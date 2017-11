Những công dụng kỳ diệu của thực phẩm “càng đen càng bổ”

Vừng đen hay còn gọi là mè đen: Đây là thực phẩm màu đen chứa hàm lượng cao axit béo có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, vừng đen còn chứa hàm lượng Ve rất cao có khả năng tiêu diệt các gốc tự do, có tác dụng chống oxy hóa rõ rệt. Ảnh: huitu. Đỗ đen: Với hàm lượng protein chất lượng cao, Vb và Ve, cùng với riboflavin, melanin... ăn đỗ đen có tác dụng làm ấm dạ dày, sáng mắt, hoạt huyết, lợi thủy, giải độc, mướt da, đen tóc, chống lão hóa, tăng cường sức sống, điều trị tóc bạc. Ảnh: baidu. Gạo cẩm: Với hàm lượng vitamin B1 và sắt cao gấp bảy lần so với gạo bình thường, ngoài ra còn chứa hàm lượng protein cao, giàu nguyên tố vi lượng, axit amin và chất sắt, canxi, mangan, kẽm. Ảnh: kjw. Chính vì thế gạo cẩm còn được mệnh danh là "ngọc trai đen". Mùa đông ăn gạo cẩm có tác dụng kiện tỳ, ấm gan, bổ huyết, ích khí, giúp cơ thể nạp thêm nhiều nguyên tố vi lượng quý giá giúp bồi bổ sức khỏe. Ảnh: qnong. Kiều mạch đen: Giàu axit oleic,axit linoleic, chất diệp lục, niacin và rutin... vì thế kiều mạch đen giúp giảm cholesterol, giảm mỡ máu, giảm huyết áp, bảo vệ thành mạch, kích thích tiêu hóa, tiêu khí, ngừa mồ hôi... thích hợp cho bệnh nhân tiểu đường, bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa. Ảnh: item.jd. Táo đen: Giàu protein, carbohydrate, axit hữu cơ, vitamin và phốt pho, canxi, sắt và các chất dinh dưỡng khác nên táo đen có tác dụng bổ thận, dưỡng dạ dày. Ảnh: huitu. Mộc nhĩ đen: Có tác dụng thanh phổi, ích khí, hoạt huyết, ích vị. làm sạch dạ dày, ngoài ra mộc nhĩ đen cũng chứa axit nucleic, lecithin có tác dụng làm đẹp, chống lão hóa. Ảnh: vcg. Mộc nhĩ đen còn chứa chất xơ hòa tan hòa tan giúp bổ máu, hạ mỡ máu, ngừa nhồi máu cơ tim, giúp tan huyết khối..Ảnh: quanjing. Quả dâu tằm: Có vị ngọt, chua, tính lạnh, có tác dụng tư âm, bổ máu, nhuận tràng. Ngoài ra, nó còn giàu vitamin, axit amin, carotene và các thành phần khác. Ăn dâu tằm giúp cải thiện khả năng miễn dịch của con người, có hiệu quả chống lão hóa, làm đẹp. Ảnh: quanjing. Quả dâu tằm: Có vị ngọt, chua, tính lạnh, có tác dụng tư âm, bổ máu, nhuận tràng. Ngoài ra, nó còn giàu vitamin, axit amin, carotene và các thành phần khác. Ăn dâu tằm giúp cải thiện khả năng miễn dịch của con người, có hiệu quả chống lão hóa, làm đẹp. Ảnh: quanjing. Chính vì điều này, quả ô mai được mệnh danh là cực phẩm chống lão hóa. Ngoài ra, ô mai chứa axit hữu cơ còn có thể giúp tiêu diệt các vi khuẩn có hại trong đường tiêu hóa. Ảnh: xyijiaren. Nho đen chính là loại trái cây giàu dinh dưỡng. Nho đen rất giàu khoáng chất, canxi, kali, phốt pho, sắt, các vitamin B1, B2, B6, C, và nhiều axit amin thiết yếu. Ăn đen nho giúp chống lại suy nhược thần kinh, xua tan mệt mỏi. Ảnh: huitu. Nho khô được làm từ nho đen chứa hàm lượng đường và sắt rất cao, đây là sản phẩm bổ dưỡng tuyệt vời dùng để bồi bổ sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em và người có thể trạng kém. Ảnh: quanjing

