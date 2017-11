Chỉ cần làm điều này, bạn sẽ luôn hạnh phúc mỗi ngày

Cho đi: Các nghiên cứu cho thấy rằng việc làm từ thiện hay cho đi số tiền nhỏ có thể làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Mọi người sẽ cảm thấy biết ơn vì bạn đã giúp đỡ họ, còn bạn khi cho đi mà không cần nhận lại cũng sẽ cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn vì đã giúp đỡ được mọi người. Ảnh: Istock. Hãy nghĩ đến việc mua một "trải nghiệm": Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tiêu tiền để có được trải nghiệm (như mua vé hòa nhạc, thực hiện một chuyến du lịch) làm tăng thêm hạnh phúc đối với mọi người. Ảnh: Istock. Khen ngợi ai đó một lần mỗi ngày: Hãy thử viết một email hay một câu khen ngợi một ai đó hàng ngày, bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy hạnh phúc hơn. Sau 21 ngày làm việc này, bạn sẽ cảm thấy mức độ hỗ trợ xã hội của bản thân trở nên sâu sắc hơn, một thành tố quan trọng của tuổi thọ. Bày tỏ lòng biết ơn là một bí quyết khác để cảm nhận hạnh phúc và những lợi ích sức khoẻ to lớn. Ảnh: Istock. Ngồi ít: Các nhà nghiên cứu Úc cho biết phụ nữ trung niên ngồi trên 7 giờ trong ngày có khả năng có dấu hiệu chán nản hơn 47% so với những người ngồi dưới bốn tiếng đồng hồ. Những người không tham gia vào hoạt động thể chất có nguy cơ trầm cảm cao hơn 26% so với những người chăm thể dục. Ảnh: Istock. Tập thể dục giúp lưu thông máu huyết và giải phóng endorphin qua cơ thể - một loại hormone giúp bạn giảm đau đớn, cảm thấy tích cực và hạnh phúc hơn. Ảnh: Istock. Dành thời gian gặp gỡ bạn bè, người thân: Thay vì liên lạc qua điện thoại, email, Facebook, bạn hãy sắp xếp một cuộc hẹn để trò chuyện trực tiếp với bạn bè và điều này sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Mối quan hệ cũng trở nên gắn bó và khăng khít. Ảnh: Istock. Ăn bữa ăn mà bạn yêu thích: Bạn biết mình yêu thích thứ gì và việc chiều chuộng bản thân bằng những món ăn ngon sẽ làm tăng nồng độ oxytocin trong cơ thể. Do đó, đừng ngại tăng cân mà hãy cứ chiêu đãi bản thân mình những món bạn muốn ăn. Ảnh: Istock. Tận hưởng cuộc sống: Cuộc sống là những điều quý giá, hãy cố gắng tận hưởng khi còn có thể. Hãy xem mỗi ngày như một cơ hội và trân trọng những thứ xảy ra xung quanh bạn. Bỏ qua quá khứ, đừng suy nghĩ về tương lai. Những điều tuyệt vời có thể sẽ xảy ra hôm nay và bạn sẽ không muốn bỏ lỡ. Ảnh: Istock. Thử một điều gì đó mới: Đi trên con đường khác tới nơi làm việc, bắt chuyện một người lạ hoặc thử nghiệm điều gì đó bạn chưa từng làm trước đây như học vẽ chẳng hạn… là cách không để sự ham học hỏi của bạn chết trong công việc buồn tẻ. Ảnh: Istock. Hãy thử học chơi đàn guitar bass: Theo nghiên cứu gần đây của Trường Đại học Northwestern, âm nhạc với tiếng bass mạnh có thể làm cho bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn và hạnh phúc hơn. Ảnh: Istock.

Cho đi: Các nghiên cứu cho thấy rằng việc làm từ thiện hay cho đi số tiền nhỏ có thể làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Mọi người sẽ cảm thấy biết ơn vì bạn đã giúp đỡ họ, còn bạn khi cho đi mà không cần nhận lại cũng sẽ cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn vì đã giúp đỡ được mọi người. Ảnh: Istock. Hãy nghĩ đến việc mua một "trải nghiệm": Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tiêu tiền để có được trải nghiệm (như mua vé hòa nhạc, thực hiện một chuyến du lịch) làm tăng thêm hạnh phúc đối với mọi người. Ảnh: Istock. Khen ngợi ai đó một lần mỗi ngày: Hãy thử viết một email hay một câu khen ngợi một ai đó hàng ngày, bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy hạnh phúc hơn. Sau 21 ngày làm việc này, bạn sẽ cảm thấy mức độ hỗ trợ xã hội của bản thân trở nên sâu sắc hơn, một thành tố quan trọng của tuổi thọ. Bày tỏ lòng biết ơn là một bí quyết khác để cảm nhận hạnh phúc và những lợi ích sức khoẻ to lớn. Ảnh: Istock. Ngồi ít: Các nhà nghiên cứu Úc cho biết phụ nữ trung niên ngồi trên 7 giờ trong ngày có khả năng có dấu hiệu chán nản hơn 47% so với những người ngồi dưới bốn tiếng đồng hồ. Những người không tham gia vào hoạt động thể chất có nguy cơ trầm cảm cao hơn 26% so với những người chăm thể dục. Ảnh: Istock. Tập thể dục giúp lưu thông máu huyết và giải phóng endorphin qua cơ thể - một loại hormone giúp bạn giảm đau đớn, cảm thấy tích cực và hạnh phúc hơn. Ảnh: Istock. Dành thời gian gặp gỡ bạn bè, người thân: Thay vì liên lạc qua điện thoại, email, Facebook, bạn hãy sắp xếp một cuộc hẹn để trò chuyện trực tiếp với bạn bè và điều này sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Mối quan hệ cũng trở nên gắn bó và khăng khít. Ảnh: Istock. Ăn bữa ăn mà bạn yêu thích: Bạn biết mình yêu thích thứ gì và việc chiều chuộng bản thân bằng những món ăn ngon sẽ làm tăng nồng độ oxytocin trong cơ thể. Do đó, đừng ngại tăng cân mà hãy cứ chiêu đãi bản thân mình những món bạn muốn ăn. Ảnh: Istock. Tận hưởng cuộc sống: Cuộc sống là những điều quý giá, hãy cố gắng tận hưởng khi còn có thể. Hãy xem mỗi ngày như một cơ hội và trân trọng những thứ xảy ra xung quanh bạn. Bỏ qua quá khứ, đừng suy nghĩ về tương lai. Những điều tuyệt vời có thể sẽ xảy ra hôm nay và bạn sẽ không muốn bỏ lỡ. Ảnh: Istock. Thử một điều gì đó mới: Đi trên con đường khác tới nơi làm việc, bắt chuyện một người lạ hoặc thử nghiệm điều gì đó bạn chưa từng làm trước đây như học vẽ chẳng hạn… là cách không để sự ham học hỏi của bạn chết trong công việc buồn tẻ. Ảnh: Istock. Hãy thử học chơi đàn guitar bass: Theo nghiên cứu gần đây của Trường Đại học Northwestern, âm nhạc với tiếng bass mạnh có thể làm cho bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn và hạnh phúc hơn. Ảnh: Istock.