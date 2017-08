10 mẹo đơn giản “giết” thói quen hại thân sau bữa tối

1. Thêm trứng vào bữa sáng: Bữa sáng giàu protein từ trứng là bí quyết giúp bạn no lâu trong suốt cả ngày. Trứng giúp bạn giảm cân nhanh hơn và chúng cũng giúp bạn no lâu gấp hai lần so với ngũ cốc hoặc bánh mì. Cách đơn giản nhất để có bữa sáng lành mạnh, giàu protein là thêm trứng vào thực đơn. Ảnh: Pixabay. 2. Không mua đồ ăn vặt: Nếu bạn muốn từ bỏ thói quen ăn vặt sau bữa tối thì tốt nhất không cất trữ đồ ăn nhẹ trong tủ lạnh, ngăn kéo hay bày xung quanh bàn làm việc. Nhiều người thú nhận họ thèm ăn bởi thấy đồ ăn trước mắt chứ không phải do đói. Ảnh: Pixabay. 3. Cắt giảm thực phẩm chứa nhiều carbohydrate đơn giản: Các thực phẩm chứa carbohydrate đơn giản gồm đồ chiên rán, thức ăn nhanh, các loại bánh, thức uống ngọt hay đồ uống chứa cồn thường thu hút bạn khi mở tủ lạnh để tìm đồ ăn vặt. Ảnh: Pixabay. 4. Giảm lượng muối: Muối khiến cơ thể mất nước, làm bạn liên tục thấy đói. Nên thay thế muối bằng các loại gia vị tự nhiên như hành, tiêu, ớt. Ảnh: Pixabay. 5. Ăn nhiều súp lơ: Hãy thêm súp lơ vào bữa tối bởi chúng giúp no lâu. Do đó, bạn sẽ giảm được thói quen ăn vặt về đêm. Ảnh: Pixabay. 6. Tăng cường vận động: Khoa học chứng minh rằng tập thể dục cường độ cao không chỉ đốt cháy calo mà còn ngăn chặn cơn thèm ăn. Ngoài ra, nó giúp làm giảm căng thẳng trong ngày, điều mà khiến chúng ta có xu hướng ăn vặt nhiều hơn. Ảnh: Pixabay. 7. Giảm nhiệt độ phòng: Cơn đói hàng đêm có thể được "đông lạnh" bằng cách giảm nhiệt độ trong phòng. Bên cạnh đó, ở nhiệt độ 17-18 độ C, cơ thể đốt cháy nhiều hơn 7% calo so với nhiệt độ thường. Ảnh: Pixabay. 8. Uống nhiều nước: Chúng ta thường nhầm lẫn khát với đói, vì vậy thay vì ăn sữa chua, bạn có thể uống một ly nước khoáng và cảm nhận cơn thèm ăn của bạn biến mất. Ảnh: Pixabay. 9. Đánh răng: Khi chúng ta đánh răng vào buổi tối, não nhận được một tín hiệu rằng, "bạn đã no và không ăn thêm gì nữa trong ngày hôm nay!". Hơn nữa, hương vị của bạc hà của kem đánh răng còn giúp làm giảm vị giác của bạn đối bữa ăn nhẹ ít hấp dẫn. Ảnh: Pixabay. 10. Đi ngủ trước 11h tối: Đi ngủ sớm là cách đơn giản giúp bạn tránh ăn vặt đêm. Khoa học đã chứng minh rằng, mỗi một giờ bạn ngủ thêm được mỗi đêm giúp giảm 6% nhu cầu tiêu thụ năng lượng suốt cả ngày. Ảnh: Pixabay.

