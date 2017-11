Những lợi ích thần kỳ của cải xoăn kale

1. Phòng chống ung thư: Chất diệp lục trong rau cải xoăn kale (và các loại rau xanh khác) giúp cơ thể ngăn ngừa việc hấp thụ các hợp chất được gọi là amin dị vòng. Đây là những hóa chất liên quan đến ung thư, được sản sinh trong khi nướng các thực phẩm có nguồn gốc động vật ở nhiệt độ cao. Cải kale cũng chứa các chất gọi là glucosinolates có vai trò trong phòng chống ung thư. Ảnh: Shutterstock. 2. Tăng cường sức khoẻ tim mạch: Cải kale có chứa các hợp chất được gọi là chất hấp thụ axit mật, được biết là làm giảm mức cholesterol trong máu. Kale cũng đặc biệt giàu vitamin C và K (nhiều hơn cải bó xôi) và chứa axit béo omega-3. Tất cả những chất dinh dưỡng này đều có lợi đối với tim. Chúng thậm chí còn giúp giảm cholesterol xấu và nâng cao mức cholesterol tốt. Ảnh: Shutterstock. 3. Trợ giúp điều trị tiểu đường: Một cốc rau cải tươi cắt nhỏ chứa khoảng 0,6 gam chất xơ, một chất dinh dưỡng làm giảm mức glucose trong máu ở bệnh nhân tiểu đường loại 1. Ngay cả những người bị tiểu đường tuýp 2 cũng có thể giảm mức đường trong máu nhờ ăn cải kale. Ảnh: Shutterstock. 4. Giúp chống viêm: Đây là một trong những lợi ích của cải xoăn. Chúng ta đều biết tầm quan trọng của sự cân bằng giữa các axit béo omega-3 và omega-6 trong cơ thể chúng ta. Cải kale đang thúc đẩy sự cân bằng này. Nó chứa cả omega-3 và omega-6 ở tỉ lệ gần 1: 1. Những đặc tính chống viêm của cải xoăn cũng làm cho nó trở thành thức ăn lý tưởng để giảm các triệu chứng viêm khớp. Ảnh: Shutterstock. 5. Cung cấp các lợi ích chống oxy hoá: Các chất chống oxy hoá trong cải xoăn bao gồm vitamin C, beta-carotene, flavonoid và polyphenol khác. Tất cả những chất này đều vô hiệu hóa các gốc tự do có hại, nó có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa và thậm chí dẫn đến các bệnh nghiêm trọng như ung thư và bệnh tim. Các chất chống oxy hoá cũng có thể giúp tăng cường tâm trạng và chống chán nản. Ảnh: Shutterstock. 6. Trợ giúp trong quá trình cai nghiện: Điều này có thể được quy cho các chất xơ trong cải xoăn. Nó thúc đẩy sự đều đặn và giúp cơ thể cai nghiện. Và không chỉ là cải xoăn, tiêu thụ thực vật nói chung có thể giúp giải độc và cải thiện tình trạng gan. Ảnh: Shutterstock. 7. Cải thiện sức khoẻ xương: Cải xoăn giàu kali, nó giữ được mật độ khoáng xương. Nghiên cứu cũng cho thấy thiếu vitamin K có thể liên quan đến nguy cơ gãy xương cao hơn. Vitamin C trong cải xoăn cũng giúp cải thiện sức khoẻ xương - cấu trúc xương. Ảnh: Shutterstock. 8. Tăng cường tiêu hóa: Cải kale có nhiều chất xơ và nước rất cần thiết để tiêu hóa đúng cách. Chúng cũng ngăn ngừa táo bón và tăng cường sức khỏe của đường tiêu hóa. Ảnh: Shutterstock. 