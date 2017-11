Điều gì xảy ra với sức khỏe khi uống một thìa giấm táo mỗi ngày

Giấm táo cũng giúp giải độc, hỗ trợ cơ thể tiêu hóa thức ăn và cung cấp năng lượng. Lợi ích của giấm táo có thể là do các hợp chất chữa bệnh của nó như axit axetic, kali, magiê, probiotic và các enzyme. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe hàng đầu của việc uống giấm táo (1-2 muỗng canh) với 250 ml nước vào mỗi buổi sáng khi thức dậy. Ảnh: Boldsky. Giúp điều trị chứng trào ngược axit: Giấm táo có chứa các chất kháng sinh cải thiện hàm lượng axit trong dạ dày. Trào ngược axit là kết quả do sự hiện diện của axit quá ít trong dạ dày, đó là lý do tại sao bạn nên uống giấm táo mỗi ngày. Ảnh: Boldsky. Tăng cường cholesterol tốt: Giấm táo không chỉ hỗ trợ cholesterol khỏe mạnh mà còn có thể bảo vệ khỏi các tổn thương động mạch hoặc oxy hóa, đó là nguy cơ chính của cholesterol cao. Đây là một trong những lợi ích hàng đầu của việc uống giấm táo với nước. Ảnh: Boldsky. Hỗ trợ giảm cân: Giấm táo có thể giúp bạn giảm cân. Nó chứa axit axetic giúp ngăn chặn sự thèm ăn. Nó cũng làm tăng quá trình trao đổi chất và làm giảm sự giữ nước. Do đó, nó được coi là tuyệt vời nếu bạn đang tìm kiếm phương cách giảm cân dễ nhất. Ảnh: Boldsky. Tăng cường chức năng đường huyết: Giấm táo có đặc tính kháng glycemic mạnh hỗ trợ và duy trì mức đường huyết khỏe mạnh trong cơ thể. Ảnh: Boldsky. Giúp cơ thể chống bệnh tật: Giấm táo có chứa một số chất chống oxy hóa giúp giữ cho cơ thể khỏe mạnh và vận hành trơn tru. Các chất chống oxy hóa như catechin, axit gallic, axit caffeic và chlorogenic có thể giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Ảnh: Boldsky. Cải thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng: Axit axetic trong giấm táo có thể làm tăng khả năng hấp thụ các khoáng chất quan trọng của cơ thể từ thực phẩm. Ngoài uống giấm táo với nước, bạn cũng có thể thử thêm một ít giấm táo vào món salad để hỗ trợ hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt hơn. Ảnh: Boldsky. Giúp cơ bắp dẻo dai hơn: Các vận động viên cần độ bền có thể uống giấm táo với nước vào buổi tối trước khi thi đấu. Axit axetic giúp các cơ chuyển carb thành năng lượng để tạo ra các bài tập cường độ cao. Ảnh: Boldsky. Hạ huyết áp: Các nghiên cứu cho thấy uống giấm táo với nước giúp hạ thấp huyết áp. Để duy trì mức huyết áp ổn định, bạn có thể uống nước pha giấm táo mỗi ngày. Ảnh: Boldsky. Mời độc giả xem video: "Thanh lọc cơ thể bằng dầu ô liu". (Nguồn: VTV1)

Giấm táo cũng giúp giải độc, hỗ trợ cơ thể tiêu hóa thức ăn và cung cấp năng lượng. Lợi ích của giấm táo có thể là do các hợp chất chữa bệnh của nó như axit axetic, kali, magiê, probiotic và các enzyme. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe hàng đầu của việc uống giấm táo (1-2 muỗng canh) với 250 ml nước vào mỗi buổi sáng khi thức dậy. Ảnh: Boldsky. Giúp điều trị chứng trào ngược axit: Giấm táo có chứa các chất kháng sinh cải thiện hàm lượng axit trong dạ dày. Trào ngược axit là kết quả do sự hiện diện của axit quá ít trong dạ dày, đó là lý do tại sao bạn nên uống giấm táo mỗi ngày. Ảnh: Boldsky. Tăng cường cholesterol tốt: Giấm táo không chỉ hỗ trợ cholesterol khỏe mạnh mà còn có thể bảo vệ khỏi các tổn thương động mạch hoặc oxy hóa, đó là nguy cơ chính của cholesterol cao. Đây là một trong những lợi ích hàng đầu của việc uống giấm táo với nước. Ảnh: Boldsky. Hỗ trợ giảm cân: Giấm táo có thể giúp bạn giảm cân. Nó chứa axit axetic giúp ngăn chặn sự thèm ăn. Nó cũng làm tăng quá trình trao đổi chất và làm giảm sự giữ nước. Do đó, nó được coi là tuyệt vời nếu bạn đang tìm kiếm phương cách giảm cân dễ nhất. Ảnh: Boldsky. Tăng cường chức năng đường huyết: Giấm táo có đặc tính kháng glycemic mạnh hỗ trợ và duy trì mức đường huyết khỏe mạnh trong cơ thể. Ảnh: Boldsky. Giúp cơ thể chống bệnh tật: Giấm táo có chứa một số chất chống oxy hóa giúp giữ cho cơ thể khỏe mạnh và vận hành trơn tru. Các chất chống oxy hóa như catechin, axit gallic, axit caffeic và chlorogenic có thể giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Ảnh: Boldsky. Cải thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng: Axit axetic trong giấm táo có thể làm tăng khả năng hấp thụ các khoáng chất quan trọng của cơ thể từ thực phẩm. Ngoài uống giấm táo với nước, bạn cũng có thể thử thêm một ít giấm táo vào món salad để hỗ trợ hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt hơn. Ảnh: Boldsky. Giúp cơ bắp dẻo dai hơn: Các vận động viên cần độ bền có thể uống giấm táo với nước vào buổi tối trước khi thi đấu. Axit axetic giúp các cơ chuyển carb thành năng lượng để tạo ra các bài tập cường độ cao. Ảnh: Boldsky. Hạ huyết áp: Các nghiên cứu cho thấy uống giấm táo với nước giúp hạ thấp huyết áp. Để duy trì mức huyết áp ổn định, bạn có thể uống nước pha giấm táo mỗi ngày. Ảnh: Boldsky. Mời độc giả xem video: "Thanh lọc cơ thể bằng dầu ô liu". (Nguồn: VTV1)