Top smartphone chụp selfie đẹp nên mua chơi Tết

Camera trước đang được các nhà sản xuất đặc biệt quan tâm. Nhiều hãng còn sản xuất riêng những model chỉ để phục vụ selfie. Nhiều model tầm trung được trang bị máy ảnh trước lên đến 20 MP, thông số chưa từng xuất hiện trên các smartphone cao cấp.

Dưới đây là danh sách những smartphone selfie xuất sắc nhất dịp Tết Nguyên đán này.

1. Asus Zenfone Selfie (3,5 triệu đồng)

Năm nay Asus cũng đem đến thị trường nhiều phiên bản khác nhau của dòng Zenfone. Zenfone Selfie là smartphone hướng đến nhóm khách hàng thích chụp hình tự sướng với camera trước 13 MP kèm đèn flash kép.

Điểm nhấn trên camera trước của Zenfone Selfie là chức năng Panorama chụp được tối đa tới 140 độ giúp lấy được nhiều người hơn. Một số tính năng thông minh như chụp HDR, làm mịn da. Trong tầm giá 4 triệu đồng, Asus Zenfone Selfie là lựa chọn hấp dẫn với nhóm khách hàng thích chụp ảnh tự sướng.

2. Vivo V5 Plus (9,9 triệu đồng)

Vivo V5 Plus là smartphone có máy ảnh trước ấn tượng nhất hiện nay. Nó được trang bị cụm camera kép độ phân giải 20 và 8 MP. Điểm cộng của cụm camera này là khả năng chụp xoá phông. Người dùng còn có thể thay đổi được khẩu độ để điều chỉnh độ mờ theo ý muốn.

Tuy nhiên hạn chế của V5 Plus là máy xử lý hình ảnh hơi lâu do phải nhận diện khuôn mặt ở cả 2 camera. Nếu chụp hình selfie nhóm thì tính năng xoá phông sẽ không có ý nghĩa. Ngoài ra khả năng xoá phông trên V5 Plus là giả lập trên thuật toán nên đôi khi sẽ xảy ra tình trạng xóa nhần chủ thể hoặc xoá phông quá đà.

3. Oppo F1s (5,9 triệu đồng)

Oppo gọi F1s là chuyên gia selfie với dòng chữ "selfie expert" in trên vỏ hộp. Trong tầm giá 6 triệu đồng, việc trang bị camera trước 16 megapixel là sự đầu tư lớn của họ.

Ngoài khả năng chụp hình tốt, Oppo F1s còn được trang bị nhiều tính năng selfie thông minh như chế độ chụp chạm, nhận diện giọng nói hoặc nhận diện lòng bàn tay cũng như hẹn giờ để chụp.

Máy có chế độ chụp làm đẹp riêng theo 7 mức độ, chụp selfie góc rộng và nhiều bộ lọc màu khác nhau. Camera trước cũng có khả năng quay video time-lapse, tính năng không thường thấy trên các smartphone tầm trung.

4. Sony Xperia XZ (14,9 triệu đồng)

Xperia XZ là smartphone đầu bảng của Sony trong năm nay. Model này mang nhiều thay đổi từ thiết kế, cấu hình lẫn giá thành.

Máy ảnh vẫn là lợi thế của Sony, năm nay hãng trang bị cho Xperia XZ camera chính 23 MP, khẩu độ f/2.0. Đây cũng là smartphone đầu tiên của Sony hỗ trợ quay phim 4K.

Máy ảnh trước có độ phân giải lên đến 13 MP, khẩu độ f/2.0, tiêu cự 22 mm, kích thước cảm biến 1,3 inch. Ảnh selfie trên Sony Xperia XZ cho góc chụp rộng, ảnh chi tiết, khả năng bắt nét cao. Điểm thú vị là người dùng có thể chỉnh tay nhiều thông số tương tự camera sau.

5. Samsung Galaxy S7 edge (16,9 triệu đồng)

Mặc dù chỉ được trang bị máy ảnh trước 5 MP nhưng Samsung Galaxy S7 edge vẫn là một trong những smartphone selfie xuất sắc nhất hiện nay do được trang bị ống kính khẩu độ lớn với f/1.7.

Khẩu độ lớn cho phép chụp hình thiếu sáng ấn tượng hơn và cho hiệu ứng xoá phông khá ấn tượng. Tính năng wide selfie cho phép chụp hình tự sướng theo nhóm với góc chụp rộng. Máy cũng được tích hợp sẵn nhiều chế độ làm đẹp thông minh, người dùng có thể chỉnh sửa ngay trên phần mềm của máy mà không cần đến các ứng dụng từ bên thứ 3.

6. Apple iPhone 7/7 Plus

Năm nay Apple đặc biệt ưu ái cho iPhone 7/7Plus khi trang bị cho máy camera trước lên đến 7 MP, khẩu độ f/2.2.

Điểm đáng lưu ý trên camera trước của iPhone 7 là khả năng quay video 1080p ở tốc độ 30 khung hình/giây. Ngoài ra, nó còn sở hữu chế độ đặc biệt gọi là Retina Flash, tức khi người dùng chụp trong bóng tối, màn hình Retina sẽ phát sáng lên thay cho đèn flash.

Thực tế Apple luôn tối ưu phần cứng với phần mềm để đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Độ phân giải trên máy ảnh của iPhone không phải cao nhất nhưng lại đem tới cho người dùng những tấm ảnh chất lượng.