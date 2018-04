Không gian ẩm thực “Bốn mùa hương sắc” tạo thử thách gì?

Mở ra vô số những trải nghiệm hấp dẫn

- Thưa ông, cho đến thời điểm hiện tại, khi nhớ về không gian ẩm thực “Ngũ hành” tại DIFF 2017 do mình làm “tổng đạo diễn”, ông có cảm nhận như thế nào?

- Tôi và ê-kíp đã tạo ra một không gian ẩm thực độc đáo chưa từng có dành cho người dân và du khách đến với Đà Nẵng. Đến với Không gian ẩm thực này, du khách không chỉ được thỏa sức trải nghiệm những món ăn đặc sắc nhất của Việt Nam, mà còn có cơ hội tìm hiểu về văn hóa ẩm thực quốc tế thông qua những món ngon của nhiều nước trên thế giới.

Tuy nhiên, điều hấp dẫn nhất của Không gian ẩm thực không chỉ là tôn vinh những món ăn ngon, mà còn mở ra vô số những trải nghiệm vui chơi, giải trí hấp dẫn khác. Đây cũng là điều mà chúng tôi muốn hướng tới đối với Không gian ẩm thực “Bốn mùa hương sắc” của mùa pháo hoa 2018.

Điều ấn tượng nhất và xúc động nhất với tôi đó là không gian ẩm thực “Ngũ hành” đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của rất nhiều người dân và du khách. Dù kéo dài đến 4 tháng, song lượng khách đến hàng ngày để thưởng thức món ăn và trải nghiệm, vui chơi tại không gian ẩm thực rất đông. Có thể nói đây là không gian ẩm thực kỳ công nhất từ trước đến nay do tôi đảm nhiệm. Do vậy, khi thấy không gian ẩm thực trở thành điểm đến hấp dẫn trong dịp Lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2017 sau nhiều ngày vất vả chuẩn bị, tôi cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc.

- Bất kỳ hoạt động nào diễn ra đều phải có điểm nhấn mới tạo nên sự thành công. Vậy, ông đã có dự định gì cho điểm nhấn của lễ hội ẩm thực năm nay chưa?

- Không gian ẩm thực năm nay có chủ đề “Bốn mùa hương sắc”, vì vậy, tôi muốn đem đến một điều gì đó khác biệt so với Không gian ẩm thực “Ngũ hành” của mùa pháo hoa năm ngoái, nhưng vẫn có những nét gần gũi với văn hóa ẩm thực của người dân địa phương Đà Nẵng. Do vậy, chúng tôi chủ trương tạo điểm nhấn của Không gian ẩm thực năm nay là những món lẩu và món nướng. Đây đều là những món rất hấp dẫn và dễ ăn, do vậy, tôi tin rằng những món lẩu và nướng sẽ là tâm điểm của Không gian ẩm thực năm nay.

Ngoài ra, với vô số món ăn ngon được thiết kế theo chủ đề “Bốn mùa hương sắc” và nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị trong khuôn khổ lễ hội như các trò chơi có thưởng hấp dẫn, các tiết mục nhảy, múa sôi động của các nghệ sĩ trong và ngoài nước…, chắc chắn Không gian ẩm thực năm nay tiếp tục đem đến cho người dân và du khách đến Đà Nẵng một mùa hè đáng nhớ.

Nơi nghệ thuật ẩm thực lên ngôi

- Ngoài hai món tâm điểm là lẩu và nướng, Không gian ẩm thực năm nay còn có hương gì, sắc gì mới thu hút du khách?

- Không gian ẩm thực năm nay sẽ khiến du khách thích thú với thiết kế đúng theo phong cách thiên nhiên và màu sắc của 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Du khách sẽ bắt gặp ở đó một mùa xuân tươi trẻ qua hình ảnh khu rừng nhỏ với những chú thỏ tung tăng dạo chơi và những sắc màu sinh động của hoa lá, cỏ cây đâm chồi nảy lộc. Một mùa hè rực rỡ với hình ảnh biển xanh cát trắng mát lành. Mùa thu lãng mạn dưới tán lá phong vàng với biểu tượng chủ đạo là đôi vợ chồng sóc. Không gian đầy tuyết trắng xóa với hình ảnh gấu Bắc cực, băng tuyết và những bữa tiệc giáng sinh an lành sẽ khắc họa mùa Đông.

Chúng tôi sẽ đem đến những món ăn đặc trưng của các vùng miền, phù hợp với bốn mùa. Ví dụ như ẩm thực chủ đề mùa xuân sẽ giới thiệu các món Nhật và các món bánh, kem, đồ uống mang màu sắc tươi tắn nhẹ nhàng. Ẩm thực mùa hè sẽ là những món nướng thơm lừng và các món Âu đặc trưng. Ẩm thực mùa thu sẽ mang sắc vàng chủ đạo của món cơm và đặc sản ba miền. Và ẩm thực mùa đông là những món đặc trưng như mỳ, lẩu nóng hổi, thơm lừng. Chúng tôi sẽ thực sự nỗ lực để mỗi thực khách tìm đến với mình đều có thể cảm nhận trọn vẹn thanh, sắc, hương, vị từ những món ăn bốn mùa này.

Không chỉ muốn giới thiệu những món ăn đặc trưng nhất của bốn mùa, chúng tôi còn thực sự mong muốn có thể đem đến cho du khách và người dân góc nhìn về thế giới nghệ thuật ẩm thực phong phú và đa sắc màu của Việt Nam và thế giới.

Đến với Không gian ẩm thực, thực khách không chỉ được thưởng thức các món ăn ngon mà còn được giao lưu với các đầu bếp, trải nghiệm những hoạt động vui chơi hấp dẫn. Với những điều đó, tôi kỳ vọng Không gian ẩm thực “Bốn mùa hương sắc” sẽ tiếp tục trở thành sự kiện hấp dẫn bậc nhất Đà Nẵng trong mùa hè, góp phần làm nên thành công DIFF 2018.

- Ông đã rất thành công ở không gian ẩm thực năm ngoái, liệu điều này có tạo nên áp lực cho ông khi tiếp tục đảm nhiệm vai trò “tổng đạo diễn” năm nay?

- Thật ra, ngay chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ muốn lặp lại chính mình. Nghệ thuật ẩm thực cũng đòi hỏi sự sáng tạo cao không kém gì những môn nghệ thuật khác. Do vậy, tiêu chí của ban tổ chức cũng phù hợp với mong muốn của chúng tôi. Với mùa pháo hoa năm nay, tôi và ê kíp đã dành suốt 2 tháng trước khi diễn ra để nghiên cứu, lên kế hoạch cho một không gian ẩm thực hoàn toàn mới mẻ và khác biệt so với “Ngũ hành” của năm ngoái.

Có thể nói, áp lực lớn nhất là do chính chúng tôi tạo ra, để làm sao du khách đến với “Bốn mùa hương sắc” sẽ hoàn toàn bất ngờ trước một không gian ẩm thực hấp dẫn chưa từng có, để ẩm thực thực sự được tôn vinh là nghệ thuật, chứ không chỉ đơn thuần để ăn.

-Xin cảm ơn ông!