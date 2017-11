Những thực phẩm tự nhiên này giúp gan luôn khỏe mạnh

1. Tỏi: Để giữ cho gan khỏe mạnh, giải độc rất quan trọng. Và thức ăn tốt nhất có thể giúp gan khỏe mạnh là tỏi. Tỏi rất giàu allicin, một chất chống oxy hoá bảo vệ cơ thể khỏi bị oxy hoá. Allicin kích thích gan để kích hoạt các enzyme có thể tràn ra các chất có hại. Ảnh: Shutterstock. 2. Bông cải xanh: Bông cải xanh cung cấp isothiocyanates, các hợp chất chứa lưu huỳnh. Các isothiocyanates điều chỉnh sự biểu hiện của gen liên quan đến việc xả chất gây ung thư và cải thiện sự trao đổi chất. Chúng cũng có tính chống viêm. Một nghiên cứu khoa học được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Illinois (Mỹ) đã khẳng định rằng bông cải xanh có thể làm giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ. Ảnh: Shutterstock. 3. Nhân sâm: Nhân sâm là một dược thảo chứa các hợp chất ginsenosides giúp phòng chống tổn thương gan, giải độc tính của gan, xơ gan và gan nhiễm mỡ. Để gan khỏe mạnh, bạn có thể dùng 2 chén trà nhân sâm mỗi ngày. Ảnh: Shutterstock. 4. Củ dền: Thực phẩm này có chứa chất chống oxy hoá được biết đến như là betalains. Theo chuyên gia, uống một cốc nước ép củ dền mỗi ngày sẽ giúp bạn có gan khỏe mạnh. Ảnh: Shutterstock. 5. Cà rốt: Cà rốt có nhiều chất chống oxy hoá, vitamin, chất khoáng và chất xơ. Các nhà khoa học thuộc Viện Dinh dưỡng Quốc gia Ấn Độ, tiến hành nghiên cứu cho chuột uống nước ép cà rốt trong 8 tuần. Họ cà rốt có thể bảo vệ gan khỏi bị nhiễm độc. Ảnh: Shutterstock. 6. Các loại rau lá xanh: Các loại rau xanh lá cũng có thể bảo vệ gan khỏi bị oxy hoá và các bệnh khác. Các loại rau như cải bó xôi, rau diếp, cải xanh...chứa một lượng lớn vitamin A, C, và K, canxi, chất chống oxy hoá và có tính chống viêm. Các nhà khoa học tại Đại học Auburn đã xác nhận rằng tiêu thụ rau lá xanh có thể giúp bảo vệ gan khỏi bệnh gan nhiễm mỡ và bệnh tim mạch. Ảnh: Shutterstock. 7. Trà xanh: Trà xanh có chứa chất chống oxy hoá và có nhiều lợi ích sức khỏe. Uống trà xanh thường xuyên được cho là giúp giảm ung thư gan, bệnh gan, xơ gan và viêm gan. Ảnh: Shutterstock. 8. Nghệ: Thực phẩm này rất tốt cho gan bởi nó có tính chống viêm, chống oxy hóa, chống nấm, kháng vi trùng và kháng khuẩn. Curcumin trong nghệ giúp bảo vệ gan bằng cách giảm viêm, giảm thiểu stress oxy hóa, cải thiện sự chuyển hóa lipid và insulin. Ảnh: Shutterstock. 9. Bơ: Trái cây này có nhiều lợi ích về sức khoẻ và đặc biệt là đối với gan. Bơ giàu chất béo lành mạnh có tính chống viêm và chống oxy hoá. Các nhà khoa học Nhật Bản nhận thấy rằng bổ sung các đối tượng bơ có thể ngăn chặn được những tổn thương gan. Ảnh: Shutterstock. 10. Chanh: Chanh giàu vitamin C, chất chống oxy hoá. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng bổ sung axit xitric trong nước chanh giúp làm giảm tổn thương oxy hoá trong gan. Ảnh: Shutterstock. 11. Táo: Các nhà khoa học khẳng định rằng các polyphenol trong quả táo đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm viêm, do đó bảo vệ gan khỏi các bệnh gan khác nhau như gan nhiễm mỡ. Ảnh: Shutterstock. 12. Dầu ôliu: Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những người thường xuyên tiêu thụ dầu ôliu ít bị bệnh gan hơn. Dầu ôliu giúp làm giảm cholesterol xấu và nồng độ triglyceride huyết thanh và làm tăng sự nhạy cảm insulin và sự oxy hóa lipid. Do đó, bạn nên sử dụng dầu ô liu trong bữa ăn để giữ cho gan khỏe mạnh. Ảnh: Shutterstock. 13. Măng tây: Măng tây là một nguồn tuyệt vời cung cấp vitamin A, C, E, K, folate, cholin và khoáng chất như canxi, magiê, phốt pho, kali và chất xơ. Những chất trong măng tây rất tốt cho gan. Ảnh: Shutterstock. 14. Quả óc chó: Óc chó giàu chất béo lành mạnh có tính chống viêm. Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra rằng khi ăn óc chó làm giảm triglyceride ở gan, làm giảm mức độ enzim liên quan đến sự cân bằng nội bộ gan và ức chế các gen liên quan đến viêm gan. Ảnh: Shutterstock. 15. Bưởi: Bưởi giàu chất chống oxy hoá và giúp tăng cường miễn dịch. Ăn bưởi giúp gan khỏe mạnh nhờ đặc tính giải độc gan. Ảnh: Shutterstock.

