Nhìn lại những khoảnh khắc năm mới 2017 qua lăng kính iPhone 7

Những bức ảnh tuyệt vời trải dài từ Australia, Nhật Bản, qua Tây Á, Châu Âu và Bắc Mỹ. Đây không phải là một điều mới mẻ nhưng là một cách để thể hiện khả năng chụp ảnh ấn tượng của iPhone 7. iPhone 7 ấn tượng với khả năng chụp ảnh thiếu ánh sáng. Độ sáng chói của pháo hoa cũng không làm bức ảnh mất đi độ nét. Ảnh trên iPhone 7 có màu sắc không quá rực rỡ. iPhone 7 phản ánh đúng màu thực tế của khung cảnh. iPhone 7 sử dụng cảm biến lớn hơn 50%, ống kính khẩu độ f/1.8 và đèn flash 4 tone màu. Tính năng chống rung quang học OIS cho phép người dùng iPhone 7 vừa đi vừa đi bộ vừa chụp hoặc quay video. Ảnh chụp từ iPhone 7 sáng và đầy đủ chi tiết. Camera góc rộng và một camera tiêu cự dài trên iPhone 7 Plus cho phép bạn zoom in, zoom out để có thể chụp tuỳ theo tình huống. Dù chụp ban đêm, ảnh từ iPhone vẫn cho độ sáng tốt. Nguồn ảnh: Phone Arena.

