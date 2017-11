Vì sao iPhone 8 có thể ngáng đường iPhone X?

Theo CEO Apple Tim Cook, nhu cầu sở hữu iPhone X “tốt hơn dự kiến”, tuy nhiên chúng ta không bao giờ biết được doanh số của nó như thế nào so với các mẫu iPhone khác. Apple đã dừng cung cấp số liệu đơn đặt trước và doanh số cuối tuần đầu mở bán iPhone từ năm 2014. Do vậy, không rõ sự hiện diện của iPhone 8 có ảnh hưởng đến iPhone X hay không.



iPhone đã tồn tại được 10 năm nhưng Apple cũng thay đổi rất nhiều trong thập kỷ qua. Trước đây, người dùng chỉ có lựa chọn mua iPhone mẫu của năm nay hoặc năm trước, dễ quyết định hơn còn hiện tại, họ có ít nhất 8 mẫu để xem xét, bao gồm: iPhone SE (giá từ 350 USD), iPhone 6s (giá từ 450 USD), iPhone 6s Plus (giá từ 550 USD), iPhone 7 (giá từ 550 USD), iPhone 7 Plus (giá từ 670 USD), iPhone 8 (giá từ 700 USD), iPhone 8 Plus (giá từ 800 USD), iPhone X (giá từ 999 USD). Trong đó, có 3 iPhone hoàn toàn mới.

Với người dùng, đây là điều rất tốt: nhiều lựa chọn hơn dẫn đến cạnh tranh hơn, giá giảm xuống, ai cũng vui vẻ. Ngoài ra, chúng đều có thể chạy iOS 11 và chia sẻ nhiều tính năng hấp dẫn. Ngược lại, với Apple, họ lại khó thuyết phục khách hàng mua “điện thoại tốt nhất mới nhất” như đã thành công trong những năm trước. Nói cách khác, bạn hoàn toàn sở hữu được một chiếc iPhone xuất sắc trong năm 2017 mà không cần chi số tiền tối đa.

Chính iPhone 8 có thể trở thành vật cản của iPhone X. iPhone 8 và iPhone X đặc biệt giống nhau trên giấy tờ. Chọn iPhone X đồng nghĩa bạn vừa phải bỏ thêm tiền vừa phải đối mặt với rủi ro cao hơn. Giá khởi điểm iPhone X đã cao hơn iPhone 8 200 USD, vì vậy bạn phải thực sự định giá được khoản chênh lệch này là gì. Điều đó rất khó nếu bạn chưa bao giờ dùng thử mẫu này trước đó (phần lớn mọi người cũng vậy) và nhất là với những người không thực sự biết các tính năng khác biệt là gì.

Ngay cả khi đã nhận thức được sự khác biệt giữa hai mẫu, bạn cũng chưa “sống thử” với iPhone X. Nó hoàn toàn là trải nghiệm mới, từ thiết kế đến cách sử dụng. Bạn có thể xem mọi video hướng dẫn trên YouTube nhưng về cơ bản, mua iPhone X mà không dùng thử tiềm ẩn nguy cơ cao. Trong khi đó, iPhone mang đến trải nghiệm an toàn và gần gũi. Nếu đã dùng iPhone 6, 6s hay 7, bạn sẽ cảm thấy như đang “về nhà” với iPhone 8. Nó có cùng kiểu dáng, cảm nhận và giao diện với các iPhone cũ trong khi những tính năng mới như sạc không dây, sạc nhanh, chip nhanh hơn lại nằm ở “nội thất”.

iPhone 8 dành cho những người muốn mua iPhone mới nhưng còn ngại ngần trước iPhone X. Chắc chắn, nó sẽ ảnh hưởng đến doanh số iPhone X nhưng nó không có nghĩa “Apple đang sụpd đổ”. Mảng kinh doanh iPhone vẫn mạnh mẽ, Apple vẫn thắng mỗi lần có ai đó mua iPhone, dù không phải iPhone X.