9. Tăng cường thị lực: Cải kale là một trong những loại thực phẩm có thể thúc đẩy sức khoẻ thị lực. Đó là do sự hiện diện của lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hoá mạnh mẽ cho sức khoẻ thị lực. Hai chất chống oxy hoá này còn giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt nghiêm trọng như thoái hóa điểm mắt và đục thủy tinh thể. Ảnh: Shutterstock. 10. Tăng cường sức khoẻ cho não: Omega-3 là loại chất béo có trong cải xoăn. Chất này có thể giúp giảm lượng đường trong máu, nguyên nhân gây ra các tế bào não và làm xấu đi sức khoẻ thần kinh. Vitamin K trong cải xoăn cũng cần thiết cho việc sản xuất spongolipids, chịu trách nhiệm về cấu trúc của tế bào não. Ảnh: Shutterstock. 11. Hỗ trợ giảm cân: Ăn những thực phẩm có lượng calo thấp như cải xoăn có thể hỗ trợ giảm cân. Ngoài ra, các chất xơ trong cải xoăn ngăn chặn sự thèm ăn của bạn. Quan trọng hơn, cải xoăn giàu chất dinh dưỡng, giúp bạn ăn kiêng mà không sợ thiếu chất. Ảnh: Shutterstock. 12. Giúp thai kỳ khỏe mạnh: Vitamin K giữ cho mạch máu mạnh mẽ và điều này đặc biệt quan trọng trong thai kỳ. Sự gia tăng lưu lượng máu đến vùng tử cung là rất quan trọng, điều này trở nên dễ dàng hơn với các mạch máu mạnh hơn. Ngoài ra, folate trong cải xoăn là rất quan trọng trong thời kỳ mang thai. Nó đảm bảo rằng em bé khỏe mạnh và được sinh ra mà không có bất kỳ khuyết tật nào. Ảnh: Shutterstock. 13. Cải thiện sức khoẻ của da và tóc: Thành phần vitamin C trong cải xoăn giúp tăng cường sức khỏe của da. Lượng vitamin C thấp có thể làm yếu các sợi collagen và ảnh hưởng đến sức khoẻ của da. Axit béo omega-3 của cải kale cũng nuôi dưỡng mái tóc của bạn và tạo cho nó một kết cấu lành mạnh. Ảnh: Shutterstock.

1. Phòng chống ung thư: Chất diệp lục trong rau cải xoăn kale (và các loại rau xanh khác) giúp cơ thể ngăn ngừa việc hấp thụ các hợp chất được gọi là amin dị vòng. Đây là những hóa chất liên quan đến ung thư, được sản sinh trong khi nướng các thực phẩm có nguồn gốc động vật ở nhiệt độ cao. Cải kale cũng chứa các chất gọi là glucosinolates có vai trò trong phòng chống ung thư. Ảnh: Shutterstock. 2. Tăng cường sức khoẻ tim mạch: Cải kale có chứa các hợp chất được gọi là chất hấp thụ axit mật, được biết là làm giảm mức cholesterol trong máu. Kale cũng đặc biệt giàu vitamin C và K (nhiều hơn cải bó xôi) và chứa axit béo omega-3. Tất cả những chất dinh dưỡng này đều có lợi đối với tim. Chúng thậm chí còn giúp giảm cholesterol xấu và nâng cao mức cholesterol tốt. Ảnh: Shutterstock. 3. Trợ giúp điều trị tiểu đường: Một cốc rau cải tươi cắt nhỏ chứa khoảng 0,6 gam chất xơ, một chất dinh dưỡng làm giảm mức glucose trong máu ở bệnh nhân tiểu đường loại 1. Ngay cả những người bị tiểu đường tuýp 2 cũng có thể giảm mức đường trong máu nhờ ăn cải kale. Ảnh: Shutterstock. 4. Giúp chống viêm: Đây là một trong những lợi ích của cải xoăn . Chúng ta đều biết tầm quan trọng của sự cân bằng giữa các axit béo omega-3 và omega-6 trong cơ thể chúng ta. Cải kale đang thúc đẩy sự cân bằng này. Nó chứa cả omega-3 và omega-6 ở tỉ lệ gần 1: 1. Những đặc tính chống viêm của cải xoăn cũng làm cho nó trở thành thức ăn lý tưởng để giảm các triệu chứng viêm khớp. Ảnh: Shutterstock. 