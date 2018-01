Xăng sinh học E5 vì sao chưa hấp dẫn người tiêu dùng?

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc thay thế xăng khoáng RON 92 bằng xăng sinh học E5, từ ngày 1/1/2018 tất cả gần 540 cửa hàng xăng dầu ở TP HCM đồng loạt bán xăng E5. Tuy nhiên, sau gần 1 tuần triển khai bán đại trà loại xăng này, người dân ở thành phố sử dụng xăng E5 chưa nhiều.



Đến thời điểm này, Sở Công Thương TP HCM chưa có số liệu thống kê tỷ lệ người sử dụng xăng E5 trong tuần đầu tiên triển khai bán đại trà loại xăng này, nhưng theo quan sát của phóng viên tại số cửa hàng xăng dầu ở đường Hai Bà Trưng, quận 1; đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3; đường Hùng Vương, quận 5… số người đổ xăng sinh học E5 còn rất ít. Theo một số nhân viên bán xăng tại đây, tỷ lệ người đổ xăng E5 chỉ khoảng 30%.



bán xăng E5

Tại cửa hàng xăng dầu ở góc đường Trần Phú và Lê Hồng Phong, quận 5, phóng viên quan sát thì cứ 10 người đổ xăng thì chỉ có khoảng 2 người đổ xăng E5. Điều đáng nói là xăng này giá thấp hơn xăng E 95 1.200 đồng/lít, tiết kiệm được chi phí, nhưng nhiều người dân ở TP HCM chưa chọn xăng này.Anh Nguyễn Văn Tôn, nhà ở Quận 11 đang đổ xăng RON 95 tại đường Hùng Vương, quận 5 cho biết, thông tin về sử dụng xăng E5 chưa phổ biến, nhiều người chưa biết hết về xăng này. Cần phải phổ biến trên phát thanh, truyền hình báo chí về tác dụng tích cực của loại xăng này.Còn anh Nguyễn Văn Hoàng, người đã sử dụng xăng E5 nhiều năm nay cho biết lý do chọn đổ xăng E5 là khi dùng xăng E5 sẽ góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm được chi phí. “Dùng xăng E5 xe chạy bình thường không có vấn đề gì. Trước đây chỉ có 1 vài chỗnhưng bây giờ xăng E5 đã được bán đại trà nên dễ mua hơn”, anh Hoàng cho biết.Theo nhiều chuyên gia ở lĩnh vực cơ khí, vận tải, xăng sinh học E5 có thể thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 92, RON 95 mà không gây ảnh hưởng đến động cơ và hoạt động của xe. Xăng E5 đảm bảo đầy đủ các tính năng kỹ thuật của động cơ, cũng như hiệu suất sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải các chất gây ô nhiễm môi trường.Đặc biệt, xăng sinh học E5 thích hợp với mọi động cơ chạy bằng xăng, bất kể ô tô hay xe máy mà không cần điều chỉnh hay thay thế bất kỳ thiết bị nào của động cơ. Động cơ sử dụng xăng E5 RON 92 sẽ tạo ra rất ít khí thải CO và Hydrocarbon hơn xăng khoáng RON 92 và RON 95 tới 20% nên xăng sinh học E5 rất thân thiện với môi trường.PGS.TS. Nguyễn Lê Ninh, Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn ô tô - máy kéo, Trường Đại học Bách khoa TP HCM cho biết, khi xăng E5 dùng Ethanol chuẩn pha vào, động cơ không gặp bất cứ vấn đề gì. Ngoài ra, khả năng năng kích nổ của động cơ khi dùng xăng E5 tốt hơn xăng thường, CO thải ra thí thải so với xăng khoáng RON 92 là ít hơn.Xăng sinh học đã được nhiều nước trên thế giới sử dụng, như Mỹ, Brazil, Austria, Colombia… thậm chí nhiều quốc gia còn sử dụng đến xăng E10, E20. Tại Việt Nam, dù mới triển khai bán rộng rãi xăng E5 vào đầu năm nay, nhưng trước đó một số cửa hàng xăng dầu tại TP HCM đã bán xăng này. Còn tại Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẳng Công ty Dầu Việt Nam đã bán rộng rãi xăng sinh học E5 hơn 4 năm nay.Ông Cao Hoài Dương, Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV oil) cho biết, xăng RON 92 truyền thống và xăng RON 92 E5 không có gì khác về mặt chất lượng và kỹ thuật. Thực tế khi doanh nghiệp kinh doanh loại xăng này tại Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng, về chất lượng, xăng E5 không có ai kêu ca hay phản hồi thiếu tích cực.Theo nhiều chuyên gia, do công tác tuyên tuyền chưa sâu rộng đến người tiêu dùng, nhiều người chưa hiểu rõ về xăng sinh học E5 nên chưa dám dùng. Không những thế, nhiều người còn sợ chất lượng không ổn định ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ và độ bền của xe nên quan sát một thời gian rồi mới chuyển sang dùng xăng sinh học.Chính vì vậy để khuyến khích ngày càng nhiều người sử dụng xăng sinh học thân thiện với mội trường, các cơ quan chức năng của TP HCM và chính quyền, đoàn thể cần tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đến từng người dân./.