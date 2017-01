Bất ngờ với những chiếc smartphone cực giống iPhone

HTC One A9 được đánh giá là chiếc smartphone giống hệt iPhone 6 nhất. Ảnh: TGDĐ. HTC One A9 gây ấn tượng với bộ vỏ bằng kim loại nguyên khối chắc chắn, kết hợp với mặt trước làm bằng kính cong 2,5D mang lại vẻ nhẹ nhàng và thanh thoát, đây cũng là điểm giống với những chiếc iPhone. Ảnh: Genk. Siêu phẩm này còn được nhiều người dùng mệnh danh là iPhone của nhà sản xuất Đài Loan khi để nó đứng cạnh iPhone 6 và iPhone 6 Plus cũng chẳng kém cạnh là bao. Ảnh: TGDĐ. Vphone i6 là một trong những phiên bản iPhone 6 nhái khá tinh tế. Mọi thứ trên sản phẩm này đều giống với iPhone 6 trừ trừ phần logo chữ V thay vì “táo khuyết”. Nếu không để ý kĩ, người dùng rất dễ bị nhầm lần hai sản phẩm này với nhau. Ảnh: Dienthoaidoc. Trước khi iPhone 6 ra mắt, dựa vào thông tin, cấu hình thiết kế của sản phẩm này được đồn đoán nhiều trên mạng, Goophone đã nhanh chóng ra đời phiên bản Goophone i6, và nhận đặt hàng trước 1 tháng khi iPhone 6 trình làng. Ảnh: Dienthoaidoc, Lenovo Sisley S90 cũng là chiếc điện thoại có thiết kế y hệt iPhone 6. Ảnh: Gizmobic. Phần ốp lưng với những chi tiết đường kẻ ngang rất giống hai phiên bản iPhone mới ra mắt của Apple. Bên cạnh đó chiếc điện thoại này còn có trọng lượng và độ dày hoàn toàn giống với iPhone 6 khi nặng 129g và dày 6.9mm. Ảnh: Gizmobic. Blackview Ultra A6 sử dụng hệ điều hành Android nhưng lại chạy launcher giống hệt iOS. Cùng với đó là thiết kế bên ngoài cũng không khác iPhone là bao. Ảnh: Zing. Dakele Big Cola 3 tinh tế, thoạt nhìn y hệt iPhone 6, tuy nhiên thiết bị không có nút bật/tắt âm lượng. Ảnh: Hitech.

