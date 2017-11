Những cách trị viêm phổi tại nhà bạn nên biết

1. Trà gừng: Đây là thức uống tuyệt vời để điều trị bất kỳ rối loạn hô hấp nào nhờ tính chất chống viêm của nó. Trà gừng cũng có hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh viêm phổi. Trà gừng sẽ giúp bạn hồi phục nhanh chóng khi bị viêm phổi. Chỉ cần lấy vài lát gừng tươi bỏ vào một chén nước đun sôi đổ ra cốc. Sau đó, bạn thêm vài lát chanh và chút mật ong rồi thưởng thức khi còn ấm. Ảnh: Boldsky. 2. Nghệ: Các đặc tính dược phẩm của nghệ giúp loại bỏ chất nhờn ra khỏi phổi. Nó cũng làm dịu chứng viêm và giúp chống lại nhiễm trùng. Phương pháp trị liệu từ bột nghệ sẽ giúp bạn trị viêm phổi hiệu quả. Trộn bột nghệ và bột tiêu đen vào cốc sữa ấm và uống để nhanh chóng đẩy lùi bệnh viêm phổi. Ảnh: Boldsky. 3. Trà quế và húng: Húng quế giúp loại bỏ đờm từ ống phế quản và giảm viêm. Còn bột quế chống virut và giảm nhiễm trùng. Trà quế và húng sẽ làm dịu các triệu chứng viêm phổi. Bạn cần chuẩn bị 3-4 lá húng tươi và một mảnh, 2 chén nước. Cách làm là cho lá húng và quế dính vào ấm nước đun sôi. Có thể thêm mật ong vào rồi uống. Ảnh: Boldsky. 4. Hạt vừng: Đây là một chất loại bỏ đờm tự nhiên và làm sạch đường thở. Thực phẩm này sẽ giúp làm giảm tắc nghẽn trong phổi của chúng ta. Thành phần gồm 1 muỗng canh hạt mè, 1 muỗng cà phê mật ong và 1 cốc nước. Phương pháp là đun hạt vừng trong nước đến khi sôi. Lắc hỗn hợp sau 5 phút và thêm mật ong. Uống nó trong khi vẫn còn nóng. Ảnh: Boldsky. 5. Hít hơi nước: Cách này sẽ giúp làm giảm tắc nghẽn và cũng có thể diệt vi khuẩn gây bệnh. Nó cũng sẽ giúp bạn làm giảm các triệu chứng ho. Bạn cần chuẩn bị nước nóng trong một cái chậu, vài giọt dầu bạch đàn và một chiếc khăn. Cách làm: Thêm dầu bạch đàn vào nước nóng, che đầu bằng khăn và để hơi nước bốc lên mặt. Lặp lại điều này hai lần một ngày. Ảnh: Boldsky. 6. Uống nhiều nước: Hãy đảm bảo rằng cơ thể bạn luôn đủ nước để có khả năng chống lại bệnh nhiễm trùng tốt hơn. Nước cũng sẽ nới lỏng tiết chất nhầy và giúp bạn hồi phục nhanh hơn. Ảnh: Boldsky. 7. Nước chanh và nước ấm: Chanh rất giàu vitamin C sẽ tăng cường hệ miễn dịch và giúp chống lại bệnh nhiễm trùng. Nó cũng sẽ giúp loại bỏ đờm ra khỏi phổi và giảm viêm. Do vậy, hãy tích cực uống nước chanh ấm để đẩy lùi viêm phổi. Ảnh: Boldsky. 8. Hít thở sâu: Hít thở sâu sẽ làm tăng cung cấp oxy cho phổi, do đó tăng tuần hoàn. Nó cũng giúp mở không khí đi qua và loại bỏ các chất nhầy. Ảnh: Boldsky. 9. Nước ép cải bó xôi và cà rốt: Nước ép cải bó xôi và cà rốt cung cấp nước cho cơ thể và tăng cường hệ thống miễn dịch, đồng thời hỗ trợ trị viêm phổi. Bạn cần lấy 5-6 lá rau cải bó xôi và một củ cà rốt rửa sạch, gọt vỏ. Cắt cà rốt thành từng miếng rồi cho cả hai nguyên liệu vào máy xay sinh tố và trộn đều rồi uống.Ảnh: Boldsky. 10. Súc miệng nước muối ấm: Phương pháp này sẽ làm giảm đau họng và giảm các triệu chứng của cảm lạnh. Nó cũng sẽ nới lỏng chất nhầy và giúp loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể. Muối sẽ giết chết các vi khuẩn gây bệnh và giúp làm dịu cổ họng bị kích thích. Ảnh: Boldsky.

