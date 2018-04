VNPT lập “hat-trick” tại chương trình bình chọn Sao Khuê 2018

Lễ công bố và trao danh hiệu Sao Khuê năm 2018 được Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức ngày 21/4/2018 tại Hà Nội.

Danh hiệu Sao Khuê là chương trình đánh giá và công nhận các sản phẩm - dịch vụ xuất sắc, uy tín hàng đầu của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam, được VINASA khởi xướng và tổ chức bắt đầu từ năm 2003. Các sản phẩm, dịch vụ đạt Danh hiệu Sao Khuê đều có chất lượng cao, hiệu quả vượt trội, có ưu thế cạnh tranh trên thị trường...

Đại diện Công ty CNTT VNPT nhận danh hiệu Top 10 Sao Khuê năm 2018, với giải pháp truyền thông qua màn hình hiển thị VNPT SmartAds.

Trong năm 2018 là năm thứ 15 chương trình bình chọn Danh hiệu Sao Khuê được tổ chức. Chính thức phát động từ tháng 1/2018, giữ vai trò tiên phong trong thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam, Danh hiệu Sao Khuê 2018 mở thêm hạng mục dành cho các Sản phẩm, giải pháp và dịch vụ CNTT tiêu biểu trong xu hướng công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV: AI, IoT, Big Data, RPA, VR, AR, in 3D… đồng thời cũng bổ sung, điều chỉnh một số nhóm, lĩnh vực… cho phù hợp với các lĩnh vực xét giải của Giải thưởng APICTA, Giải thưởng uy tín nhất, được coi là “giải thưởng Oscar” của ngành CNTT trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, để dễ dàng đề cử cho các Danh hiệu Sao Khuê xuất sắc tham gia giải thưởng này vào cuối năm nay.

Trải qua các vòng Sơ tuyển, Thẩm định thực tế và Chung tuyển, đã có 73 sản phẩm - dịch vụ được bình chọn trao Danh hiệu Sao Khuê 2018. Trong đó, Tập đoàn VNPT có 3 dịch vụ, giải pháp được chọn trao Danh hiệu Sao Khuê 2018 cùng của Công ty CNTT VNPT (VNPT IT) trực thuộc Tập đoàn VNPT, gồm: Giải pháp truyền thông qua màn hình hiển thị VNPT SmartAds; Dịch vụ lưu trữ chia sẻ đồng bộ dữ liệu trực truyến VNPT Drive; Dịch vụ máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây SmartCloud.

Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông Mai Liêm Trực và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải trao danh hiệu Sao Khuê 2018 cho đại diện VNPT IT với giải pháp VNPT SmartCloud.

Đặc biệt, tham dự chương trình bình chọn Danh hiệu Sao Khuê năm nay ở nhóm sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giải pháp truyền thông qua màn hình hiển thị VNPT SmartAds của tập đoàn VNPT đã xuất sắc lọt vào Top 10 Sao Khuê 2018.

Giải pháp VNPT SmartAds là công cụ giúp khách hàng quản lý tập trung các màn hình hiển thị từ xa; chủ động lập lịch và cài đặt lịch trình phát các nội dung multimedia (video, image, text, message…) cho các màn hình hiện thị tại các điểm phát khác nhau; giúp cho việc vận hành hệ thống truyền thông dễ dàng và đơn giản.

Sử dụng VNPT SmartAds, khách hàng còn có thể cài đặt phát một hoặc nhiều nội dung đồng thời, lập nhiều lịch phát định trước, lập lịch phát tập trung cho toàn bộ mạng lưới các thiết bị màn hình hiển thị hoặc riêng rẽ cho từng thiết bị; đồng thời chủ động giám sát và kiểm soát nội dung phát tại các màn hình từ xa một cách chủ động.

Ngoài giải pháp VNPT Smart Ads lọt Top 10 Sao Khuê 2018, Tập đoàn VNPT còn có 2 dịch vụ được trao Danh hiệu Sao Khuê năm nay. Cả dịch vụ lưu trữ chia sẻ đồng bộ dữ liệu trực truyến VNPT Drive và dịch vụ máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây SmartCloud của VNPT đều được vinh danh ở hạng mục dịch vụ Điện toán đám mây và Big Data thuộc nhóm dịch vụ CNTT của chương trình bình chọn Sao Khuê 2018.

Trong đó, dịch vụ lưu trữ chia sẽ đồng bộ dữ liệu trực tuyến VNPT Drive cung cấp cho khách hàng khả năng lưu trữ trực tuyến tất cả dữ liệu của mình như danh bạ, hình ảnh, audio, video, tập tin, v.v lên hạ tầng điện toán đám mây; cho phép khách hàng truy cập dữ liệu của mình từ bất kỳ đâu bất kỳ thiết bị nào.

Với giao diện thân thiện, dịch vụ lưu trữ trực tuyến VNPT Drive cho phép khách hàng có thể sao lưu, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu của mình một cách nhanh chóng và an toàn khi có nhu cầu; hỗ trợ đa nền tảng bao gồm Win Client (Windows OS), iOS App, Android App và Web Portal.

Tương lai, VNPT sẽ phát triển thêm trên nền tảng linux và Mac OS. Ngoài ra, sản phẩm cũng đảm bảo tốc độ tối đa với khách hàng trong nước; khắc phục tốc độ chậm do đứt cáp quang biển so với các nhà cung cấp dịch vụ quốc tế. “Đặc biệt, là sản phẩm “Made in Viet Nam”, VNPT Drive đảm bảo toàn vẹn dữ liệu người dùng và đảm bảo an toàn thông tin, tránh bị lấy cắp thông tin cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm của nước ngoài”, đại diện VNPT chia sẻ thêm.

Với dịch vụ SmartCloud, đây là dịch vụ ứng dụng giải pháp mã nguồn mở Openstack để triển khai dịch vụ điện toán đám mây cho khách hàng. Là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia vào thị trường Cloud tại Việt Nam (2014), dịch vụ SmartCloud của VNPT cung cấp các tính năng dịch vụ gồm: dịch vụ máy chủ ảo; dịch vụ Block Storage (Ổ lưu trữ gắn ngoài cho máy ảo); dịch vụ IP Public; dịch vụ Security Group (firewall mềm).

Theo chia sẻ của VNPT IT, về mặt chất lượng, sử dụng dịch vụ SmartCloud, dữ liệu được backup, dự phòng định kỳ; các hệ thống theo dõi, cảnh báo được tích hợp để đảm bảo mọi hoạt động của hệ thống nằm trong tầm kiểm soát. Khách hàng được hỗ trợ dịch vụ 24/7 với hệ thống tài liệu online, live-chat và qua điện thoại.