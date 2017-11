19 địa danh linh thiêng có kiến trúc ngoạn mục nhất

Vương cung thánh đường Sacré-Cœur, Pháp: Nhà thờ theo kiến trúc La Mã mở cửa vào năm 1914 tại trung tâm thành phố Paris. Địa danh linh thiêng này cần tới 7 kiến trúc sư và gần 40 năm để hoàn thành. Giáo đường Do Thái Neue Synagogue, Đức: Được xây dựng vào năm 1866, công trình có kiến trúc theo trường phái Phục hưng Ma-rốc, xu hướng kiến trúc đạt đỉnh cao sau giữa thế kỷ 19. Nhà thờ Brasília, Brazil: Được thiết kế bởi kiến trúc sư Oscar Niemeyer, nhà thờ Brasília nằm ở thủ đô cùng tên của Brazil. Công trình này là nơi sinh hoạt tôn giáo của những người theo đạo Thiên chúa ở thành phố. Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Lotfollah, Iran: Được hoàn thành vào năm 1619, nhà thờ ở thành phố Isfahan là một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất ở Iran và Trung Đông. Nhà thờ Transfiguration, Nga: Công trình được xây dựng vào năm 1714 cạnh hồ Onega ở miền bắc Nga. Vào năm 1990, nhà thờ được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nhà thờ Hồi giáo Melaka Straits, Malaysia: Công trình được hoàn thành vào năm 2006 trên một hòn đảo nhân tạo ở Malaysia. Nhà thờ Holy Cross, Mỹ: Công trình là một tòa tháp nằm giữa các khối đá đỏ tại Sedona, bang Arizona. Khung cảnh ở đây khiến nhiều du khách ngỡ như trên sao Hỏa. Tu viện Popa Taungkalat, Myanmar: Tu viện nằm trên sườn núi Popa, từng là một núi lửa ở Myanmar. Du khách phải trèo lên 777 bậc thang để lên tới địa điểm này. Hội đường Do Thái Synagogue, Serbia: Công trình được xây dựng theo kiến trúc Nouveau vào năm 1902 tại thành phố Vojvodina, Serbia. Vương cung thánh đường Sagrada Família, Tây Ban Nha: Công trình tại thành phố Barcelona được thiết kế bởi kiến trúc sư Antoni Gaudí với cảm hứng từ thiên nhiên. Tu viện Roussanou, Hi Lạp: Tu viện ở vùng Thessaly được xây dựng từ thế kỷ thứ 16. Công trình nằm trên đỉnh núi với phong cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Đền Prasat Sut Ja-Tum, Thái Lan: Được xây dựng tại thành phố, Prasat Sut Ja-Tum là ngôi đền Phật giáo sử dụng vật liệu toàn bằng gỗ.Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed, UAE: Nhà thờ ở thành phố Abu Dhabi có kiến trúc đối xứng hoàn hảo khiến du khách kinh ngạc. Công trình là sản phẩm của kiến trúc sư Yousef Abdelky đến từ Syria và được hoàn thành vào năm 2007. Giáo đường Do Thái Synagogue, Italia: Công trình ở thành phố Florence là một trong những giáo đường Do Thái lớn nhất ở miền nam trung châu Âu. Wat Rong Khun (đền Trắng), Thái Lan: Công trình là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất tại thành phố Chiang Rai. Ngôi đền được thiết kế theo kiến trúc hoàn toàn khác biệt so với phong cách truyền thống. Du khách có thể tìm thấy những bức tranh tường của Michael Jackson cũng như nhân vật trong phim Ma Trận và Avatar. Chùa Shwedagon, Myanmar: Ngôi chùa ở Yangon được xây dựng vào năm 1372 với kiến trúc không khác biệt trừ các viên gạch được phủ vàng bên ngoài. Đền Hoa sen, Ấn Độ: Ngôi đền ở thành phố New Delhi đón khoảng 8.000 đến 10.000 du khách mỗi ngày. Công trình được hoàn thành vào năm 1986 với chi phí xây dựng khoảng 10 triệu USD. Nhà thờ Xanh, Thổ Nhĩ Kỳ: Đây là một trong những công trình kiến trúc ấn tượng nhất thế giới. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1616 và nơi chôn cất nhà vua Ahmed I của đế chế Ottoman. Giáo đường Do Thái Jubilee, Cộng hòa Czech: Công trình được xây dựng vào năm 1906 trên phố Jerusalem ở thủ đô Prague. Đây là tác phẩm của kiến trúc sư Wilhelm Stiassny được thiết kế theo phong cách Nouveau.

