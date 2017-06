Nhà mạng dồn sức “giữ chân” thuê bao

Ông Nguyễn Minh Phương, Phó giám đốc Ban Khách hàng cá nhân, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone), cho biết, trước đây, việc phát triển thuê bao của nhà mạng có hạn chế lớn là khi thuê bao được ra thị trường (tức đã được tính theo thuê bao sử dụng), nhưng có một số lượng thuê bao nằm trên kênh phân phối mà chưa đến tay người tiêu dùng, gây lãng phí tài nguyên và có thể phát sinh nhiều hệ luỵ cho người tiêu dùng như tin nhắn rác, cuộc gọi quấy rối…,

Từ quý 3/2016, các chính sách kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký thông tin thuê bao trả trước và kiên quyết loại bỏ các thuê bao ảo, thuê bao rác, việc phát triển thuê bao mới, theo ông Phương có khó khăn, nhưng số thuê bao phát triển mới là thực chất, phản ánh đúng nhu cầu thị trường. Theo đại diện VinaPhone, việc phát triển thuê bao mới có thể sụt giảm trên giá trị tuyệt đối nhưng thực chất nhu cầu thực của khách hàng thì không giảm. Bởi, về bản chất thị trường vẫn phát triển, hàng năm vẫn có lớp khách hàng học sinh lớn lên, dân số càng ngày càng đông, nên vẫn có sự tăng nhất định.

Cùng đó, các quy định tại Nghị định 49/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành hồi tháng 4/2017, thì thuê bao phát triển mới, theo đại diện nhà mạng là thực 100%, bởi ngoài thông tin về giấy tờ tùy thân, thuê bao cần phải bổ sung cả ảnh chụp chân dung chính chủ.

Mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng nhờ định hướng đúng đắn là đặt yếu tố “chất lượng” thành ưu tiên số một trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nên mạng di động VinaPhone không chỉ giữ chân được khách hàng cũ mà đồng thời vẫn đạt được bước phát triển thuê bao mới ấn tượng. Cụ thể, sau 5 tháng VNPT-VinaPhone đã phát triển mới được 2,3 triệu thuê bao di động, và đây đều là thuê bao thực, phát sinh cước ổn định theo tháng.

Đại diện mạng di động này cho biết, để “giữ chân” khách hàng và thu hút thêm khách hàng mới, nhà mạng đã đầu tư tăng thêm kênh kết nối với khách hàng, ngoài các kênh kết nối như fanpage dịch vụ, tổng đài, cửa hàng giao dịch, mới đây VNPT VinaPhone đã chính thức bổ sung thêm hình thức box chat trên trang chủ dịch vụ vinaphone.com.vn. Chat box sẽ tương tác với khách hàng theo thời gian thực, giải đáp ngay các thắc mắc của khách hàng hoặc cung cấp các đầu mối liên hệ giải quyết vấn đề của khách hàng.

Ngoài ra, VNPT-VinaPhone cũng liên tục nghiên cứu phân tích nhu cầu của từng nhóm khách hàng để có thể mang tới những chương trình ưu đãi đáp ứng nhu cầu riêng thiết thực nhất. Trong thời gian qua VNPT-VinaPhone liên tục mở rộng đối tác để đa dạng hóa các ưu đãi, tiện ích cho chương trình khách hàng thân thiết - VinaPhone Plus. Hội viên Vinaphone Plus ngoài việc tích điểm đổi lấy hàng trăm loại quà tặng trực tuyến còn được giảm giá ở gần 1000 điểm ưu đãi trong hệ sinh thái Vinaphone Plus. Nhiều chương trình như đổi điểm lấy phiếu đổ xăng, phiếu mua hàng tại siêu thị, đồ gia dụng, công nghệ, gói cước… đã nhận được phản hồi rất tích cực từ phía khách hàng.

Hội viên hạng cao cấp của Vinaphone được trải nghiệm dịch vụ tại hơn 850 phòng chờ thương gia tại các sân bay trên khắp thế giới, tận hưởng dịch vụ golf tại 15 sân golf hàng đầu Việt Nam, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại các hệ thống các bệnh viện, spa uy tín. Ngoài ra, chương trình giảm giá khi mua sắm các mặt hàng cao cấp từ những thương hiệu hàng đầu thế giới như Hermès,Vacheron Constantin, Piaget, Chopard, Bottega Veneta, Saint Laurent, Kenzo, Hugo Boss và Bang & Olufsen…vừa được VinaPhone áp dụng gần đây vô cùng thiết thực.

Những ưu đãi nói trên đang được VinaPhone Plus áp dụng cho 8,5 triệu hội viên là thuê bao di động của VinaPhone. Đại diện nhà mạng này cho biết sắp tới VinaPhone sẽ áp dụng những ưu đãi này cho cả các thuê bao truyền hình MyTV, Internet MegaVNN, FiberVNN.