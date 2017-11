Điều kỳ diệu gì sẽ đến khi bạn uống dầu cá mỗi ngày

1. Cải thiện sức khoẻ tim mạch: Axit béo omega-3 trong dầu cá là chất bảo vệ tim tuyệt vời. Chúng có lợi cho việc ngăn chặn nhịp tim bất thường và có thể hạ thấp mức triglyceride, do đó làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Ảnh: Alluremedia. 2. Tăng trí nhớ của bạn: Dầu cá là thiết yếu cho chức năng não tối ưu vì các axit béo omega-3 là những khối xây dựng chính cho màng và cấu trúc tế bào. Các tế bào thần kinh của chúng ta cũng cần các axit này để thực hiện tốt nhất. Nghiên cứu cho thấy uống dầu cá thực sự cải thiện trí nhớ nhưng hiệu quả này giảm theo tuổi tác. Ảnh: Nutritionforest. 3. Giảm trọng lượng: Tất nhiên, không thể giảm cân mà không tập thể dục và ăn uống lành mạnh, nhưng việc bổ sung dầu cá vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn đẩy nhanh quá trình giảm cân. Uống dầu cá thường xuyên làm giảm sự thèm ăn, khiến chương trình tập luyện của bạn hiệu quả hơn và giảm thiểu lượng lưu trữ chất béo trong cơ thể. Ảnh: Internet. 4. Cải thiện tâm trạng: Serotonin là một chất hóa học quan trọng trong não giúp điều chỉnh tâm trạng và nhận thức. Uống dầu cá thường xuyên sẽ giúp serotonin hoạt động tốt hơn bằng cách làm giảm chứng viêm não và tạo điều kiện giải phóng nó. Vì vậy, dầu cá sẽ giúp cải thiện tâm trạng và hành vi xã hội, đẩy nhanh quá trình đưa ra quyết định và làm cho bạn hạnh phúc hơn. Ảnh: NPR. 5. Giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí: Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan và hệ thống của cơ thể. May mắn, chất bổ sung như dầu cá có thể giúp làm giảm thiệt hại gây ra bởi ô nhiễm lên đến 30-50%. Theo các nghiên cứu gần đây, axit béo omega-3 có thể ngăn ngừa và điều trị chứng viêm và sự oxy hóa do ô nhiễm không khí gây ra. Ảnh: CDN. 6. Bảo vệ mắt: Thường xuyên tiêu thụ dầu cá có thể hạn chế hội chứng khô mắt và ngăn ngừa sự phát triển sớm của bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng axit béo omega-3 giúp duy trì độ ẩm của mắt và hỗ trợ việc sản xuất nước mắt. Ảnh: Healthsite. 7. Giúp cải thiện làn da: Nhờ khả năng phục hồi màng tế bào, axit béo omega-3 cũng giúp sửa chữa các tế bào da bị tổn thương từ bên trong. Hiệu quả chống viêm mạnh giúp làm giảm mẩn đỏ và kích ứng và góp phần rất lớn vào vẻ đẹp làn da của bạn. Ảnh: Naturalsociety. 8. Giúp điều trị trầm cảm: Theo nghiên cứu, các chất bổ sung axit béo omega-3 có thể hữu ích trong điều trị chứng trầm cảm. Các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn về cơ chế chính xác nhưng họ chắc chắn rằng việc tăng omega-3 có ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ serotonin. Khoa học cũng chứng minh rằng mức độ trầm cảm có xu hướng thấp hơn ở các nước có mức tiêu thụ cá cao hơn. Ảnh: Wordpress. 9. Tăng cường hệ miễn dịch: Chế độ ăn giàu omega-3 có thể làm tăng đáng kể sự kích hoạt và số tế bào B trong cơ thể, và do đó, tăng khả năng chống lại bệnh tật. Dầu cá cũng có thể giúp hệ thống miễn dịch của bạn bằng cách cải thiện hóa học trong máu và giảm viêm. Ảnh: Internet. 10. Hỗ trợ cơ thể trong khi mang thai: Axit béo omega-3 là dưỡng chất thiết yếu của não bào thai, mắt và hệ thần kinh. Đối với các mẹ, omega-3 rất quan trọng để hỗ trợ hệ thống miễn dịch, tâm trạng sau khi sinh và sức khỏe chung. Ảnh: Soscuisine.

