VinaPhone tri ân khách hàng lâu năm với nhiều quà tặng hấp dẫn

Theo đó, trong thời gian diễn ra chương trình khách hàng sẽ được nhận ngay một trong các gói cước miễn phí như sau: Gói DPLUS5 gồm 2GB Data tốc độ cao; Gói SPLUS6 gồm 500 SMS nội mạng trong nước; Gói SPLUS10 gồm 100 SMS ngoại mạng trong nước; gói VPLUS6 gồm 200 phút nội mạng VinaPhone và cố định/GPhone VNPT và gói VPLUS10: miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng trong nước. (Gói cước có hiệu lực là 30 ngày với thuê bao trả trước. Đối với thuê bao trả sau tính từ ngày kích hoạt gói cước đến cuối tháng dương lịch. Với khách hàng đang sử dụng gói cước khác của VinaPhone sẽ vẫn được tặng kèm một trong các gói ưu đãi này).

Ngoài ra, VinaPhone sẽ thực hiện những ưu đãi với khách hàng là hội viên của chương trình chăm sóc khách hàng VinaPhone Plus như sau: Đối với khách hàng đã là hội viên của VinaPhone Plus sẽ được tự động nâng hạng đặc cách 01 bậc Hội viên (áp dụng trong 01 chu kỳ xét hạng) so với bậc hiện tại. Khách hàng chưa là hội viên của VinaPhone Plus sẽ được VinaPhone chủ động kết nạp để hưởng các quyền lợi và ưu đãi mà không cần phải đăng ký như thuê bao thông thường.

Để chọn và nhận các gói quà tặng này, khách hàng truy cập website http://cskh.vinaphone.vn hoặc ứng dụng VinaPhone Plus. Chương trình cũng đồng thời áp dụng ưu đãi tặng 1GB Data tốc độ cao miễn phí cho các thuê bao lần đầu tải ứng dụng VinaPhone Plus.

Chương trình áp dụng cho tất cả thuê bao di động trả trước, trả sau (không bao gồm thuê bao EZCom) có thời gian hoạt động từ 10 năm trở lên và có mức cước sử dụng trung bình 6 tháng gần nhất từ 300.000đ/tháng trở lên.

VinaPhone Plus là chương trình Chăm sóc Khách hàng dành riêng cho các thuê bao của nhà mạng. Sau khi đăng ký Hội viên, khách hàng sẽ được tích điểm từ thẻ nạp (đối với thuê bao trả trước) hoặc cước sử dụng (đối với thuê bao trả sau) để đổi lấy những món quà có giá trị và nhận được ưu đãi đặc quyền từ hệ sinh thái phong phú, đa dạng với hàng ngàn đối tác liên kết trên khắp cả nước.