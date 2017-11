Cải thiện sức khỏe và phòng bệnh nhờ rau quả

Bông cải xanh ngừa bệnh viêm khớp: Ăn bông cải xanh mỗi ngày có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm sự tiến triển của bệnh viêm khớp. Sulforaphane, một hợp chất trong thực phẩm này, làm chậm quá trình phá hủy sụn khớp bằng cách ngăn chặn các enzyme và can thiệp vào các quá trình viêm gây nên viêm xương khớp. Ảnh: Getty Images. Socola đen cải thiện tâm trạng: Món đồ ngọt này có thể đánh bại trạng thái trầm cảm vì nó làm tăng các chất hoá học kích thích tâm trạng trong não. Ảnh: Getty Images. Nấm ngăn ngừa cảm lạnh: Nấm chứa một chất chống oxy hoá tăng cường miễn dịch gọi là ergothioneine, có thể ngăn ngừa cảm lạnh và các loại virus khác. Ảnh: Getty Images. Dưa hấu tăng ham muốn: Dưa hấu chứa các dưỡng chất như citrulline có tác dụng như một loại viagra tự nhiên. Ảnh: Getty Images. Dứa giảm đau: Dứa có chứa một loại enzim gọi là bromelain có hoạt tính chống viêm, giúp giảm đau do viêm xương khớp. Ảnh: Getty Images. Mật ong cải thiện các vấn đề về da: Mật ong chứa các chất kháng khuẩn, kháng nấm và sát trùng. Ăn hoặc bôi mật ong lên da để điều trị các chứng bệnh như bệnh chàm eczema. Ảnh: Getty Images. Nước ép cherry cho giấc ngủ ngon hơn: Cherry là loại quả giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và phytonutrients. Chúng cũng chứa melatonin, một loại hoocmon giúp chúng ta dễ ngủ hơn. Ảnh: Getty Images. Quả việt quất tăng cường trí nhớ: Quả việt quất có thể làm tăng khả năng học tập và trí nhớ do hàm lượng flavonoid và anthocyanin cao. Những chất này được cho là để bảo vệ chống lại stress oxy hoá (tổn thương gốc tự do) trong não. Ảnh: Getty Images. Cần tây tăng cường miễn dịch: Cần tây chứa nhiều flavonoid làm giảm viêm và giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Ảnh: Getty Images. Atisô loại bỏ cholesterol xấu: Atisô chứa chất chống oxy hoá rất cao. Trong các nghiên cứu, những bệnh nhân bị cholesterol cao sử dụng chiết xuất lá atisô giảm 10% cholesterol xấu LDL. Ảnh: Getty Images. Hành tây chống nhiễm trùng: Hành tỏi, có chứa allicin là một kháng sinh tự nhiên mạnh mẽ, giúp bảo vệ hệ tuần hoàn. Những thực phẩm này có hiệu quả đối với bệnh cảm lạnh, cúm, dạ dày...Chúng cũng có chứa một hợp chất được gọi là quercetin, chất này thúc đẩy cholesterol tốt và có đặc tính chống ung thư. Ảnh: Getty Images. Quả kiwi tốt cho thị lực: Kiwi có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh mắt. Các nghiên cứu cho biết trong thực phẩm giàu chất lutein như kiwi có thể giảm tỷ lệ mắc các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng (một phần của phần trung tâm võng mạc). Ảnh: Getty Images.

Bông cải xanh ngừa bệnh viêm khớp: Ăn bông cải xanh mỗi ngày có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm sự tiến triển của bệnh viêm khớp. Sulforaphane, một hợp chất trong thực phẩm này, làm chậm quá trình phá hủy sụn khớp bằng cách ngăn chặn các enzyme và can thiệp vào các quá trình viêm gây nên viêm xương khớp. Ảnh: Getty Images. Socola đen cải thiện tâm trạng: Món đồ ngọt này có thể đánh bại trạng thái trầm cảm vì nó làm tăng các chất hoá học kích thích tâm trạng trong não. Ảnh: Getty Images. Nấm ngăn ngừa cảm lạnh: Nấm chứa một chất chống oxy hoá tăng cường miễn dịch gọi là ergothioneine, có thể ngăn ngừa cảm lạnh và các loại virus khác. Ảnh: Getty Images. Dưa hấu tăng ham muốn: Dưa hấu chứa các dưỡng chất như citrulline có tác dụng như một loại viagra tự nhiên. Ảnh: Getty Images. Dứa giảm đau : Dứa có chứa một loại enzim gọi là bromelain có hoạt tính chống viêm, giúp giảm đau do viêm xương khớp. Ảnh: Getty Images. Mật ong cải thiện các vấn đề về da: Mật ong chứa các chất kháng khuẩn, kháng nấm và sát trùng. Ăn hoặc bôi mật ong lên da để điều trị các chứng bệnh như bệnh chàm eczema. Ảnh: Getty Images. Nước ép cherry cho giấc ngủ ngon hơn: Cherry là loại quả giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và phytonutrients. Chúng cũng chứa melatonin, một loại hoocmon giúp chúng ta dễ ngủ hơn. Ảnh: Getty Images. Quả việt quất tăng cường trí nhớ: Quả việt quất có thể làm tăng khả năng học tập và trí nhớ do hàm lượng flavonoid và anthocyanin cao. Những chất này được cho là để bảo vệ chống lại stress oxy hoá (tổn thương gốc tự do) trong não. Ảnh: Getty Images. Cần tây tăng cường miễn dịch: Cần tây chứa nhiều flavonoid làm giảm viêm và giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Ảnh: Getty Images. Atisô loại bỏ cholesterol xấu: Atisô chứa chất chống oxy hoá rất cao. Trong các nghiên cứu, những bệnh nhân bị cholesterol cao sử dụng chiết xuất lá atisô giảm 10% cholesterol xấu LDL. Ảnh: Getty Images. Hành tây chống nhiễm trùng: Hành tỏi, có chứa allicin là một kháng sinh tự nhiên mạnh mẽ, giúp bảo vệ hệ tuần hoàn. Những thực phẩm này có hiệu quả đối với bệnh cảm lạnh, cúm, dạ dày...Chúng cũng có chứa một hợp chất được gọi là quercetin, chất này thúc đẩy cholesterol tốt và có đặc tính chống ung thư. Ảnh: Getty Images. Quả kiwi tốt cho thị lực: Kiwi có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh mắt. Các nghiên cứu cho biết trong thực phẩm giàu chất lutein như kiwi có thể giảm tỷ lệ mắc các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng (một phần của phần trung tâm võng mạc). Ảnh: Getty Images.