Ảnh thực tế bản mẫu BlackBerry Mercury với bàn phím QWERTY

Thị phần và danh tiếng của BlackBerry đã sụt giảm quá nhiều so với thời họ còn đỉnh cao. Năm 2016, hãng công bố chấm dứt việc tự sản xuất phần cứng và nhượng thương hiệu smartphone BlackBerry cho TCL. Sự xuất hiện của chiếc BlackBerry Mercury được cho là mở ra hướng đi mới cho thương hiệu này. Không có màn công bố chính thức sản phẩm hay giá bán tại triển lãm CES như các tin đồn trước đó. Tuy nhiên, bản mẫu của sản phẩm này đã được gửi đến hàng loạt trang tin công nghệ tại Mỹ. BlackBerry Mercury - có thể ra mắt chính thức với cái tên DTEK70 - có kiểu dáng hơi giống với mẫu Passport Silver Edition. Tuy nhiên, thân máy thon và dài khiến người dùng cầm nắm dễ dàng hơn. So với những sản phẩm như DTEK50 hay 60 gần đây, rõ ràng Mercury mang "chất" BlackBerry đậm nét hơn, đặc biệt là khi nó trang bị bàn phím QWERTY. Đây không phải smartphone xuất sắc về thiết kế. Máy khá dày, một số đường nét hơi thô (có thể do bản mẫu chưa hoàn thiện), viền màn hình dày, nhưng với tín đồ BlackBerry, đó có thể không phải vấn đề lớn. Mercury giữ lại phần được xem là linh hồn của BlackBerry: Bàn phím QWERTY. Bàn phím này được gắn liền, không sử dụng cơ chế trượt như Priv. Tuy nhiên, nó vẫn có tính năng cảm ứng, cho phép người dùng vuốt để cuộn trang. Theo Android Central, chiếc Mercury bản mẫu tích hợp sẵn một phiên bản chưa hoàn thiện của hệ điều hành Android 7 Nougat. Những tin đồn trước đó cũng khẳng định máy sẽ cài đặt sẵn Android 7 khi lên kệ. Thông tin mới đây cho hay Mercury sẽ chính thức trình làng tại triển lãm MWC vào tháng 2. Đại diện nhà phân phối tại Việt Nam cũng xác nhận phải đến tháng 2 máy thử nghiệm mới về nước. Các thông số tin đồn của BlackBerry Mercury bao gồm màn hình 4,2 inch, chip Qualcomm Snapdragon 625, RAM 3 GB, dung lượng 32 GB và pin 3.400 mAh. Camera sau của máy dự kiến có độ phân giải 18 megapixel, thiết kế lồi. Thiết bị này cũng trang bị chuẩn USB-C kiểu mới, bên cạnh là 2 hàng loa ngoài. Mercury (giữa) đọ dáng với 2 model tiền nhiệm là DTEK50 (trái) và DTEK60.

