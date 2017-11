Hoa quả này giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư

1. Các loại rau lá xanh: Các loại rau xanh lá như rau bina (cải bó xôi) và xà lách chứa các chống oxy hoá tốt như beta-carotene và lutein. Những chất này có thể hạn chế sự phát triển của một số tế bào ung thư. Ảnh: Boldsky. 2. Các loại rau họ cải: Các thực phẩm này chứa glucosinolates, một hợp chất chứa lưu huỳnh giúp ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư. Đây là một trong những loại thực phẩm tốt nhất có thể ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Ảnh: Boldsky. 3. Cà chua: Cà chua có chứa lycopene, một chất đã được tìm thấy để ngăn chặn sự phát triển tế bào ung thư nội mạc tử cung. Ảnh: Boldsky. 4. Tỏi: Loại gia vị này có chứa một số chất có liên quan đến việc ngăn chặn sự phát triển các chất gây ung thư trong dạ dày. Ảnh: Boldsky. 5. Cà rốt: Cà rốt có chứa beta-caroten ở mức rất cao và chất này có khả năng giảm nguy cơ và sự phát triển tế bào ung thư trong một loạt các bệnh ung thư. Đây là một trong những loại thực phẩm tốt nhất có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Ảnh: Boldsky. 6. Đậu: Các chuyên gia y tế đồng ý rằng một chế độ ăn uống giàu các loại đậu giúp tăng mức độ axít béo có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại sự phát triển của ung thư. Ảnh: Boldsky. 7. Hạt lanh: Hạt lanh có chứa lignan, một hormone có tác dụng oxy hóa và có thể ngăn chặn những thay đổi ung thư trong tế bào. Ảnh: Boldsky. 8. Nho: Nho có chứa chất chống oxy hoá mạnh mẽ và một lượng resveratrol cao có thể ngăn chặn enzyme kích thích tế bào ung thư trong cơ thể. Ảnh: Boldsky. 9. Sản phẩm đậu nành: Đậu nành chứa genistein ngăn chặn sự phát triển và sự lây lan của các tế bào ung thư. Ảnh: Boldsky. 10. Khoai lang: Do tính chất phức tạp của chúng, khoai lang có nhiều đặc tính chống ung thư. Chúng chứa nhiều chất beta-carotene bảo vệ tế bào và ngăn ngừa sự phát triển ung thư. Ảnh: Boldsky. 11. Nghệ: Chất này chứa chất curcumin làm chậm sự lây lan của ung thư hoặc co lại các tế bào khối u. Ảnh: Boldsky. 12. Ngũ cốc nguyên hạt: Các loại ngũ cốc chứa nhiều thành phần có thể làm giảm nguy cơ ung thư, bao gồm chất xơ và các chất chống oxy hoá. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Ảnh: Boldsky. 13. Trà xanh: Chúng chứa các catechins giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư theo nhiều cách khác nhau. Chúng ngăn các gốc tự do khỏi làm hư hại tế bào. Ảnh: Boldsky. 14. Chanh: Chanh có chứa các hợp chất mạnh và uống nước chanh hàng ngày có thể làm giảm 50% nguy cơ ung thư miệng, cổ họng và dạ dày. Ảnh: Boldsky. 15. Quả mọng: Quả mọng chứa chất chống oxy hoá mạnh giúp ngăn chặn quá trình tạo ra gốc tự do trong cơ thể. Ảnh: Boldsky. 16. Cá hồi: Các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng những người ăn bốn hay nhiều khẩu phần cá mỗi tuần sẽ giảm 1/3 nguy cơ mắc bệnh ung thư máu. Ảnh: Boldsky. 17. Quả kiwi: Quả này chứa các chất chống oxy hoá chống ung thư, bao gồm vitamin C, vitamin E, lutein và đồng. Đây là một trong những loại thực phẩm tốt nhất ngăn sự phát triển tế bào ung thư. Ảnh: Boldsky.

