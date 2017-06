Ra mắt biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Bãi Kem, Phú Quốc

(Kiến Thức) - Dự án biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao Sun Premier Village Kem Beach Resort do Sun Group đầu tư tại Bãi Kem, Nam Phú Quốc vừa có màn “chào sân” ấn tượng cuối tuần qua.



Sự kiện thu hút hàng trăm nhà đầu tư tham dự. 90% quỹ sản phẩm giai đoạn 1 đã được nhà đầu tư đăng ký quan tâm.

Lễ ra mắt dự án Sun Premier Village Kem Beach Resort được tổ chức vào sáng 10/6 tại khách sạn Melia Hà Nội và sáng 11/6 tại khách sạn InterContinental Asiana Saigon, TP Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận, nhiều khách hàng đã có mặt trước khi diễn ra sự kiện cả tiếng đồng hồ để tham khảo thông tin và tìm kiếm cơ hội đầu tư sản phẩm “hot”, vị trí đẹp.





Liên tục cập nhật thông tin, tình trạng giỏ hàng, ông Tống Thanh Chung, giám đốc Công ty CP Bất động sản Sky Realty - đơn vị phân phối dự án cho biết, Sun Premier Village Kem Beach Resort sẽ trở thành dự án được giới đầu tư BĐS nghỉ dưỡng yêu thích nhất năm nay nhờ hội tụ những lợi thế cạnh tranh vượt trội. Ông Chung chia sẻ, các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng thương hiệu Sun Group lâu nay vẫn luôn duy trì được sức nóng trên thị trường nhờ vị trí đắc địa, được quy hoạch đồng bộ trong một quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp, uy tín của chủ đầu tư, thương hiệu nhà quản lý và mức cam kết lợi nhuận cao hàng đầu thị trường. Sun Premier Village Kem Beach Resort hội đủ những ưu thế trên, và càng được giới đầu tư săn đón nhờ lợi thế cạnh tranh về giá: “Khung giá hợp lý mang tới cơ hội đầu tư sinh lời lớn cho nhiều khách hàng’” – ông Chung nhấn mạnh.



Đồng tình với nhận định trên, bà Lại Thị Kim Ấn, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản NewLand đánh giá, thiết kế độc đáo và các hạng mục tiện ích 5 sao đồng bộ của Sun Premier Village Kem Beach Resort sẽ tạo nên một “siêu phẩm” nghỉ dưỡng đẳng cấp cho phía Nam đảo. Bà Ấn cho biết: “Mức giá hợp lý, đi kèm cam kết sinh lời vượt trội, thời điểm dự án vừa chào sân như lúc này chính là cơ hội vàng cho các nhà đầu tư có tầm nhìn”.





Chỉ một giờ sau khi sự kiện bắt đầu, 100% giỏ hàng của Hệ thống phân phối bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc đã được khách đặt kín chỗ.



Đã dành nhiều tháng thực địa Bãi Kem và khu vực lân cận tại Nam Phú Quốc để tìm hiểu về dự án trước khi quyết định đầu tư, chị Nguyễn Trâm Anh (Phường 6, Q.3, TP Hồ Chí Minh) khẳng định, điểm ưu việt nhất của Sun Premier Village Kem Beach Resort chính là vị trí. Dự án nằm ở trung tâm của trung tâm du lịch Việt Nam với bãi biển hình vòng cung tuyệt đẹp, gần quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp do Tập đoàn Sun Group đầu tư ở Nam Phú Quốc. “Do đây là địa bàn được chủ đầu tư Sun Group khai mở và quy hoạch đồng bộ, hứa hẹn tiềm năng phát triển bền vững nên tôi hoàn toàn yên tâm về cơ hội sinh lời”, chị Trâm Anh chia sẻ. Chính sách hỗ trợ tài chính ưu việt cùng mức cam kết chia sẻ lợi nhuận vượt trội cũng là “cú hích” để nhà đầu tư kỹ tính này quyết định.





Thuộc nhóm khách có mặt tại sự kiện sớm nhất, ông Nguyễn Ngọc Dũng (Nghệ An) chia sẻ, trải nghiệm kỳ nghỉ dưỡng tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort hồi đầu năm đã để lại cho ông ấn tượng khác biệt về những công trình do Sun Group đầu tư tại Việt Nam. Theo ông, những công trình của Sun Group không chỉ đẹp lộng lẫy, xa hoa mà còn hàm chứa chiều sâu văn hóa, trong đường nét thiết kế và kiến trúc. Riêng tại Phú Quốc, các dự án đẳng cấp như cáp treo Hòn Thơm vượt biển, quần thể vui chơi giải trí biển quy mô mà Sun Group đang triển khai bên cạnh các dự án BĐS nghỉ dưỡng chính là những yếu tố thu hút dòng khách du lịch lớn đổ về đảo Ngọc, hứa hẹn triển vọng sinh lời cho sản phẩm.



Sau khi hoàn tất các thủ tục đặt chỗ thành công, nhiều nhà đầu tư đã may mắn trúng thưởng kỳ nghỉ đẳng cấp tại Khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, điểm đến mới nổi được nhiều tài phiệt và người nổi tiếng quốc tế lựa chọn thời gian qua, cũng là điểm nhấn kiến trúc sáng giá tại quần thể nghỉ dưỡng Bãi Kem.



Theo tiết lộ từ Công ty Bất động sản Sun Realty, thuộc Tập đoàn Sun Group, hơn 90% lượng sản phẩm ra mắt đợt đầu tiên đã được khách hàng đăng ký đầu tư. Màn chào sân ấn tượng này báo hiệu sức hút vượt trội của Sun Premier Village Kem Beach Resort, đưa dự án trở thành điểm sáng đầu tư trong phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam năm nay.





Tập đoàn Sun Group vừa công bố chính sách bán hàng vượt trội dành cho các nhà đầu tư dự án biệt thự nghỉ dưỡng Sun Premier Village Kem Beach Resort. Cụ thể, khách hàng đầu tư vào dự án sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% của 70% giá trị biệt thự và ân hạn nợ gốc lên tới 24 tháng. Lợi nhuận cam kết tối thiểu từ chương trình cho thuê (time-share) lên tới 9% trong 15 năm và 225 đêm nghỉ dưỡng trong hệ thống nghỉ dưỡng đẳng cấp do Sun Group đầu tư như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay…