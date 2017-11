Ngăn ngừa lão hóa bằng cách uống sữa mật ong mỗi ngày

Sữa là một thực phẩm siêu giàu chứa nhiều chất dinh dưỡng. Canxi và vitamin có trong sữa sẽ giúp xương chúng ta khỏe mạnh. Trong khi đó, mật ong là một thành phần thảo mộc có chất chống oxy hóa, cũng có tính chống khuẩn và chống viêm. Khi kết hợp cả hai thực phẩm này và uống mỗi ngày, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra với sức khỏe. Sau đây là 10 lợi ích sức khoẻ của việc uống sữa mật ong mỗi ngày. Ảnh: Boldsky. 1. Tăng sức chịu đựng: Không có gì tốt hơn là uống một ly sữa mật ong để bắt đầu ngày mới. Các carbohydrate trong mật ong sẽ giúp bạn tăng cường năng lượng tức thời. Protein trong sữa sẽ tạo ra sức mạnh. Đồ uống này sẽ khiến bạn luôn dồi dào năng lượng suốt cả ngày. Nó là một thức uống tăng cường sức mạnh tuyệt vời cho cả trẻ em và người lớn. Ảnh: Boldsky. 2. Hỗ trợ tiêu hóa: Sự kết hợp của sữa và mật ong giúp ích nhiều trong việc tiêu hóa chất bài tiết. Mật ong chứa prebiotics nhất định, kích hoạt probiotic trong sữa để cải thiện quá trình tiêu hóa. Điều này làm tăng vi khuẩn tốt trong đường tiêu hóa. Khi đường tiêu hóa lành mạnh, nó sẽ cải thiện được một số vấn đề tiêu hóa như táo bón và đầy hơi. Ảnh: Boldsky. 3. Tốt cho xương: Sữa là nguồn canxi tốt nhất. Tuy nhiên, cơ thể chúng ta không hấp thu canxi này tốt. Mật ong giúp máu hấp thụ canxi từ sữa và vận chuyển nó vào xương. Đó là lý do tại sao, sữa pha với mật ong được đánh giá cao vì sức khoẻ của xương. Ảnh: Boldsky. 4. Trị táo bón: Mật ong pha với sữa ấm, nếu uống trước lúc đi ngủ sẽ giúp chữa được táo bón. Sữa được biết là giúp vận động bài tiết. Mật ong chứa một số enzim thúc đẩy sự xâm nhập của ruột. Sự kết hợp này rất hiệu quả trong việc diệt vi khuẩn Staphylococcus và ngăn ngừa chứng đầy hơi cùng các rối loạn đường ruột khác. Ảnh: Boldsky. 5. Ngăn ngừa chứng mất ngủ: Sữa và mật ong rất hiệu quả trong việc chữa chứng mất ngủ và khó ngủ. Mặc dù mật ong là thức ăn có đường nhưng nó lại kiểm soát insulin tiết ra trong cơ thể và làm tăng lượng tryptophan. Chất tryptophan này chuyển thành serotonin, được biết đến như là hormone gây buồn ngủ. Ảnh: Boldsky. 6. Ngăn ngừa lão hóa: Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ có trong sữa và mật ong được cho là làm đảo ngược sự lão hóa bằng cách giảm các tác động của các gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do làm tổn thương rất nhiều đến nội tạng khiến chúng ta già đi. Bằng cách đảo ngược tác dụng của chúng, sữa và mật ong sẽ khôi phục lại tính trẻ trung đối với cơ thể cả trong và ngoài. Ảnh: Boldsky. 7. Giúp trị ho: Các tính chống khuẩn của sữa và mật ong làm giảm tắc nghẽn ở ngực. Các đặc tính chống viêm của thức uống này làm dịu đi sự kích ứng và sưng cổ họng và giảm các cơn ho. Sữa và mật ong cũng sẽ giúp đẩy chất nhầy ra khỏi cơ thể. Ảnh: Boldsky. 8. Giúp giảm căng thẳng: Uống sữa và mật ong được cho là ức chế mức cortisol trong cơ thể, đó là hormone căng thẳng. Thức uống này cũng làm giảm thiệt hại do hormone căng thẳng gây ra đối với nội tạng. Nó làm dịu thần kinh của não và giúp thư giãn. Các enzyme trong thức uống này rất tốt cho tâm trạng. Ảnh: Boldsky. 9. Cải thiện khả năng tập trung: Mật ong được cho là làm tăng chức năng não. Nó làm giảm căng thẳng và cũng làm tăng chức năng nhận thức và bộ nhớ của não. Sữa mật ong là một sự kết hợp mạnh mẽ để tăng sức mạnh của bộ nhớ và tăng cường khả năng tập trung. Ảnh: Boldsky. 10. Chống các bệnh nhiễm trùng dạ dày: Các tính chất chống vi khuẩn mạnh mẽ của mật ong tiêu diệt các vi khuẩn gây nhiễm trùng. Các enzyme trong sữa cũng giúp tiêu hóa tốt, cải thiện tình trạng của dạ dày tổng thể. Ảnh: Boldsky.

