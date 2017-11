VinaPhone mang huyền thoại nhạc Trance trở lại Việt Nam

(Kiến Thức) - EDM by VinaPhone sẽ đem tên tuổi của DJ top 3 thế giới “Armin Van Buuren by VinaPhone” đến với đến cộng đồng yêu nhạc TP.HCM vào ngày 14/12/2017.

Tại buổi họp báocông bố chính thức sự kiện “Armin Van Buuren by VinaPhone” cái tên được nhắc tới với vai trò nhà tổ chức sự kiện chính là VinaPhone – nhà mạng đã mang Martin Garrix, Hardwell đến Việt Nam.

Các sự kiện EDM mang thương hiệu “By VinaPhone” luôn được đánh giá là các sự kiện khủng nhất tại Việt Nam. Lần này, EDM by VinaPhone sẽ đem tên tuổi của DJ top 3 thế giới “Armin Van Buuren by VinaPhone” đến với đến cộng đồng yêu nhạc TP HCM vào ngày 14/12/2017.



Tại Việt Nam trong thời gian gần đây, 3 sự kiện âm nhạc điện tử được VinaPhone tổ chức với quy mô lớnđã “đổ bộ” vào đời sống của giới trẻ.VinaPhone chính là mạnh thường quân mang tới cho khán giả những gương mặt số 1 trong làng DJ thế giới như Martin Garrix, Hardwell, Armin Van Buuren.

Có thể nói VinaPhone là lời bảo đảm cho các Ravers Việt bởi các sự kiện mang tên “By VinaPhone” do VinaPhone tổ chức đều được đầu tư bài bản về chất lượng, dàn nghệ sỹ, sân khấu, âm thanh ánh sáng và quy mô.Không phụ lòng mong mỏi của giới trẻ phía Nam (HCM) lần này VinaPhone sẽ tiếp tục mang Armin van Buuren quay trở lại Việt Nam. Đây là lần đầu đưa EDM “by VinaPhone” đến với các bạn trẻ TP Hồ Chí Minh.Với sự kiện “Armin Van Buuren by VinaPhone”, VinaPhone khẳng định triết lý “Với EDM, VinaPhone chỉ đi với ngôi sao”.



Theo công bố của đơn vị tổ chức, Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á được Armin lựa chọn để trình diễn trong chuyến lưu diễn trong tháng 12 này trước khi anh sang Malaysia, Ấn Độ và quay trở về Mỹ. Armin van Buuren cũng sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt dành riêng cho khán giả Việt Nam. Theo công bố của đơn vị tổ chức, Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á được Armin lựa chọn để trình diễn trong chuyến lưu diễn trong tháng 12 này trước khi anh sang Malaysia, Ấn Độ và quay trở về Mỹ. Armin van Buuren cũng sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt dành riêng cho khán giả Việt Nam.

Theo đúng mong muốn của Armin khi đồng ý quay trở lại Việt Nam, từ những chi tiết nhỏ nhất trong thiết kế sân khấu cho tới âm nhạc và những hoạt động bên lề đều đạt tiêu chuẩn của các lễ hội âm nhạc lớn nhất hiện nay như Ultra Music Festival, Tomorrowland, Coachella... sẽ đưa khán giả tới những trải nghiệm chưa từng có. Sân khấu của chương trình được xây dựng theo concept hiện đại, tươi trẻ và hướng tới tương lai. Đây cũng là một trong các sân khấu ngoài trời lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay: chiều cao lên tới 20 mét và dài 90 mét cùng hệ thống âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp do các chuyên gia nước ngoài thiết lập.

Ngoài sự góp mặt của DJ người Hà Lan, chương trình còn có sự xuất hiện của các DJ ngoài khác trong Armada music (hãng thu âm do Armin van Buuren sáng lập) gồm W&W, Sunnery James & Ryan Maciano. Có thể khẳng định “Armin van Buuren by VinaPhone” là sự kiện có một không hai tại Đông Nam Á có quy tụ những gương mặt tài năng nhất của Armada. Về phía Việt Nam, các nghệ sĩ DJ gồm Nimbia, Mike Hào, Tuấn Cruise, Minh Tri sẽ đồng hành cùng các pre-show ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho tới tận đêm diễn của “Armin van Buuren by VinaPhone”.

Bên cạnh phần biểu diễn của các DJ, khán giả đến với sự kiện âm nhạc lần này còn tận hưởng không khí của một lễ hội đích thực thông qua các hoạt động nghệ thuật đầy màu sắc khác. Tất cả các hoạt động sẽ diễn ra song song ngay từ lúc bắt đầu chương trình để đem tới nhiều trải nghiệm xứng tầm cho khán giả.

Mùa thứ 3 nỗ lực mang EDM đến với giới trẻ Việt Nam, VinaPhone tin tưởng và tự hào rằng: người Việt có thể được tận hưởng những trải nghiệm âm nhạc, nghệ thuật đỉnh cao ngay tại Việt Nam, sánh vai cùng các cường quốc về nghệ thuật trong khu vực. Bên cạnh đó, lợi thế của một nhà mạng viễn thông cũng được VinaPhone phát huy như đảm bảo hạ tầng 3G/4G cho khách tham gia sự kiện thoả sức chia sẻ những khoảnh khắc ấn tượng và phát livestream toàn bộ sự kiện cho khán giả yêu EDM trên cả nước. Song song với đó, VinaPhone tổ chức nhiều hoạt động tương tác tặng vé miễn phí cho Fan tại Fanpage chính thức https://www.facebook.com/vinaphonefan/.