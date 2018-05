Sân khấu NEX by VinaPhone được vinh danh kỷ lục Việt Nam

Sân khấu của sự kiện NEX By VinaPhone được thiết kế hiện đại, công phu, đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu của một Festival đẳng cấp quốc tế với mục tiêu mang lại cho khán giả những trải nghiệm lễ hội âm nhạc đỉnh cao ngay tại Việt Nam.

Sân khấu chính có kích thước 120m - Chiều dài còn lớn hơn cả một sân vận động, 36m - Chiều cao sân khấu tương đương với một toà nhà 8 tầng hứa hẹn mang lại cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc không bao giờ có thể quên được.

Diện tích sân khấu 4.320 m2, sử dụng hệ thống màn hình LED có diện tích lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1200 m2 led, được lắp ráp từ hơn 1000 cabin led P3.9mm full color ourdoor, Cabin LED đạt tiêu chuẩn IP64, hiển thị trên 128 tỉ màu cho chất lượng hình ảnh full HD. Đây là loại loại màn hình Led hiện đại, có độ phân giải cao nhất hiện nay.



Bên cạnh hệ thống màn LED cực khủng, VinaPhone còn đầu tư lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống loa công suất lớn, sử dụng công nghệ ánh sáng hiện đại hiện đại tạo hiệu ứng âm thanh sống động, ánh sáng đẹp mắt thêm phần thăng hoa cho đêm nhạc.

NEX Music Festival là sự kiện âm nhạc điện tử thường niên do VinaPhone tổ chức, mang đến cho giới trẻ Việt Nam một trải nghiệm mới hoàn toàn về một trào lưu âm nhạc đang rất thịnh hành của thế giới, đó là nhạc điện tử EDM với những nghệ sỹ quốc tế hàng đầu như Martin Garrix, Hardwell, Armin Van Burren,...

Tên gọi NEX với ý nghĩa “Nonstop Expanding - Không ngừng vươn xa”, là thông điệp của VinaPhone về một sự vươn lên mạnh mẽ, khát khao tìm tòi, sáng tại để chạm tới những đỉnh cao mới.

NEX Music Festival cũng là lời cam kết từ chính VinaPhone – về việc sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm mới về âm nhạc cho giới trẻ, cho xã hội Việt Nam. Khán giả sẽ tiếp tục được trải nghiệm nhiều trào lưu âm nhạc và các nghệ sĩ nổi tiếng khác nhau với NEX Music Festival trong các năm tới, với những kỷ lục mới tiếp tục được vinh danh.

NEX by VinaPhone 2018 là chương trình có sự góp mặt của ban nhạc huyền thoại Above & Beyond cùng hàng hoạt nghệ sĩ đẳng cấp thế giới như: Vicetone, Party Favor, Paris& Simo và dàn line-up hàng đầu Việt Nam: Nim&Slim, DJ Minh Trí, SummerHuynh, Kodeine, KS, Kevinevin & Ezik (Smoke Session), Hanzoi, Howning. Sự kiện diễn ra vào ngày 5/5 tại Ecopark hứa hẹn tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho hơn 20.000 raver.