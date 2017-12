Những dấu hiệu cho thấy bạn bị thiếu vitamin C

Vitamin C cần thiết cho cơ thể bạn hàng ngày. Phụ nữ trưởng thành cần ít nhất 75mg vitamin C mỗi ngày, trong khi đàn ông trưởng thành cần ít nhất 90mg. Vitamin C cần thiết cho sự phát triển của mô và làm lành vết thương trên toàn cơ thể, giúp sản xuất collagen, hấp thu sắt, và duy trì sức khoẻ xương. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm thiểu các tổn thương do các gốc tự do gây ra và từ đó giúp ngăn ngừa sự phát triển của các bệnh như bệnh tim và ung thư. Nướu bị sưng tấy là hậu quả của viêm: Vitamin C giúp ngăn ngừa như một chất chống oxy hoá. Việc bổ sung vitamin C thích hợp đã được chứng minh là có lợi trong việc cải thiện sức khoẻ của nướu răng và giảm viêm lợi. Thường xuyên chảy máu cam: Xuất huyết xảy ra khi các mạch máu nhỏ trong mũi vỡ, do đó, chảy máu cam thường xuyên là dấu hiệu của các mạch máu yếu ở mũi. Vì các mạch máu được tăng cường bởi collagen, thiếu vitamin C có thể dẫn đến các mạch máu yếu, làm chúng vỡ và chảy máu cam thường xuyên. Tóc khô: Khi tóc của bạn khỏe và sáng bóng, nó cho thấy bạn đang có một chế độ ăn uống cân bằng. Thế nhưng, nếu tóc bạn xơ rối, chẻ ngọn và đặc biệt là quá khô thì có thể do cơ thể thiếu vitamin C gây ra. Lý do là vì khi thiếu hụt vitamin C thì hiệu quả sản xuất collagen trong cơ thể bị giảm sút nên tóc cũng yếu, khô và dễ gãy rụng hơn. Lâu lành vết thương: Các phản ứng miễn dịch hoạt động để sửa chữa vết thương và chống lại nhiễm trùng phụ thuộc vào vitamin C. Thiếu vitamin C, quy trình này kém hiệu quả, gây chảy máu lâu hơn và chữa bệnh chậm hơn. Thiếu sắt: Vitamin C giúp cơ thể bạn hấp thụ chất sắt hiệu quả hơn. Đó là lý do tại sao sự thiếu hụt sắt thường đi kèm với sự thiếu hụt vitamin C. Nhận đủ vitamin C đảm bảo rằng cơ thể bạn có thể tận dụng tối đa các loại thực phẩm giàu chất sắt. Nếp nhăn: Collagen giữ cho làn da của bạn mềm mại và không bị nếp nhăn. Là một chất chống oxy hoá, vitamin C làm giảm thiệt hại cho da do tiếp xúc với tia cực tím, giảm nguy cơ bị cháy nắng. Uống nhiều vitamin C cũng có thể giúp giữ cho làn da của bạn mềm mại và dẻo dai. Dễ bầm tím: Khi các mạch máu nhỏ ngay dưới bề mặt da bạn vỡ ra, bạn sẽ bị bầm tím. Đó có thể là một dấu hiệu cho thấy các thành mạch máu của bạn vốn được tạo ra từ collagen rất yếu. Vitamin C giúp tăng cường mạch máu của bạn bằng cách thúc đẩy quá trình sản xuất collagen. Nhiễm trùng: Vitamin C giúp kích thích việc sản xuất các tế bào bạch cầu tấn công vi khuẩn và virus như một phần của phản ứng miễn dịch trong cơ thể. Là một chất chống oxy hoá, vitamin C cũng giúp bảo vệ sức khoẻ của các tế bào miễn dịch. Bạn có thể tăng cường miễn dịch của mình bằng cách bổ sung đầy đủ vitamin C. Mệt mỏi, buồn rầu: Mệt mỏi là một triệu chứng của nhiều bệnh tật nhưng khi kết hợp với những dấu hiệu khác, nó có thể là do bạn thiếu vitamin C. Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất năng lượng và ổn định tâm trạng, do đó việc thiếu vitamin C có thể khiến cả năng lượng và tâm trí của bạn không cân bằng. Có bằng chứng cho thấy ăn nhiều vitamin C có thể làm tăng tâm trạng, giảm mệt mỏi và giảm chứng trầm cảm. Tăng cân: Khi thiếu vitamin C thì khả năng sản xuất năng lượng và sự trao đổi chất của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Khi quá trình trao đổi chất của bạn chậm lại, bạn dễ bị tăng cân. Vì sụn trong khớp của bạn chủ yếu được làm từ collagen, nên mức vitamin C thấp có thể gây ra sự lún giữa xương và khớp, khiến bạn bị đau. Cung cấp đầy đủ vitamin C cho phép cơ thể sản sinh ra collagen cần thiết cho khớp khỏe mạnh.

