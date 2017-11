Muốn cải thiện thị lực, hãy thực hiện các thói quen sau

Thêm việt quất vào bữa sáng: Các nghiên cứu được công bố trên tạp chí Archives of Ophthalmology cho thấy phụ nữ và nam giới ăn nhiều việt quất ít có khả năng phát triển thoái hoá điểm vàng liên quan đến tuổi tác, nguyên nhân hàng đầu gây mù ở người lớn tuổi. Ảnh: Shutterstock. Ăn rau bina (cải bó xôi) hai lần một tuần: Các nghiên cứu cho thấy rằng lutein, một chất dinh dưỡng đặc biệt có trong rau bina, có thể ngăn ngừa thoái hoá điểm vàng và đục thủy tinh thể, đồng thời cải thiện thị lực của bạn. Ảnh: Shutterstock. Thêm hành củ: Hành củ có chứa quercetin, một chất chống oxy hoá được cho là để bảo vệ mắt chống lại bệnh đục thủy tinh thể. Ảnh: Shutterstock. Đặt màn hình máy tính xuống thấp hơn tầm mắt của bạn: Khi mặt của bạn không phải nhìn chằm chằm vào máy tính, nó sẽ giảm thiểu sự bay hơi chất lỏng và nguy cơ gây hội chứng khô mắt. Ảnh: Shutterstock. Dùng vitamin mỗi ngày: Một nghiên cứu lớn cho thấy nếu những người Mỹ có nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi già đều bổ sung các chất chống oxy hóa và kẽm hàng ngày, thì hơn 300.000 người có thể tránh chứng bệnh về thị giác trong 5 năm tiếp đó. Các nghiên cứu khác cho thấy những phụ nữ uống bổ sung vitamin C trong ít nhất 10 năm giảm được 77% nguy cơ mắc đục thủy tinh thể so với những người không dùng bổ sung C. Ảnh: Shutterstock. Đi bộ ít nhất bốn lần một tuần: Một số bằng chứng cho thấy rằng tập thể dục thường xuyên có thể làm giảm áp lực nội nhãn ở những người bị tăng nhãn áp. Trong một nghiên cứu, bệnh nhân tăng nhãn áp đã đi bộ bốn lần một tuần trong 40 phút đã hạ thấp áp lực nội nhãn và không cần dùng thuốc nữa. Dù chưa có bằng chứng nhưng đi bộ cũng có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tăng nhãn áp. Ảnh: Shutterstock. Ăn cá hai lần một tuần: Theo kết quả nghiên cứu của trường ĐH Harvard, những người ăn càng ít cá càng có nguy cơ cao mắc hội chứng mắt khô. Do đó, các nhà nghiên cứu khuyên rằng chúng ta nên ăn cá hai lần mỗi tuần để phòng ngừa bệnh về mắt hoặc bổ sung dầu cá để có được omega-3. Ảnh: Shutterstock. Ăn khoai lang: Khoai lang chứa nhiều vitamin A, có thể giúp cải thiện tầm nhìn ban đêm của bạn. Ảnh: Shutterstock. Giảm nhiệt trong nhà bạn: Nhiệt độ điều hòa cao có thể làm khô không khí trong nhà và dẫn đến làm khô mắt bạn. Vào mùa đông, bạn cũng có thể tạo độ ẩm trong nhà bằng máy tạo ẩm hoặc thậm chí trồng thêm nhiều cây trồng trong phòng. Ảnh: Shutterstock. Mang kính mát bất cứ khi nào ra ngoài trời: Các nhà nghiên cứu kiểm tra mối quan hệ giữa tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và đục thủy tinh thể, họ nhận thấy những người bảo vệ đôi mắt bằng kính mát ít có khả năng phát triển bệnh đục thủy tinh thể hơn so với những người không đeo kính. Bạn nên đeo kính mát ngay cả khi trời không nắng bởi chúng sẽ bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi những tác động của gió. Ảnh: Shutterstock. Đội mũ rộng vành khi ra ngoài: Một chiếc mũ hoặc mũ rộng vành có thể che chừng khoảng 50% bức xạ UV và giảm tia UV có thể xâm nhập vào mắt bạn. Ảnh: Shutterstock. Ăn thêm củ dền đỏ: Thực phẩm này chứa nhiều anthocyanins, chất chống oxy hoá mạnh giúp bảo vệ các mạch máu nhỏ hơn trong cơ thể, kể cả những mạch máu trong mắt bạn. Do đó, hãy bổ sung củ dền vào thực đơn để cải thiện thị lực. Ảnh: Shutterstock.

