7 loại quả màu đỏ giúp kéo dài tuổi thọ

Dưa hấu là loại quả màu đỏ rất tốt cho sức khỏe. Trong nước ép dưa hấu có chứa thành phần làm đẹp và có lợi cho sức khỏe, tất cả những chất dinh dưỡng của dưa hấu dễ dàng có thể được hấp thụ qua da, ngăn tác hại của tia UV đến da và cấp nước giữ ẩm hiệu quả. Roi là một loại quả tốt cho phổi. Người Đài Loan có một truyền thuyết về “Ăn quả roi giúp giải nhiệt phổi”. Ở đây, mọi người xem nó như là một thứ giải khát, quen dùng nó để trị những bệnh về ho khan. Ngoài ra, với hàm lượng chất xơ cao cũng một số chất dinh dưỡng khác có thể kiểm soát được mức độ cholesterol tăng trong máu. Ngăn ngừa sự hình thành mảng bám trong mạch máu và từ đó giúp hệ thống tim mạch khỏe mạnh, hạn chế các cơn đau tim, đột quỵ và các bệnh tim mạch khác. Bạn thường nhìn thấy quả chà là ở dạng khô. Đây là loại quả chứa hàm lượng chất dinh dưỡng phong phú, nhiều vitamin A, vitamin nhóm B, vitamin C. Ngoài ra, loại quả này cũng chứa nhiều chất xơ và các khoáng chất tốt cho hệ thần kinh. Tờ Chinadaily còn cho biết có nhiều loại hoa quả màu đỏ khác như hồng, quả lựu, củ cải đỏ… rất tốt cho sức khỏe. Chúng ta thường thấy những quả anh đào bày trên những chiếc bánh trứng sữa. Quả Anh đào tươi mát, màu sắc đẹp. Nó có chứa hàm lượng sắt cao có chức năng thúc đẩy công hiệu tuần hoàn và miễn dịch cho máu. Chất sắt trong anh đào cao, rất thích hợp với phụ nữ, vì nó có tác dụng bổ sung và nuôi dưỡng máu, giúp da dẻ mịn màng và trẻ lâu. Ăn dâu tây có thể giúp bạn “rèn luyện” tính kiên nhẫn. Dâu tây còn có các chất chống oxy hóa là lutein và zeathacins. Các chất chống oxy chính là những chiến binh tiêu diệt các gốc tự do và trung hòa những ảnh hưởng tiêu cực có khả năng xảy ra ở các tế bào trong cơ thể. Tuy nhiên, vì dâu tây là loại thân thấp cho nên trong quá trình trồng dễ bị ô nhiễm, bởi vậy trước khi ăn phải rửa thật sạch. Táo đỏ rất giàu chất xơ, giúp ngăn ngừa hiện tượng tích lũy cholesterol trong máu, giảm nguy cơ bị xơ vữa động mạch và bệnh tim. Các chất xơ trong táo cũng giúp thức ăn di chuyển nhanh hơn trong hệ tiêu hóa. Táo cũng là loại quả giàu chất sắt và là thành phần quan trọng tạo nên hồng cầu của chúng ta. Cách tốt nhất khi ăn táo là ăn cả vì hầu hết các vitamin đều nằm ngay dưới lớp vỏ. Tuy nhiên trước khi ăn, bạn nhớ rửa sạch táo để loại trừ thuốc trừ sâu bám bên ngoài. Từ xưa, quả lựu đã trở thành một trong những thành phần trong phương pháp Ayurveda – khoa học y tế có nguồn gốc từ Ấn Độ giáo. Quả lựu là một trái cây có chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng cao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trái cây có thể giúp làm giảm sự tích tụ mảng bám trong động mạch và làm giảm huyết áp. Một nghiên cứu khác gợi ý rằng, nước ép quả lựu có thể giúp ích trong việc điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt, tiểu đường, viêm khớp và rối loạn chức năng cương dương. Các chuyên gia tin rằng lợi ích của quả lựu có được do sức mạnh của các polyphenol (polyphenol là vi chất có hiện diện trong bữa ăn hằng ngày của chúng ta, giúp ngăn ngừa bệnh thoái hóa, đặc biệt là bệnh ung thư, bệnh tim mạch) bao gồm cả anthocyanins (được tìm thấy trong các loại thực phẩm màu xanh, tím, đỏ sam) và tannin (cũng được tìm thấy trong rượu vang và trà).

