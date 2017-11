11 cách tự nhiên chữa táo bón khỏi nhanh chóng không cần thuốc

Hạt mè: Thành phần dầu nhờn của hạt mè hoạt động để giữ ẩm cho ruột, có thể hỗ trợ trong trường hợp phân khô và táo bón. Hãy thêm hạt mè vào món ngũ cốc hoặc salad để điều trị chứng táo bón nhanh chóng. Ảnh: Thinkstock. Mật mía: Uống một thìa mật mía trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn dễ dàng đẩy lùi chứng táo bón. Mật mía được đun sôi và cô đặc ba lần, vì vậy nó có các vitamin và khoáng chất đáng kể; magiê trong mật mía đặc biệt sẽ giúp bạn chữa táo bón. Ảnh: Thinkstock. Bổ sung chất xơ: Ăn nhiều chất xơ sẽ giúp nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, quá nhiều chất xơ sẽ gây chứng đầy hơi và nghiêm trọng hơn có thể gây tiêu chảy. Hãy bổ sung chất xơ hàng ngày, nhưng không nạp quá nhiều cùng lúc mà chia ra thành nhiều bữa để tăng hiệu quả trong việc dễ dàng đại tiện. Ảnh: Thinkstock. Trà gừng hoặc bạc hà: Bạc hà và gừng đều là những biện pháp khắc phục chứng táo bón tại nhà hiệu quả. Bạc hà chứa menthol, có tác dụng chống co thắt làm giãn cơ của đường tiêu hóa. Gừng là một loại thảo mộc nóng giúp cơ thể để tạo ra nhiều nhiệt và điều này có thể giúp đẩy nhanh sự tiêu hóa chậm chạp. Trong trà, nước nóng cũng sẽ kích thích tiêu hóa và làm giảm táo bón. Ảnh: Thinkstock. Bổ sung chất béo lành mạnh: Dầu ô liu, quả hạch và bơ tất cả đều chứa chất béo lành mạnh, có thể giúp bôi trơn ruột và giảm táo bón. Ngay cả khi bạn đang giảm cân, chất béo lành mạnh cũng rất cần thiết cho các chức năng cơ bản, trong đó có việc hỗ trợ đường tiêu hóa. Ảnh: Thinkstock. Nước chanh: Axit xitric trong nước chanh hoạt động như một chất kích thích cho hệ tiêu hóa của bạn và có thể tẩy chất độc ra khỏi cơ thể giúp giảm táo bón. Uống một cốc nước chanh tươi mỗi buổi sáng, hoặc thêm chanh vào trà là một phương thuốc tự nhiên để chữa táo bón và cải thiện tiêu hóa lâu dài. Ảnh: Thinkstock. Cà phê: Cà phê có thể kích thích đại tràng và thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Các thức uống nóng khác cũng có tác dụng tương tự như: trà thảo dược hoặc một cốc nước nóng với một chút nước chanh hoặc mật ong cũng có thể kích thích ruột kết của bạn. Ảnh: Thinkstock. Nho khô: Giàu chất xơ, nho khô cũng chứa axit tartaric, có tác dụng nhuận tràng. Trong một nghiên cứu, các bác sĩ xác định rằng những người đã từng ăn một hộp nhỏ nho khô mỗi ngày sẽ tiêu hóa nhanh gấp đôi so với những người không ăn. Ngoài ra, cherry và quả mơ cũng giàu chất xơ và có thể giúp trị táo bón. Ảnh: Thinkstock. Mận: Đây cũng là trái cây có nhiều chất xơ giúp trị táo bón hiệu quả. Ba quả mận có 3 gam chất xơ và chúng cũng có chứa một hợp chất kích thích sự giúp nhuận tràng. Ảnh: Thinkstock. Dầu thầu dầu: Phương pháp điều trị táo bón tại nhà này đã được truyền lại qua nhiều thế hệ. Một trong những ứng dụng chính của dầu thầu dầu là giúp nhuận tràng; uống từ 1 đến 2 muỗng cà phê khi bụng đói và bạn sẽ thấy kết quả trong khoảng 8 giờ. Một thành phần trong dầu bị phân hủy thành chất kích thích ruột già và ruột non. Ảnh: Thinkstock. Tập thể dục: Việc đi bộ 15 phút mỗi ngày có thể giúp di chuyển thực phẩm qua ruột của bạn nhanh hơn. Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ sau một bữa ăn no, hãy cố gắng di chuyển thay vì nằm ì. Thể dục cũng giúp bạn đỡ đầy bụng sau bữa ăn. Ảnh: Thinkstock. Mời độc giả xem video: "Thanh lọc cơ thể bằng dầu ô liu". (Nguồn: VTV1)

