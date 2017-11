Thu trọn kỳ quan trong tầm nhìn tại Lễ giới thiệu FLC Grand Hotel Hạ Long

Lễ giới thiệu dự án FLC Grand Hotel Ha Long lung linh sắc màu

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, lễ giới thiệu dự án “FLC Grand Hotel Ha Long – thu trọn kỳ quan trong tầm nhìn“ đã diễn ra thành công, thu hút gần 1000 khách hàng, nhà đầu tư tham dự với kết quả “cháy hàng” 75 căn condotel 2 phòng ngủ ngay trong thời gian diễn ra sự kiện.

Top of the world – Đỉnh cao thế giới

Sự phân định khoảng không như nhòa đi và tan dần theo giai điệu “Top of the world” với màn trình diễn nghệ thuật 3D mapping ấn tượng trong lễ giới thiệu dự án FLC Grand Hotel Ha Long. Lấy chiếc váy làm phông nền, kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long cùng những hình ảnh đẹp nhất của dự án hiện lên lung linh dưới giọng hát Á quân The Voice mùa đầu tiên – Đinh Hương.

Đinh Hương vẽ ra khung cảnh kỳ vĩ với lời ca “Top of the world”

Những lời ca bay bổng, vút cao của “Top of the world” như chiếc chìa khóa mở ra khung cảnh vịnh biển xanh và thành phố Hạ Long lấp lánh ánh đèn từ tòa khách sạn FLC Grand Hotel Ha Long, có độ cao hơn 100m so với mực nước biển, nằm trong quần thể FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort.

Hạ Long hiện lên lung linh, huyền ảo trong các màn nghệ thuật

Ông Phạm Văn Nam, giám đốc kinh doanh dự án cho biết, vì nằm trên đồi nên khách sạn FLC Grand Hotel Ha Long sẽ có độ cao tương đương với tòa nhà 60 tầng trong thành phố và cao hơn so với vòng quay mặt trời Sun World. Nhờ đó, khách hàng có thể thu trọn kỳ quan thiên nhiên và quang cảnh toàn thành phố Hạ Long trong tầm mắt.

Không chỉ có được tầm nhìn ngoạn muc từ “nóc nhà Hạ Long”, khách hàng sở hữu condotel còn có cơ hội trải nghiệm lối sống đỉnh cao với sảnh check in nằm trên tầng 18, thang máy riêng cho khách hàng, cùng hàng chục tiện ích cao cấp tích hợp trong khu quần thể, như bể bơi vô cực ngoài trời 2.000 m2, bể bơi nước ấm trong nhà lớn nhất Việt Nam với diện tích 1.000m2, clubhouse sôi động, rooftop bar trên tầng cao, khu spa có công suất phục vụ 2.000 khách, sân golf 18 hố với những hố golf có tầm nhìn mang tính thử thách cao…

Mảnh đất vàng cho condotel

Theo báo cáo của Sở Du lịch, 10 tháng đầu năm 2017, Quảng Ninh đã đón khoảng 8,6 triệu lượt du khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016 và con số này vẫn tiếp tục tăng lên.

Khách tăng, nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp tăng nhưng hiện tại, những khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế, chất lượng 5 sao tại Hạ Long còn khá khan hiếm. Thêm vào đó, với hàng chục tiện ích cao cấp, đồng bộ, FLC Hạ Long tạo nên lợi thế cạnh tranh với khả năng đáp ứng nhu cầu cho nhiều đối tượng khách hàng, khắc phục được tính mùa vụ ở các điểm du lịch tại miền Bắc.

“FLC Hạ Long nằm tại trung tâm thành phố, nên khách tới đây sẽ không giới hạn ở khách du lịch, mà còn có khách chơi golf, doanh nhân đến thành phố làm ăn hay tham gia hội nghị, sự kiện… hứa hẹn mang tới lượng khách ổn định cho condotel” anh Hoàng Trọng Hảo, một nhà đầu tư đến tham dự sự kiện chia sẻ.

Theo ông Phạm Văn Nam với công suất lấp đầy tối thiểu khoảng 60%, lợi nhuận cam kết 12%/ năm, chủ nhân condotel hoàn toàn đủ khả năng chi trả cả gốc lẫn lãi, như vậy chỉ cần 500 triệu đầu tư, sau 8 năm khách hàng sẽ có được một căn condotel cao cấp.

Đại lý phân phối chính thức dự án FLC Halong Bay Golf Club and Luxury Resort: DIH, Cenland, Mland, Lộc Sơn Hà.