Dưa hấu là loại quả màu đỏ rất tốt cho sức khỏe. Trong nước ép dưa hấu có chứa thành phần làm đẹp và có lợi cho sức khỏe, tất cả những chất dinh dưỡng của dưa hấu dễ dàng có thể được hấp thụ qua da, ngăn tác hại của tia UV đến da và cấp nước giữ ẩm hiệu quả. Roi là một loại quả tốt cho phổi. Người Đài Loan có một truyền thuyết về “Ăn quả roi giúp giải nhiệt phổi”. Ở đây, mọi người xem nó như là một thứ giải khát, quen dùng nó để trị những bệnh về ho khan. Ngoài ra, với hàm lượng chất xơ cao cũng một số chất dinh dưỡng khác có thể kiểm soát được mức độ cholesterol tăng trong máu. Ngăn ngừa sự hình thành mảng bám trong mạch máu và từ đó giúp hệ thống tim mạch khỏe mạnh, hạn chế các cơn đau tim, đột quỵ và các bệnh tim mạch khác. Bạn thường nhìn thấy quả chà là ở dạng khô. Đây là loại quả chứa hàm lượng chất dinh dưỡng phong phú, nhiều vitamin A, vitamin nhóm B, vitamin C. Ngoài ra, loại quả này cũng chứa nhiều chất xơ và các khoáng chất tốt cho hệ thần kinh. Tờ Chinadaily còn cho biết có nhiều loại hoa quả màu đỏ khác như hồng, quả lựu, củ cải đỏ… rất tốt cho sức khỏe. Chúng ta thường thấy những quả anh đào bày trên những chiếc bánh trứng sữa. Quả Anh đào tươi mát, màu sắc đẹp. Nó có chứa hàm lượng sắt cao có chức năng thúc đẩy công hiệu tuần hoàn và miễn dịch cho máu. Chất sắt trong anh đào cao, rất thích hợp với phụ nữ, vì nó có tác dụng bổ sung và nuôi dưỡng máu, giúp da dẻ mịn màng và trẻ lâu. Ăn dâu tây có thể giúp bạn “rèn luyện” tính kiên nhẫn. Dâu tây còn có các chất chống oxy hóa là lutein và zeathacins. Các chất chống oxy chính là những chiến binh tiêu diệt các gốc tự do và trung hòa những ảnh hưởng tiêu cực có khả năng xảy ra ở các tế bào trong cơ thể. Tuy nhiên, vì dâu tây là loại thân thấp cho nên trong quá trình trồng dễ bị ô nhiễm, bởi vậy trước khi ăn phải rửa thật sạch. Táo đỏ rất giàu chất xơ, giúp ngăn ngừa hiện tượng tích lũy cholesterol trong máu, giảm nguy cơ bị xơ vữa động mạch và bệnh tim. Các chất xơ trong táo cũng giúp thức ăn di chuyển nhanh hơn trong hệ tiêu hóa. Táo cũng là loại quả giàu chất sắt và là thành phần quan trọng tạo nên hồng cầu của chúng ta. Cách tốt nhất khi ăn táo là ăn cả vì hầu hết các vitamin đều nằm ngay dưới lớp vỏ. Tuy nhiên trước khi ăn, bạn nhớ rửa sạch táo để loại trừ thuốc trừ sâu bám bên ngoài. Từ xưa, quả lựu đã trở thành một trong những thành phần trong phương pháp Ayurveda – khoa học y tế có nguồn gốc từ Ấn Độ giáo. Quả lựu là một trái cây có chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng cao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trái cây có thể giúp làm giảm sự tích tụ mảng bám trong động mạch và làm giảm huyết áp. Một nghiên cứu khác gợi ý rằng, nước ép quả lựu có thể giúp ích trong việc điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt, tiểu đường, viêm khớp và rối loạn chức năng cương dương. Các chuyên gia tin rằng lợi ích của quả lựu có được do sức mạnh của các polyphenol (polyphenol là vi chất có hiện diện trong bữa ăn hằng ngày của chúng ta, giúp ngăn ngừa bệnh thoái hóa, đặc biệt là bệnh ung thư, bệnh tim mạch) bao gồm cả anthocyanins (được tìm thấy trong các loại thực phẩm màu xanh, tím, đỏ sam) và tannin (cũng được tìm thấy trong rượu vang và trà).