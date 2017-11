Gói cước tất cả trong một dậy sóng thị trường viễn thông

Ở hầu hết các thành phố, đô thị hiện nay, gần như bất kỳ gia đình nào cũng sử dụng các dịch vụ như truyền hình, internet. Tất nhiên nhiều thành viên trong gia đình cũng sử dụng cả dịch vụ di động nữa. Theo thống kê, chi phí cho cả ba dịch vụ này thấp nhất cũng khoảng 1 triệu đồng/gia đình/tháng. Điều bất tiện là cứ mỗi tháng, gia đình lại phải trả tiền truyền hình cho nhà cung cấp này, trả tiền internet cho nhà cung cấp kia và mỗi thành viên lại phải tự thanh toán cước phí điện thoại di động tùy theo mức độ sử dụng của mình.







Thay đổi từ một gói cước

Theo VNPT, gói cước Gia đình cho phép người dùng được ghép đồng thời 3 dịch vụ gồm di động, truyền hình và Internet tốc độ cao thành một nhóm. Trong đó, các thành viên trong nhóm được dùng Internet cáp quang FiberVNN từ 20MB đến 30MB, được miễn cước gọi di động và cố định VNPT trong nhóm, được chia sẻ dữ liệu (Data sharing) từ 4,5GB – 25GB, được sử dụng MyTV Net và miễn phí dịch vụ Fsecure trong 12 tháng. Giá cước được chia thành 6 mức nhỏ từ 235.000 đồng đến 598.000 đồng/tháng. Mỗi gói cước này sẽ quy định số người dùng/thành viên tối đa trong nhóm sử dụng dịch vụ, tương ứng từ 6 đến tối đa 25 người.

Ví dụ với gói GD0 chỉ 235.000 đồng/tháng khách hàng được tạo nhóm 6 thành viên miễn phí cước gọi, chia sẻ cùng sử dụng 4,5GB data trong nhóm và được dùng: Internet cáp quang FiberVNN với tốc độ 20Mbps + Miễn phí truy cập MyTV Net 60 kênh + 3 tháng gói Phim truyện và miễn phí dịch vụ Fsecure trong 12 tháng. Còn nếu tăng lên gói cước cao nhất là GD8 với giá 598.000 đồng/tháng, người dùng có thể tạo nhóm đến 25 thành viên, trong đó có đến 8 thành viên được gọi điện cho nhau miễn phí. Cả nhóm được sử dụng dung lượng 25GB cho kết nối 3G, 4G, được sử dụng dịch vụ Internet cáp quang FiberVNN với tốc độ 30Mbps + Miễn phí truy cập MyTV Net 60 kênh + 3 tháng gói Phim truyện và miễn phí dịch vụ Fsecure trong 12 tháng.

Sẽ có cuộc chiến viễn thông mới?

Như vậy, một gia đình có thể chọn sử dụng gói cước trên cho tất các dịch vụ có kết nối mạng của gia đình và các thành viên trong đó (internet, truyền hình, di động) nhưng chỉ tốn cước phí cao nhất chưa đến 600.000 đồng/tháng. So với việc tách rời các gói cước hiện nay, mỗi gia đình có thể tiết kiệm ít nhất 400.000 đồng/tháng, tức 40%. Việc tích hợp các dịch vụ trong một gói cước không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mà còn đơn giản hoá các thủ tục hợp đồng, thanh toán do một nhà cung cấp, trải nghiệm dịch vụ tốt hơn do một đầu mối hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng cho tất cả các nhu cầu...

Đây là một loại gói cước viễn thông tích hợp mới lần đầu tiên được cung cấp tại thị trường Việt Nam. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện vẫn chưa có nhà cung cấp thứ hai nào có khả năng cung cấp gói sản phẩm trọn gói giống như gói cước gia đình của VNPT. Trong khi đó, việc đóng gói các sản phẩm di động và viễn thông vào một sản phẩm đã được các nhà mạng lớn trên thế giới như Vodafone, StarHub, NTT-Docomo, True Telecom… triển khai trong những năm gần đây. Như vậy có thể thấy tiêu dùng tích hợp đang là xu hướng được nhiều nước trên thế giới ứng dụng, Việt Nam chỉ mới bắt đầu “hưởng ứng” theo sau với sự tiên phong của VNPT.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các nhà mạng viễn thông khác trong nước đang phải chịu áp lực không nhỏ trong cuộc chiến mới này. Các chuyên gia dự đoán nhiều khả năng, trong thời gian tới, các nhà mạng còn lại hoặc sẽ tìm cách ra các gói cước đa dạng với giá cạnh tranh hơn so với gói Gia đình của VNPT, hoặc liên kết với các nhà đài, nhà cung cấp dịch vụ internet để tạo ra các gói cước mới theo kiểu tương tự như gói cước Gia đình.