Nguy hiểm khôn lường từ thói quen để tóc ướt đi ngủ

Nhiều người thường có thói quen gội đầu muộn vào buổi tối và để tóc ướt đi ngủ mà không biết rằng việc làm này đang mang lại những hiểm hoạ khôn lường đối với sức khỏe. Ảnh: Minq. 1. Tóc gẫy: Tóc chưa khô sẽ dễ bị gẫy rụng. Để tóc ướt đi ngủ là lý do khiến mái tóc của bạn sẽ ngày càng mỏng dần. Do vậy, khi tóc còn ẩm thì bạn nên sấy hoặc hong khô rồi mới đi ngủ. Ảnh: Tes. 2. Đau đầu kinh niên: Để tóc ướt khi ngủ có thể gây ra những cơn nhức đầu nghiêm trọng. Bởi vì khi ngủ, thân nhiệt tăng lên, trong khi tóc ướt khiến bạn bi lạnh đầu, gây chênh lệch thân nhiệt nên bạn dễ bị đau đầu. Ảnh: RD. 3. Liệt mặt: Thói quen để tóc ẩm ướt đi ngủ có thể gây ra chứng liệt mặt, mà trong y học cổ truyền gọi là bệnh lý phong hàn. Thực tế, vùng đầu, mặt là nơi dễ bị nhiễm lạnh nhất. Nếu để tóc ướt nhiều giờ khi ngủ sẽ làm các dây thần kinh sau tai bị co lại dẫn đến mạch máu tắc nghẽn không cung cấp đủ cho các dây thần kinh, dẫn đến liệt mặt. Ảnh: Internet. 4. Viêm tĩnh mạch da đầu mãn tính: Để tóc ướt đi ngủ gây ra cảm giác đầu nặng trĩu, đôi khi thấy đau đầu. Nhưng nguy hiểm hơn thói quen xấu này còn có thể gây đau đầu mãn tính, dẫn đến tình trạng viêm tĩnh mạch da đầu mãn tính. Đây là một trong những căn bệnh khá nguy hiểm, nếu không kịp thời điều trị, sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. Ảnh: Naturallycurly. 5. Cảm cúm: Việc gội đầu muộn và để tóc ướt đi ngủ dễ gây ra tình trạng cảm cúm. Ban đêm nhiệt độ thấp hơn ban ngày, tóc ướt sẽ bay hơi mang theo một nhiệt lượng lớn khiến đầu bị lạnh, các mạch máu não bị co lại, giảm tuần hoàn não gây đau đầu. Sức đề kháng cơ thể giảm tạo điều kiện cho các vi khuẩn, virus gây bệnh có điều kiện phát triển gây hại cơ thể. Thực tế, đã có nhiều trường hợp bị cảm đột ngột, thậm chí đột tử vì tắm gội khuya. Ảnh: Internet. 6. Nấm da đầu: Đi ngủ khi tóc còn ẩm ướt sẽ khiến da đầu dễ bị tổn thương, gây ra tình trạng ngứa da đầu, gầu xuất hiện. Da đầu ẩm ướt cũng là môi trường lý tưởng cho các loại vi nấm, vi khuẩn gây hại phát triển. Nấm da đầu là nguyên nhân dẫn tới việc rụng nhiều tóc, hói đầu, bong vảy… kèm theo là cảm giác ngứa ngáy và có mùi lạ trên da đầu. Ảnh: Internet. 7. Tóc rối: Nếu đi ngủ khi tóc còn ướt, thì ngủ dậy tóc sẽ bị rối, nhất là với người tóc dài. Ảnh: Hexapolis. 8. Gàu: Da đầu ẩm sẽ cản trở chức năng của tuyến tiết bã nhờn. Chúng có thể tiết thêm nhiều hoặc ít dầu hơn bình thường. Do đó, làm mất cân bằng độ pH trong da đầu. Kết quả, da đầu bị dầu, hoặc khô quá dẫn tới gàu. Ảnh: Internet. 9. Viêm nhiễm: Gối là nơi thẩm thấu mồ hôi, tế bào da chết, và dầu cơ thể. Tóc ướt đi ngủ làm ẩm gối khiến nó trở thành nơi lý tưởng cho sự phát triển của vi khuẩn. Ảnh: Hearstapps. 10. Đau nhức cơ bắp: Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột không chỉ gây ra nhức mỏi cơ bắp, mà còn dẫn tới chứng chuột rút nguy hiểm. Ngoài ra, nó còn có thể gây liệt toàn thân và dẫn tới tử vong. Ảnh: Healtholino.

