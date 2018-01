Mổ xẻ bài thuốc Nam gia truyền chữa khỏi bệnh gan cho hàng nghìn người bệnh

(Kiến Thức) - Với tài năng và cái tâm sáng ngời, lương y Nguyễn Thị Hiền truyền nhân của một dòng họ lương y lâu đời đất Hà Thành đã sở hữu bài thuốc Nam độc đáo cứu vớt nhiều cuộc đời không may mắc các bệnh về gan như: viêm gan A, B, C, gan nhiễm mỡ, xơ gan …

Mổ xẻ bài thuốc quý – cứu tinh cho nhiều người bệnh gan

Hiện nay, đời sống công nghiệp gấp gáp, lối sống sinh hoạt căng thẳng, ô nhiễm, thức ăn độc hại và thói quen uống rượu bia khiến cho các bệnh về gan tăng lên chóng mặt.

Không chỉ gặp nhiều ở nam giới, mà chị em phụ nữ hay cả trẻ con cũng có mắc bệnh.

Với bệnh viêm gan A, B, C, người bệnh thường mệt mỏi, chán ăn, vàng da, người gầy sút, còn với bệnh xơ gan cổ trướng thì hay gặp các biểu hiện như rối loạn tiêu hóa, ăn không biết ngon, đầy bụng, mệt mỏi, đau tức vùng bụng hạ sườn bên phải, nôn hoặc buồn nôn, khi chuyển sang giai đoạn nặng hơn thì có thêm các biểu hiện như phù nề chân, sụt cân, da sạm, vàng da, giãn tĩnh mạch, xuất huyết, khó tiểu… đặc biệt là cổ trương bụng chướng.

Nói về bài thuốc Nam gia truyền đã chữa thành công cho hàng nghìn bệnh nhân viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan... lương y Nguyễn Thị Hiền cho biết: “Bài thuốc kết hợp các thảo dược lành tính để khống chế vi rút, đưa vi rút về trạng thái ngủ, thải độc cho gan làm phục hồi chức năng gan. Sau chỉ khoảng 2-3 tháng dùng thuốc, người bệnh sẽ cảm thấy dễ chịu, da sáng, tăng cân và mất các triệu chứng khó chịu, khi đi xét nghiệm thì gan sẽ lành các vết thương, chức năng gan tốt hơn với nhu mô gan mềm mịn trở lại”.

"Bật mí" về các vị thuốc, lương y Nguyễn Thị Hiền nhắc đến tên một số thảo dược quý như xạ đen, xạ vàng, chân chim, đám khỉ, cây đắng, cây biêu, cây sồi,…

Bài thuốc nổi tiếng gần xa vì kế thừa tinh hoa nhiều đời chữa gan của gia đình họ Nguyễn của lương y Nguyễn Thị Hiền.

Ngay từ bé, lương y Nguyễn Thị Hiền đã rất tự hào về bài thuốc chữa gan độc đáo của gia tộc, do đó, cô rất chú tâm học hỏi bí quyết chữa bệnh từ cha và mong mỏi nối nghiệp. Cô thi đỗ Học viện Tuệ Tĩnh với mong ước phát triển bài thuốc gia truyền của gia đình lên đỉnh cao, soi chiếu bằng cả kiến thức Đông, Tây kim cổ, từ đó phát huy tác dụng trên nhiều người bệnh hơn.

Sau này khi ra công tác tại khoa Đông y bệnh viện lớn của Hà Nội, cô càng có điều kiện trau dồi và phát huy bài thuốc quý bằng kiến thức, kinh nghiệm thực tế, từ đó, mà bài thuốc đã gặt hái được nhiều thành công, danh tiếng của cô ngày một lan xa.

Những nhân chứng sống cho hiệu quả kì diệu của bài thuốc

Anh Đỗ Đức Hải – một bệnh nhân đã sử dụng bài thuốc Nam gia truyền chữa gan của lương y Nguyễn Thị Hiền tâm sự: “Sau thời gian thấy mệt mỏi, chán ăn, tôi bị viêm gan virut, khi nhận kết quả xét nghiệm, tôi cảm giác như sụp đổ, tôi vội vàng uống thuốc kháng virut theo chỉ dẫn của bác sĩ cứ uống đúng một giờ trong ngày trong 3 tháng.

