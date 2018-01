Ứng dụng trên điện thoại chỉ còn 5% pin

Hiện nay, chúng ta đã quá quen thuộc với các ứng dụng trò chuyện như Messenger, Whatsapp, Telegram,… Để thay đổi sự nhàm chán tẻ nhạt này, mới đây một nhà phát triển đã cho ra mắt ứng dụng trò chuyện với nhau khi pin của người dùng chỉ còn ở mức 5%.



Ứng dụng này có tên là “Die With Me” (iOS/Android), được viết bởi nhà phát triển Dries Depoorter. Theo như Depoorter cho biết, nguyên nhân thúc đẩy anh viết nên ứng dụng này là do muốn tạo ra một thứ gì đó thú vị để tiêu khiển khi điện thoại sắp hết pin.

Ứng dụng này hoàn toàn có thật chứ không phải là một trò đùa ngày cá tháng tư.

Được biết, Die Wih Me không phải là ứng dụng trò chuyện thông thường mà thực chất đây là một ứng dụng dùng để hẹn hò. Người dùng sẽ không có nhiều lựa chọn ngoài việc trò chuyện vì ứng dụng hỗ trợ rất ít tính năng.

Khi bạn sử dụng, ứng dụng sẽ chỉ hỏi tên đăng nhập của người dùng kèm theo đó là hiển thị cuộc trò chuyện và thông tin thời lượng pin còn sử dụng được. Theo như Depoorter, mức pin 5% như động lực thúc đẩy mọi người nhanh chóng trò chuyện để sắp xếp một cuộc hẹn, thay vì gửi ảnh selfie hay một thứ vô nghĩa nào đó.