Hạt mè: Thành phần dầu nhờn của hạt mè hoạt động để giữ ẩm cho ruột, có thể hỗ trợ trong trường hợp phân khô và táo bón. Hãy thêm hạt mè vào món ngũ cốc hoặc salad để điều trị chứng táo bón nhanh chóng. Ảnh: Thinkstock. Mật mía: Uống một thìa mật mía trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn dễ dàng đẩy lùi chứng táo bón. Mật mía được đun sôi và cô đặc ba lần, vì vậy nó có các vitamin và khoáng chất đáng kể; magiê trong mật mía đặc biệt sẽ giúp bạn chữa táo bón. Ảnh: Thinkstock. Bổ sung chất xơ: Ăn nhiều chất xơ sẽ giúp nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, quá nhiều chất xơ sẽ gây chứng đầy hơi và nghiêm trọng hơn có thể gây tiêu chảy. Hãy bổ sung chất xơ hàng ngày, nhưng không nạp quá nhiều cùng lúc mà chia ra thành nhiều bữa để tăng hiệu quả trong việc dễ dàng đại tiện. Ảnh: Thinkstock. Trà gừng hoặc bạc hà: Bạc hà và gừng đều là những biện pháp khắc phục chứng táo bón tại nhà hiệu quả. Bạc hà chứa menthol, có tác dụng chống co thắt làm giãn cơ của đường tiêu hóa. Gừng là một loại thảo mộc nóng giúp cơ thể để tạo ra nhiều nhiệt và điều này có thể giúp đẩy nhanh sự tiêu hóa chậm chạp. Trong trà, nước nóng cũng sẽ kích thích tiêu hóa và làm giảm táo bón. Ảnh: Thinkstock. Bổ sung chất béo lành mạnh: Dầu ô liu, quả hạch và bơ tất cả đều chứa chất béo lành mạnh, có thể giúp bôi trơn ruột và giảm táo bón . Ngay cả khi bạn đang giảm cân, chất béo lành mạnh cũng rất cần thiết cho các chức năng cơ bản, trong đó có việc hỗ trợ đường tiêu hóa. Ảnh: Thinkstock. Nước chanh: Axit xitric trong nước chanh hoạt động như một chất kích thích cho hệ tiêu hóa của bạn và có thể tẩy chất độc ra khỏi cơ thể giúp giảm táo bón. Uống một cốc nước chanh tươi mỗi buổi sáng, hoặc thêm chanh vào trà là một phương thuốc tự nhiên để chữa táo bón và cải thiện tiêu hóa lâu dài. Ảnh: Thinkstock. Cà phê: Cà phê có thể kích thích đại tràng và thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Các thức uống nóng khác cũng có tác dụng tương tự như: trà thảo dược hoặc một cốc nước nóng với một chút nước chanh hoặc mật ong cũng có thể kích thích ruột kết của bạn. Ảnh: Thinkstock. Nho khô: Giàu chất xơ, nho khô cũng chứa axit tartaric, có tác dụng nhuận tràng. Trong một nghiên cứu, các bác sĩ xác định rằng những người đã từng ăn một hộp nhỏ nho khô mỗi ngày sẽ tiêu hóa nhanh gấp đôi so với những người không ăn. Ngoài ra, cherry và quả mơ cũng giàu chất xơ và có thể giúp trị táo bón. Ảnh: Thinkstock. Mận: Đây cũng là trái cây có nhiều chất xơ giúp trị táo bón hiệu quả. Ba quả mận có 3 gam chất xơ và chúng cũng có chứa một hợp chất kích thích sự giúp nhuận tràng. Ảnh: Thinkstock. Dầu thầu dầu: Phương pháp điều trị táo bón tại nhà này đã được truyền lại qua nhiều thế hệ. Một trong những ứng dụng chính của dầu thầu dầu là giúp nhuận tràng; uống từ 1 đến 2 muỗng cà phê khi bụng đói và bạn sẽ thấy kết quả trong khoảng 8 giờ. Một thành phần trong dầu bị phân hủy thành chất kích thích ruột già và ruột non. Ảnh: Thinkstock. Tập thể dục: Việc đi bộ 15 phút mỗi ngày có thể giúp di chuyển thực phẩm qua ruột của bạn nhanh hơn. Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ sau một bữa ăn no, hãy cố gắng di chuyển thay vì nằm ì. Thể dục cũng giúp bạn đỡ đầy bụng sau bữa ăn. Ảnh: Thinkstock. Mời độc giả xem video: "Thanh lọc cơ thể bằng dầu ô liu". (Nguồn: VTV1)