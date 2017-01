Cận cảnh bộ đôi điện thoại HTC dòng U sắp về Việt Nam

Điện thoại HTC U Ultra - smartphone cao cấp mới ra mắt của HTC - gây nhiều bất ngờ cho giới công nghệ. Hãng di động Đài Loan chọn cách đập bỏ đi toàn bộ di sản trước đây của dòng One hay Desire để tạo ra một dòng sản phẩm hoàn toàn mới. U Ultra có màn hình lớn (5,7 inch Quad HD), thiết kế vỏ sau bằng kính cực kỳ bóng bẩy. Vỏ kính của máy hơi khác với nhiều smartphone đang có mặt trên thị trường. HTC gọi đây là thiết kế "Reflect You". Nó có thể đổi màu dưới góc nhìn khác nhau hoặc tùy thuộc vào bề mặt nó phản chiếu. U Ultra sở hữu màn hình phụ giống LG V10 và V20, tích hợp sẵn AI trên nền giao diện Sense Companion. AI này có khả năng học, thích ứng và đưa ra lời khuyên cho họ. Chẳng hạn, máy sẽ tự động báo cho bạn mang theo áo ấm vào những hôm trời lạnh. Ngoài U Ultra, HTC cũng sẽ đem về Việt Nam chiếc U Play (model bên phải) với cấu hình thấp hơn. Máy có chung ngôn ngữ thiết kế nhưng nhỏ gọn hơn, góc bo tròn hơn. Bộ đôi này sẽ về nước trong tháng 2. Tất cả các màu sắc của U Ultra và U Play đều có sắc diện khá đặc biệt. U Play sở hữu màn hình 5,2 inch Full HD, chip MediaTek Helio P10, 2 camera độ phân giải 16 megapixel, các bản dung lượng 32 GB/RAM 3 GB hoặc 64 GB/RAM 4 GB. Phần khung máy sử dụng chất liệu kim loại. So với U Ultra, U Play cho cảm giác cầm thoải mái hơn nhiều. Trong khi đó, U Ultra dùng màn hình Quad HD 5,7 inch, chip Qualcomm Snapdragon 821, dung lượng lưu trữ 64/128 GB kèm RAM 4 GB. Máy sử dụng camera sau 12 megapixel cùng cảm biến với Google Pixel (được đánh giá tốt nhất làng di động hiện nay), camera phụ 16 megapixel. Tuy nhiên, U Ultra chưa phải smartphone cao cấp nhất của HTC. Hãng cho biết sẽ tung model đầu bảng thực sự vào tháng 4, cạnh tranh với Galaxy S8 của Samsung. Chữ U trong tên gọi của các sản phẩm này là cách nói khác của từ "You" (bạn), với mục đích hướng mọi trải nghiệm đến người dùng. Đại diện HTC Việt Nam cho biết, sẽ chỉ có khoảng 5-6 mẫu HTC U ra mắt trong năm nay, tập trung ở nhóm trung và cao cấp. "Sẽ không có smartphone dòng One hay dòng Desire nào được giới thiệu", vị đại diện này cho hay.

Điện thoại HTC U Ultra - smartphone cao cấp mới ra mắt của HTC - gây nhiều bất ngờ cho giới công nghệ. Hãng di động Đài Loan chọn cách đập bỏ đi toàn bộ di sản trước đây của dòng One hay Desire để tạo ra một dòng sản phẩm hoàn toàn mới. U Ultra có màn hình lớn (5,7 inch Quad HD), thiết kế vỏ sau bằng kính cực kỳ bóng bẩy. Vỏ kính của máy hơi khác với nhiều smartphone đang có mặt trên thị trường. HTC gọi đây là thiết kế "Reflect You". Nó có thể đổi màu dưới góc nhìn khác nhau hoặc tùy thuộc vào bề mặt nó phản chiếu. U Ultra sở hữu màn hình phụ giống LG V10 và V20, tích hợp sẵn AI trên nền giao diện Sense Companion. AI này có khả năng học, thích ứng và đưa ra lời khuyên cho họ. Chẳng hạn, máy sẽ tự động báo cho bạn mang theo áo ấm vào những hôm trời lạnh. Ngoài U Ultra, HTC cũng sẽ đem về Việt Nam chiếc U Play (model bên phải) với cấu hình thấp hơn. Máy có chung ngôn ngữ thiết kế nhưng nhỏ gọn hơn, góc bo tròn hơn. Bộ đôi này sẽ về nước trong tháng 2. Tất cả các màu sắc của U Ultra và U Play đều có sắc diện khá đặc biệt. U Play sở hữu màn hình 5,2 inch Full HD, chip MediaTek Helio P10, 2 camera độ phân giải 16 megapixel, các bản dung lượng 32 GB/RAM 3 GB hoặc 64 GB/RAM 4 GB. Phần khung máy sử dụng chất liệu kim loại. So với U Ultra, U Play cho cảm giác cầm thoải mái hơn nhiều. Trong khi đó, U Ultra dùng màn hình Quad HD 5,7 inch, chip Qualcomm Snapdragon 821, dung lượng lưu trữ 64/128 GB kèm RAM 4 GB. Máy sử dụng camera sau 12 megapixel cùng cảm biến với Google Pixel (được đánh giá tốt nhất làng di động hiện nay), camera phụ 16 megapixel. Tuy nhiên, U Ultra chưa phải smartphone cao cấp nhất của HTC. Hãng cho biết sẽ tung model đầu bảng thực sự vào tháng 4, cạnh tranh với Galaxy S8 của Samsung. Chữ U trong tên gọi của các sản phẩm này là cách nói khác của từ "You" (bạn), với mục đích hướng mọi trải nghiệm đến người dùng. Đại diện HTC Việt Nam cho biết, sẽ chỉ có khoảng 5-6 mẫu HTC U ra mắt trong năm nay, tập trung ở nhóm trung và cao cấp. "Sẽ không có smartphone dòng One hay dòng Desire nào được giới thiệu", vị đại diện này cho hay.