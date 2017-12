Muốn một chiếc di động ổn định, đừng mua Android

Theo một nghiên cứu uy tín, tỷ lệ gặp lỗi trong quá trình sử dụng của điện thoại Android cao gần gấp đôi so với iPhone.

Tỷ lệ gặp lỗi trong quá trình sử dụng của điện thoại Android cao gần gấp đôi iOS, mặc dù ứng dụng iOS có tỷ lệ lỗi cao gấp hơn 7 lần so với ứng dụng Android.

Đây là 2 trong số những kết quả từ các chuyên gia nghiên cứu smartphone đến từ Blancco Technology Group, những người vừa công bố báo cáo mới nhất về hiệu năng và “sức khỏe” của thiết bị di động.

iPhone hoạt động ổn định hơn thiết bị Android, theo nghiên cứu của Blancco Technology Group. Ảnh: Cult of Mac.

Về hiệu năng của thiết bị iOS và Android trong quý III/2017, iPhone có tỷ lệ gặp vấn đề ở mức 16%, so với mức 30% của Android.

Lỗi - mà nhóm nghiên cứu này gọi là “tỷ lệ thất bại”- ở đây không đề cập đến việc máy bị hỏng hoàn toàn. Thay vào đó, nó dùng để chỉ hàng loạt sự cố khi sử dụng như lỗi kết nối Wi-Fi hay tình trạng treo máy, khởi động lại bất thường.

Theo Blancco Technology, iPhone 6, 6s và 7 Plus là những chiếc iPhone có “tỷ lệ thất bại” cao nhất. Cụ thể, tỷ lệ này của iPhone 6 là 26%. Trong khi đó, hãng di động Android có tỷ lệ gặp vấn đề cao nhất là Samsung với 53% tổng số vụ.

Cả smartphone Android và iOS đều có xu hướng gia tăng tỷ lệ gặp lỗi khi sử dụng so với quý trước. Chẳng hạn, iOS tăng từ 12 lên 16%, Android từ 25 lên 30%.

Mặc dù vậy, so sánh giữa điện thoại Android và iPhone chẳng khác nào đi so giữa quả cam và quả táo, theo Cult of Mac. Những thông số về tỷ lệ gặp lỗi khi sử dụng từ Blancco (một trong những cái tên uy tín nhất nghiên cứu trong lĩnh vực này) chỉ là một phần nhỏ trong trải nghiệm tổng thể của sản phẩm.

Vệc tỷ lệ gặp lỗi của các thiết bị tăng lên phần nào cho thấy các hãng di động còn nhiều việc phải làm để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.