đóng phim từ khi còn rất nhỏ, nhưng chỉ nhận được những vai diễn phụ. Tuy nhiên, khi cậu nhận được một vai trong bộ phim "Modern Family" và đã trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn Manny Delgado. 10. Jaylen Bledsoe

Ước lượng giá trị tài sản: 3,5 triệu đô la (khoảng gần 79 tỉ đồng)

Đây là cậu bé 12 tuổi - chủ sở hữu công ty tư vấn công nghệ thông tin Bledsoe Technologies ở thành phố Hazelwood. Công ty này mở rộng ra quy mô toàn cầu, hoạt động trong lĩnh vực đồ họa, thiết kế trang mạng và các dịch vụ công nghệ khác.

