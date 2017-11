Những lợi ích tuyệt vời của dâu tây

Dâu tây giúp làm giảm triệu chứng của cảm lạnh và tăng cường hệ miễn dịch: Dâu tây rất giàu vitamin C, một vitamin đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Mặc dù cơ thể của chúng ta không thể sản sinh ra vitamin C, chúng ta có thể bổ sung nó bằng cách ăn các thực phẩm như dâu tây. Ăn 8 quả dâu tây mỗi ngày cung cấp nhiều vitamin C hơn cả cam. Ảnh: Shutterstock. Dâu tây giúp kiểm soát cân nặng: Theo một nghiên cứu gần đây, ăn dâu tây có thể giúp ngăn ngừa tăng cân và là một trong nhiều trái cây nếu ăn hàng ngày có thể giúp giảm cân. Nghiên cứu ghi nhận rằng flavonoid trong dâu tây có thể ngăn ngừa sự tăng cân do tuổi tác bằng cách kích thích sự trao đổi chất và làm giảm sự thèm ăn. Do đó, dâu tây có thể giúp bạn giảm cân. Ảnh: Shutterstock. Dâu tây giúp giảm lão hóa nhận thức: Sự suy giảm trí nhớ xảy ra khi chúng ta già đi nhưng nghiên cứu cho thấy ăn dâu tây có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa nhận thức. Một nghiên cứu cho thấy rằng ăn dâu tây nhiều hơn hai lần một tuần có thể làm chậm sự lão hóa nhận thức. Trong khi, một nghiên cứu khác giải thích rằng ăn hai tách dâu tây một ngày đã cải thiện nhận dạng từ và trí nhớ ở người lớn tuổi. Ảnh: Shutterstock. Giúp giảm cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tim mạch: Một nghiên cứu cho thấy rằng khi những người lớn béo phì bổ sung nhiều dâu tây vào chế độ ăn uống đã làm giảm đáng kể mức cholesterol xấu. Theo Ủy ban dâu tây California, dâu tây chứa các chất dinh dưỡng bảo vệ tim như vitamin C, folate, kali (220 mg trong 1 chén), flavonoid và chất xơ (2,9 gam trong một cốc). Ngoài ra, chất flavonoid trong dâu tây, đặc biệt là anthocyanins, có thể làm giảm nguy cơ cao huyết áp, giảm nguy cơ đau tim. Ảnh: Shutterstock. Dâu tây giúp chống viêm: Chỉ tiêu thụ 2/3 tách dâu tây mỗi ngày đã giúp giảm nguy cơ viêm mãn tính. Nghiên cứu cho thấy một lợi ích của dâu tây là làm giảm lượng insulin sau bữa ăn, rất quan trọng đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền bệnh tiểu đường (đây là lý do tại sao bạn nên kiểm tra lượng đường trong máu). Ảnh: Shutterstock. Giảm nguy cơ ung thư: Dâu tây là một trong nhiều loại thực phẩm có liên quan đến việc làm giảm nguy cơ ung thư. Dây tây giàu chất chống oxy hoá, bao gồm vitamin C và flavonoid, giúp làm giảm viêm và giảm nguy cơ (hoặc thậm chí cải thiện tình trạng hiện tại) của các bệnh liên quan đến viêm như ung thư, bệnh tim và các bệnh tự miễn. Các chất flavonoid trong dâu tây không chỉ giúp giảm viêm mà còn giảm sự gia tăng tế bào liên quan đến ung thư. Ảnh: Shutterstock. Ngăn ngừa đái tháo đường týp 2: Theo Hiệp hội Bệnh tiểu đường Mỹ, quả dâu tây là thức ăn siêu tốt cho bệnh tiểu đường vì nó có chỉ số đường huyết thấp và chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hoá và chất xơ. Ăn vặt một vài quả dâu tây vào bữa ăn đã được chứng minh là làm chậm lại sự oxy hóa sau bữa ăn, viêm và đáp ứng với insulin. Anthocyanins tìm thấy trong dâu tây có thể cải thiện sức đề kháng insulin, một yếu tố nguy cơ đối với bệnh tim và đái tháo đường týp 2. Ảnh: Shutterstock. Dâu tây là tốt cho đôi mắt của bạn: Vitamin C chống oxy hóa mạnh mẽ trong dâu tây đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể, theo Hiệp hội Optometric của Mỹ. Sức mạnh nằm ở chất chống oxy hoá. Khi bạn ăn các thực phẩm có tính chất chống oxy hoá, nó sẽ bảo vệ cơ thể bạn khỏi sự xuất hiện của các gốc tự do do thiếu các chất dinh dưỡng nhất định. Ảnh: Shutterstock. Dâu tây giúp tăng lượng folate và giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh: Axit folic (hay còn gọi folate) là một chất dinh dưỡng quan trọng giúp cơ thể sản sinh ra những tế bào khỏe mạnh. Axit folic là rất quan trọng, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai, vì nó giúp cho sự phát triển của em bé. Thêm dâu tây vào chế độ ăn uống của bạn là một cách tốt để tăng lượng axit folic nhằm giảm thiểu nguy cơ phát triển các dị tật bẩm sinh như bệnh nứt đốt sống. Ảnh: Shutterstock. Không cần ăn nhiều mà vẫn thấy được các lợi ích về sức khoẻ: Các loại quả dâu tây tươi, đông lạnh hoặc khô, có ít calo (chỉ 24 calo trong một nửa cốc) và hầu hết các nghiên cứu chỉ ra rằng bạn chỉ cần ăn một phần dâu tây ít nhất ba lần một tuần (khoảng 8 quả dâu tây mỗi ngày) để nhận được các lợi ích về sức khoẻ. Ảnh: Shutterstock.

