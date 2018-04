Khai trương 3 Vincom mới tại Thanh Hóa, Lâm Đồng và Long An

Khuyến mại hấp dẫn mừng khai trương

- “Mừng khai trương, rinh quà hạnh phúc” tại Vincom với Giải Nhất: Tivi thông minh Sony 4K HDR; Giải Nhì: Máy xay sinh tố Phillips; Giải Ba: Bộ hộp thủy tinh chịu nhiệt Lock&Lock

- Giá sốc với ấm siêu tốc chỉ có 49.000VNĐ và 300 phần quà nồi cơm điện 1,8L Sunhouse dành cho chủ thẻ VinID mua hàng tại siêu thị điện máy VinPro với hóa đơn trị giá từ 2.000.000VNĐ

- Hàng ngàn phần quà hấp dẫn dành cho chủ thẻ VinID khi đăng ký và mua hàng tại siêu thị VinMart cùng cơ hội trúng thưởng các giỏ quà giá trị và 5 chiếc máy giặt có tổng giá trị 50 triệu đồng.

- Tặng vé xem phim miễn phí hoặc voucher bỏng ngô giảm 50% trong 4 ngày khai trương tại Lotte Cinema Vincom Plaza Thanh Hóa và Vincom Plaza Bảo Lộc

- Ưu đãi hấp dẫn từ 100% các gian hàng trong TTTM Vincom trong thời gian khai trương.

Địa chỉ:

Vincom Plaza Thanh Hóa: 27 Trần Phú, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa

Vincom Plaza Bảo Lộc, Lâm Đồng: 83 Lê Hồng Phong, P. 1, TP. Bảo Lộc, T. Lâm Đồng

Vincom Plaza Tân An, Long An: Góc đường Hùng Vương - Mai Thị Tốt, P. 2, TP. Tân An. T. Long An