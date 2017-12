VinMart+ cấp tập khai trương 1 ngày 3 cửa hàng đón tết

Trong tháng 12.2017, VinMart+ đã “đổ bộ” rầm rộ hàng loạt các tỉnh thành mới từ Bắc vào Nam như Phú Thọ, Hải Phòng, Hải Dương, Hạ Long, Uông Bí, Thái Bình, Nha Trang, Bình Dương, Cần Thơ… và mới đây nhất là Vũng Tàu với sự kiện đồng loạt khai trương 15 cửa hàng trong cùng 1 ngày.

Tất cả các cửa hàng đều được bố trí nổi bật tại các khu phố trung tâm dân cư đông đúc với nhận diện riêng biệt và mở cửa phục vụ từ 6h00 sáng đến 22h đêm.



Từng cửa hàng VinMart+ được “may đo” dựa trên nhu cầu mua sắm của cộng đồng dân cư khu vực, từ diện tích cửa hàng, cách thức trưng bày cho đến danh mục hàng hóa. Với quy trình kiểm soát chặt chẽ tại VinMart+, các sản phẩm đều được đảm bảo về chất lượng cũng như nguồn gốc xuất xứ, giúp khách hàng hoàn toàn an tâm khi mua sắm.

Đặc biệt, VinMart+ đang phân phối 3 nhãn hàng riêng được người tiêu dùng ưa chuộng là: rau củ quả sạch VinEco đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP; thực phẩm tươi sống và chế biến sẵn đảm bảo VSATTP từ VinMart Cook; hóa mỹ phẩm & đồ dùng gia đình thân thiện, an toàn cho người sử dụng của VinMart Home.



Chuỗi 1.000 cửa hàng VinMart+ còn gia tăng cho khách hàng hàng loạt các tiện ích mới như: dịch vụ đóng tiền điện nước hàng tháng, dịch vụ sim số độc quyền với Mobifone, dịch vụ Đi chợ hộ…



Với các lợi thế vị trí, chất lượng dịch vụ, sự đa dạng tiện ích và đặc biệt là việc đảm bảo chất lượng – VSATTP của mặt hàng thực phẩm tươi sống, hệ thống VinMart+ đang giúp người tiêu dùng hình thành nên thói quen mua sắm các thực phẩm hàng ngày và đồ dùng gia đình tại các cửa hàng tiện lợi. Sự nỗ lực của VinMart+ đã được người tiêu dùng và các tổ chức uy tín chứng nhận khi cùng với hệ thống Siêu thị VinMart lọt top 2 những nhà bán lẻ được người tiêu dùng nghĩ đến nhiều nhất, top 10 những nhà bán lẻ uy tín nhất (do Vietnam Report công bố)…

Trong giai đoạn Tết Nguyên Đán, VinMart+ liên tục bổ sung các mặt hàng thiết thực đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người tiêu dùng cùng các chương trình ưu đãi hấp dẫn. Chương trình Giỏ quà tết 2018 của VinMart+ có giá chỉ từ 299.000 đồng kèm những món quà mang lại May mắn – Tài lộc. Đặc biệt, “Dịch vụ món ngon ngày Tết” của VinMart+ sẽ là cơ hội trải nghiệm một cái Tết thảnh thơi cho những gia đình bận rộn bằng việc cung cấp các món ăn Tết truyền thống như: bánh chưng, các loại giò chả, các loại gỏi, các món xào và canh… do các đầu bếp chuyên nghiệp của VinMart Cook chế biến. Khách hàng mua sắm giai đoạn này còn có cơ hội tham gia nhiều các chương trình khuyến mại và quà tặng may mắn.