5. Cung cấp các lợi ích chống oxy hoá: Các chất chống oxy hoá trong cải xoăn bao gồm vitamin C, beta-carotene, flavonoid và polyphenol khác. Tất cả những chất này đều vô hiệu hóa các gốc tự do có hại, nó có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa và thậm chí dẫn đến các bệnh nghiêm trọng như ung thư và bệnh tim. Các chất chống oxy hoá cũng có thể giúp tăng cường tâm trạng và chống chán nản. Ảnh: Shutterstock. 6. Trợ giúp trong quá trình cai nghiện: Điều này có thể được quy cho các chất xơ trong cải xoăn. Nó thúc đẩy sự đều đặn và giúp cơ thể cai nghiện. Và không chỉ là cải xoăn, tiêu thụ thực vật nói chung có thể giúp giải độc và cải thiện tình trạng gan. Ảnh: Shutterstock. 7. Cải thiện sức khoẻ xương: Cải xoăn giàu kali, nó giữ được mật độ khoáng xương. Nghiên cứu cũng cho thấy thiếu vitamin K có thể liên quan đến nguy cơ gãy xương cao hơn. Vitamin C trong cải xoăn cũng giúp cải thiện sức khoẻ xương - cấu trúc xương. Ảnh: Shutterstock. 8. Tăng cường tiêu hóa: Cải kale có nhiều chất xơ và nước rất cần thiết để tiêu hóa đúng cách. Chúng cũng ngăn ngừa táo bón và tăng cường sức khỏe của đường tiêu hóa. Ảnh: Shutterstock. 9. Tăng cường thị lực: Cải kale là một trong những loại thực phẩm có thể thúc đẩy sức khoẻ thị lực. Đó là do sự hiện diện của lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hoá mạnh mẽ cho sức khoẻ thị lực. Hai chất chống oxy hoá này còn giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt nghiêm trọng như thoái hóa điểm mắt và đục thủy tinh thể. Ảnh: Shutterstock. 10. Tăng cường sức khoẻ cho não: Omega-3 là loại chất béo có trong cải xoăn. Chất này có thể giúp giảm lượng đường trong máu, nguyên nhân gây ra các tế bào não và làm xấu đi sức khoẻ thần kinh. Vitamin K trong cải xoăn cũng cần thiết cho việc sản xuất spongolipids, chịu trách nhiệm về cấu trúc của tế bào não. Ảnh: Shutterstock. 11. Hỗ trợ giảm cân: Ăn những thực phẩm có lượng calo thấp như cải xoăn có thể hỗ trợ giảm cân. Ngoài ra, các chất xơ trong cải xoăn ngăn chặn sự thèm ăn của bạn. Quan trọng hơn, cải xoăn giàu chất dinh dưỡng, giúp bạn ăn kiêng mà không sợ thiếu chất. Ảnh: Shutterstock. 12. Giúp thai kỳ khỏe mạnh: Vitamin K giữ cho mạch máu mạnh mẽ và điều này đặc biệt quan trọng trong thai kỳ. Sự gia tăng lưu lượng máu đến vùng tử cung là rất quan trọng, điều này trở nên dễ dàng hơn với các mạch máu mạnh hơn. Ngoài ra, folate trong cải xoăn là rất quan trọng trong thời kỳ mang thai. Nó đảm bảo rằng em bé khỏe mạnh và được sinh ra mà không có bất kỳ khuyết tật nào. Ảnh: Shutterstock. 13. Cải thiện sức khoẻ của da và tóc: Thành phần vitamin C trong cải xoăn giúp tăng cường sức khỏe của da. Lượng vitamin C thấp có thể làm yếu các sợi collagen và ảnh hưởng đến sức khoẻ của da. Axit béo omega-3 của cải kale cũng nuôi dưỡng mái tóc của bạn và tạo cho nó một kết cấu lành mạnh. Ảnh: Shutterstock.