“Chiến thắng cùng Best Products 2017-2”: Người nội trợ thành tỷ phú

Chia sẻ của người trúng giải "Chiến thắng cùng Best Products 2017-2:

Đó là những lời chia sẻ chân tình của bà Nguyễn Thị Vui, ngụ quận 3, TP HCM, khách hàng may mắn nhất chương trình khuyến mại “Chiến thắng cùng Best Products 2017-2” do Công ty TNHH Catalogue Shopping tổ chức, với số tiền giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng.

Người nội trợ thành tỷ phú

NSƯT Kim Xuân chúc mừng bà Nguyễn Thị Vui, người may mắn trúng giải thưởng lớn trị giá 1 tỷ đồng của chương trình khuyến mại “Chiến thắng cùng Best Products 2017-2”. Sáng 12/6 là 1 ngày đặc biệt nhất đối với 3 vị khách hàng may mắn đến từ TP HCM và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi những vị khách này được Công ty TNHH Catalogue Shopping mời đến khách sạn 5 sao ở trung tâm Sài Gòn để vinh danh và nhận những giải thưởng có giá trị trong chương trình khuyến mại “Chiến thắng cùng Best Products 2017-2” (diễn ra từ ngày 18/2/2017 đến ngày 15/5/2017).

Là người may mắn nhất khi trúng giải thưởng Lớn trị giá 1 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Vui, chia sẻ: “Công việc của tôi hàng ngày là buôn bán nhỏ và làm nội trợ tại nhà. Từ năm 2015, biết đến Catalogue Shopping với thương hiệu Best Products qua báo chí, tôi đã thử mua sắm sản phẩm và thấy rằng hàng hóa, mẫu mã của kênh mua sắm này rất phù hợp với sinh hoạt tiêu dùng hằng ngày của gia đình mình. Từ đó tôi gắn bó với Best Products cho tới nay và giới thiệu cho rất nhiều người thân, bạn bè của mình”.

Ông Pierre F.Thibaut, giám đốc Công ty TNHH Catalogue Shopping trao giải thưởng Lớn trị giá 1 tỷ đồng cho khách hàng Nguyễn Thị Vui. Bà Vui kể lại cảm giác “như trong mơ” của mình khi vào buổi chiều mưa ngày 26/5 vừa qua, bất ngờ bà nhận được cuộc điện thoại từ nhân viên công ty Catalogue Shopping, báo tin bà là khách hàng mua hàng với tổng giá trị cao nhất và là người trúng giải thưởng lớn, trị giá 1 tỷ đồng trong chương trình khuyến mại “Chiến thắng cùng Best Products 2017-2”.

“Lúc đó, tay chân tôi run bần bật vì không thể tin đó là sự thật. Mãi đến khi con trai tôi gọi điện thoại lại cho công ty và được xác định tin chính xác 100%, tôi mới biết đây không phải là mơ”, bà Vui, chia sẻ.

Mua 1 đơn hàng cũng trúng 50 triệu

NSƯT Kim Xuân trao giải thưởng cho ông Đinh Như Trực, khách hàng trúng giải Thần Tốc trong chương trình khuyến mại “Chiến thắng cùng Best Products 2017-2”. Tại buổi lễ trao giải sáng 12/6, người mua hàng có tổng giá trị cao thứ 2 (với Siêu giải thưởng trị giá 150 triệu đồng) là chị Vũ Thị Thảo, đến từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

NSƯT Kim Xuân, NSƯT Tạ Minh Tâm, 2 Đại sứ Thương hiệu của Best Products và BGĐ Công ty TNHH Catalogue Shopping cùng các khách hàng may mắn trong chương trình khuyến mại “Chiến thắng cùng Best Products 2017-2”. Đặc biệt nhất là trường hợp trúng giải của ông Đinh Như Trực (TP HCM) khiến những người có mặt tham dự buổi trao giải vô cùng thích thú. Đúng với tên giải thưởng mà ông Trực nhận được – Giải thưởng Thần tốc – với số tiền 50 triệu đồng, khi người đàn ông này chỉ vừa mua đúng 1 đơn hàng của Best Products trị giá 1 triệu đồng nhưng đã may mắn “ẵm” ngay giải thưởng trong chương trình khuyến mại “Chiến thắng cùng Best Products 2017-2”.

Là đại sứ Thương hiệu của Best Products, 2 Nghệ sĩ ưu tú: Kim Xuân và Tạ Minh Tâm cùng Giám đốc Công ty TNHH Catalogue Shopping đã trao giải và chúc mừng đến các khách hàng may mắn.

Kéo dài từ ngày 18/2/2017 đến 15/5/2017, chương trình khuyến mại “Chiến thắng cùng Best Products 2017-2” đã thu hút hàng ngàn khách mua hàng cũng như tham gia chương trình khuyến mại. Tính đến nay, đã có 10 tỷ phú Best Products với tổng số tiền 11 tỷ đồng đã được Công ty TNHH Catalogue Shopping trao thưởng trong các chương trình khuyến mại diễn ra mỗi quý trong năm. Chương trình khuyến mại với giải thưởng hàng tỷ đồng tiếp theo đang diễn ra từ ngày 18/5/2017 đến ngày 30/8/2017.