Sữa là một thực phẩm siêu giàu chứa nhiều chất dinh dưỡng. Canxi và vitamin có trong sữa sẽ giúp xương chúng ta khỏe mạnh. Trong khi đó, mật ong là một thành phần thảo mộc có chất chống oxy hóa, cũng có tính chống khuẩn và chống viêm. Khi kết hợp cả hai thực phẩm này và uống mỗi ngày, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra với sức khỏe. Sau đây là 10 lợi ích sức khoẻ của việc uống sữa mật ong mỗi ngày. Ảnh: Boldsky. 1. Tăng sức chịu đựng: Không có gì tốt hơn là uống một ly sữa mật ong để bắt đầu ngày mới. Các carbohydrate trong mật ong sẽ giúp bạn tăng cường năng lượng tức thời. Protein trong sữa sẽ tạo ra sức mạnh. Đồ uống này sẽ khiến bạn luôn dồi dào năng lượng suốt cả ngày. Nó là một thức uống tăng cường sức mạnh tuyệt vời cho cả trẻ em và người lớn. Ảnh: Boldsky. 2. Hỗ trợ tiêu hóa: Sự kết hợp của sữa và mật ong giúp ích nhiều trong việc tiêu hóa chất bài tiết. Mật ong chứa prebiotics nhất định, kích hoạt probiotic trong sữa để cải thiện quá trình tiêu hóa. Điều này làm tăng vi khuẩn tốt trong đường tiêu hóa. Khi đường tiêu hóa lành mạnh, nó sẽ cải thiện được một số vấn đề tiêu hóa như táo bón và đầy hơi. Ảnh: Boldsky. 3. Tốt cho xương: Sữa là nguồn canxi tốt nhất. Tuy nhiên, cơ thể chúng ta không hấp thu canxi này tốt. Mật ong giúp máu hấp thụ canxi từ sữa và vận chuyển nó vào xương. Đó là lý do tại sao, sữa pha với mật ong được đánh giá cao vì sức khoẻ của xương. Ảnh: Boldsky. 4. Trị táo bón: Mật ong pha với sữa ấm , nếu uống trước lúc đi ngủ sẽ giúp chữa được táo bón. Sữa được biết là giúp vận động bài tiết. Mật ong chứa một số enzim thúc đẩy sự xâm nhập của ruột. Sự kết hợp này rất hiệu quả trong việc diệt vi khuẩn Staphylococcus và ngăn ngừa chứng đầy hơi cùng các rối loạn đường ruột khác. Ảnh: Boldsky. 5. Ngăn ngừa chứng mất ngủ: Sữa và mật ong rất hiệu quả trong việc chữa chứng mất ngủ và khó ngủ. Mặc dù mật ong là thức ăn có đường nhưng nó lại kiểm soát insulin tiết ra trong cơ thể và làm tăng lượng tryptophan. Chất tryptophan này chuyển thành serotonin, được biết đến như là hormone gây buồn ngủ. Ảnh: Boldsky. 6. Ngăn ngừa lão hóa: Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ có trong sữa và mật ong được cho là làm đảo ngược sự lão hóa bằng cách giảm các tác động của các gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do làm tổn thương rất nhiều đến nội tạng khiến chúng ta già đi. Bằng cách đảo ngược tác dụng của chúng, sữa và mật ong sẽ khôi phục lại tính trẻ trung đối với cơ thể cả trong và ngoài. Ảnh: Boldsky. 7. Giúp trị ho: Các tính chống khuẩn của sữa và mật ong làm giảm tắc nghẽn ở ngực. Các đặc tính chống viêm của thức uống này làm dịu đi sự kích ứng và sưng cổ họng và giảm các cơn ho. Sữa và mật ong cũng sẽ giúp đẩy chất nhầy ra khỏi cơ thể. Ảnh: Boldsky. 8. Giúp giảm căng thẳng: Uống sữa và mật ong được cho là ức chế mức cortisol trong cơ thể, đó là hormone căng thẳng. Thức uống này cũng làm giảm thiệt hại do hormone căng thẳng gây ra đối với nội tạng. Nó làm dịu thần kinh của não và giúp thư giãn. Các enzyme trong thức uống này rất tốt cho tâm trạng. Ảnh: Boldsky. 9. Cải thiện khả năng tập trung: Mật ong được cho là làm tăng chức năng não. Nó làm giảm căng thẳng và cũng làm tăng chức năng nhận thức và bộ nhớ của não. Sữa mật ong là một sự kết hợp mạnh mẽ để tăng sức mạnh của bộ nhớ và tăng cường khả năng tập trung. Ảnh: Boldsky. 10. Chống các bệnh nhiễm trùng dạ dày: Các tính chất chống vi khuẩn mạnh mẽ của mật ong tiêu diệt các vi khuẩn gây nhiễm trùng. Các enzyme trong sữa cũng giúp tiêu hóa tốt, cải thiện tình trạng của dạ dày tổng thể. Ảnh: Boldsky.