Uống nước ép khoai tây mang lại lợi ích gì cho cơ thể?

Khoai tây là một loại thực phẩm rất phổ biến nhờ giàu chất dinh dưỡng như tinh bột, carbohydrate phức tạp, protein và nhiều vitamin, chất khoáng. Ngoài ra, củ này còn chứa nhiều vitamin C, A và vitamin B, axit folic, sắt, canxi, kali… Nước ép khoai tây được coi như là một trong những phương thuốc từ thiên nhiên hiệu quả. Ảnh: Internet. 1. Tốt cho huyết áp: Nước ép khoai tây chứa nguồn kali dồi dào, tốt cho tim và mạch máu. Nó giúp duy trì huyết áp bình thường và ngăn ngừa cơn đau tim. Ngoài ra, bệnh nhân tiểu đường uống nước ép khoai tây hàng ngày còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu một cách hiệu quả. Ảnh: NDTV. 2. Giúp điều trị ung thư phổi: Một số hợp chất có trong khoai tây được biết là ngăn cản sự phát triển của tế bào ung thư, do đó ngăn ngừa ung thư phổi. Nó cũng rất hữu ích trong điều trị các bệnh phổi khác nhau. Ảnh: Boldsky. 3. Giúp điều trị các vấn đề về đường hô hấp: Nước ép khoai tây giúp ngăn ngừa các bệnh hô hấp khác nhau vì nó làm giảm lượng glucose trong máu. Ảnh: Boldsky. 4. Giúp loại bỏ axit uric và điều trị bệnh gout: Các tính chất chống viêm của nước khoai tây làm giảm sưng khớp do axit uric dư thừa trong cơ thể gây ra. Nó làm trung hòa axit uric và làm giảm chứng viêm, giúp điều trị bệnh gout. Ảnh: Boldsky. 5. Kích thích tuần hoàn máu: Tổ hợp vitamin B trong nước khoai tây làm tăng khả năng vận chuyển oxy của tế bào. Do đó, oxy nhanh chóng được vận chuyển đến tất cả các bộ phận của cơ thể, từ đó làm tăng lưu thông máu. Ảnh: Boldsky. 6. Giúp điều trị viêm khớp: Khoai tây có tính chống viêm mạnh mẽ giúp giảm sưng trong khớp. Điều này làm giảm đau do viêm khớp và giúp làm giảm các triệu chứng viêm khớp. Ảnh: Boldsky. 7. Giúp giảm đau lưng: Uống nước ép khoai tây thường xuyên giúp giảm chứng đau lưng do viêm khớp. Chà miếng khoai tây trực tiếp lên vùng bị đau sẽ làm giảm sưng tấy. Ảnh: Boldsky. 8. Giúp giảm cân: Khoai tây có hàm lượng vitamin C cao làm tăng sự trao đổi chất. Gần đây, người ta cũng phát hiện ra rằng uống nước khoai tây thường xuyên sẽ làm giảm bài tiết hormone đói, dẫn đến ăn uống ít. Ảnh: Boldsky. 9. Làm sạch gan: Nước ép khoai tây được cho là nước giải khát giải độc không đắt tiền nhất. Nó giúp tẩy sạch chất độc không mong muốn từ gan và thận, đồng thời cải thiện chức năng của chúng. Ảnh: Boldsky. 10. Giúp điều trị bệnh viêm dạ dày: Nước ép khoai tây rất tuyệt vời trong điều trị bất kỳ vấn đề nào liên quan đến dạ dày vì các tính chất chống acid. Ảnh: Boldsky. Cách làm nước ép khoai tây sống: Chuẩn bị 2-3 củ khoai tây to hoặc 3-4 củ nhỏ. Rửa sạch và để ráo rồi gọt sạch vỏ và những mầm khoai. Cho khoai tây vào máy ép lấy nước. Uống khi bụng rỗng khoảng 30 phút đến 1 tiếng trước bữa sáng. Nếu thấy khó uống quá, bạn có thể kết hợp nước ép khoai tây cùng với một số loại rau khác. Ảnh: NDTV.