Tuy nhiên khi xét nghiệm thấy virut chỉ còn dưới ngưỡng, tôi dừng thuốc. Nhưng chỉ sau 1 tháng tôi lại mệt mỏi, chán ăn như cũ và xét nghiệm số lượng vi rút tăng vọt nhiều lần. Lại được biết thuốc kháng virut cực độc, uống nhiều có thể biến chứng thành xơ gan, tôi thất vọng và chuyển hướng sang chữa bằng Đông y.

Khi được người làng mách cho bài thuốc Nam của lương y Nguyễn Thị Hiền, tôi đã tìm đến với hi vọng gặp thầy gặp thuốc. Đúng như tôi mong mỏi, chỉ sau 2 tháng dùng thuốc, xét nghiệm của tôi đã trở lại bình thường, sức khỏe cải thiện và quan trọng là tôi không phải dùng thuốc liên tục nữa, chỉ 1 năm 2 lần uống lại để thải độc, duy trì chức năng gan mà thôi”.

Không chỉ là công hiệu với bệnh nhân viêm gan virut, bài thuốc Đông y của gia tộc họ Nguyễn còn giúp đỡ được nhiều bệnh nhân xơ gan cổ trướng bệnh viện trả về kéo dài thêm tuổi thọ.

Bà Nguyễn Thị Hà (Hòa Bình, 65 tuổi) mắc xơ gan cổ trướng bụng phình to. Sau khi dùng đủ thuốc tây ở các bệnh viện, đi đủ các bác sĩ giỏi ở Hà Nội nhưng vẫn không thuyên giảm bệnh, bụng ngày một to, da vàng, sức khỏe suy kiệt. Người anh cả vốn là bác sĩ tây y không đồng ý chữa theo Đông y vì không tin tưởng, tuy nhiên, người em gái út lấy chồng An Khánh cùng làng với lương y Nguyễn Thị Hiền đã quyết đến lấy thuốc của cô với hi vọng còn nước còn tát.

Lương y Hiền đã vận dụng hết khả năng kê tất cả các vị thuốc với tác dụng vừa công vừa bổ, vừa để tả dịch ổ bụng, hút sạch dịch ra rồi khôi phục chức năng gan, bồi bổ cơ thể suy yếu của bệnh nhân. Chỉ sau 1 tháng dùng thuốc, bụng của bà Hà đã xẹp xuống, người nhẹ hơn, có thể ngồi dậy và ăn được một bát cơm. Qua tháng thứ 2, đến tháng thứ 3 tháng thì nước tiểu đã trong và hơi thở nhẹ, bụng xẹp xuống gần như bình thường.

Quá vui mừng, anh con cả đã thay đổi suy nghĩ, thay mặt cả gia đình đến cảm ơn lương y Nguyễn Thị Hiền và bày tỏ sự tin tưởng vào điều kì diệu của bài thuốc đông y của dân tộc.

Đối tượng của bài thuốc Đông y gia truyền của lương y Nguyễn Thị Hiền rất đa dạng vì bài thuốc có tác dụng thải độc tốt, bảo vệ gan hiệu quả. Nhiều nam giới dùng rượu bia nhiều muốn giữ gan thường đến lấy thuốc uống 1-2 lần trong năm, sau khi dùng, sức khỏe tăng tiến, mát gan, mát máu, bồi bổ sức khỏe và tránh nguy cơ viêm gan, xơ gan. Nhiều phụ nữ, em nhỏ muốn tránh mụn nhọt, đẹp da, sức khỏe tăng tiến, thải độc tố định kì cũng tìm đến bài thuốc này.

Với hiệu quả kì diệu của bài thuốc, danh tiếng của lương y Nguyễn Thị Hiền ngày một lan xa, có ngày cô đón tiếp hàng trăm bệnh nhân đến khám, tuy nhiên với nụ cười luôn nở trên môi và sự tư vấn chu đáo, chính xác, cô đã khiến cho các bệnh nhân như quên đi mệt mỏi, khổ sở của cá nhân, đặt hết niềm tin vào bài thuốc và người thầy thuốc tài năng tâm đức.